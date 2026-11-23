El gobierno impulsa la creación de una ruta turística en El Seibo para integrar los atractivos locales con la producción agropecuaria. (Piamonte Turismo)

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La creación de una ruta turística en El Seibo fue planteada como una opción para vincular los atractivos de la provincia con sus actividades agrícolas, ganaderas y de servicios.

La idea fue expuesta durante una reunión con autoridades, representantes de sectores productivos e inversionistas hoteleros. Según se indicó, la iniciativa cuenta con inversión gubernamental.

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El planteamiento apunta a conectar el turismo con la producción de la provincia, en un contexto marcado por la actividad hotelera de Miches y por el flujo de visitantes procedentes de Punta Cana.

La propuesta no incluyó detalles sobre los lugares, negocios o actividades que integrarían la ruta. Tampoco se precisó cómo funcionaría ese recorrido.

Miches tiene 3,000 habitaciones hoteleras

Miches dispone de 3,000 habitaciones hoteleras, que generan 6,000 empleos, según informó el presidente Luis Abinader en el encuentro.

El mandatario señaló que esa mano de obra debería provenir tanto de Miches como de El Seibo. Esta última localidad aporta actualmente el 35% de los trabajadores de esas instalaciones.

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El hotel escuela de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que opera en el Hotel Santa Cruz, fue mencionado como un espacio para capacitar al personal que requieran los establecimientos turísticos.

Abinader consideró que la formación de trabajadores puede acompañar el crecimiento de la oferta hotelera en la zona. El encuentro también reunió a representantes vinculados con el turismo local.

El presidente afirmó que El Seibo cuenta con tierras e infraestructura para abastecer parte de la demanda de Miches y del turismo interno que llega desde Punta Cana.

El municipio de Miches dispone de 3,000 habitaciones hoteleras que sustentan 6,000 puestos de trabajo. (Piamonte Turismo)

También previó que la llegada de visitantes al país y a esa zona aumente el próximo año. En ese sentido, planteó la necesidad de acuerdos entre los sectores de la provincia.

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“Tenemos una población que va a seguir aumentando y el turismo también. Entonces, lo que tenemos es que ponernos de acuerdo para seguir creciendo”, expresó.

Las vías de acceso fueron mencionadas entre las necesidades

La infraestructura necesaria para responder al aumento del turismo formó parte de los temas tratados durante la actividad.

Abinader se comprometió a ejecutar obras para que la provincia complete la infraestructura requerida ante ese reto. Entre los aspectos mencionados figuraron el madero y el acondicionamiento de algunas vías de acceso que necesitan intervención.

La referencia a esos trabajos estuvo relacionada con el crecimiento previsto de la población y de la actividad turística. El texto no identifica cuáles son las vías a intervenir.

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La ruta turística fue planteada junto con esa necesidad de infraestructura. La iniciativa busca reunir los recursos locales y las actividades productivas en una propuesta vinculada con el turismo.

La producción agropecuaria fue parte de la conversación

El ministro de Turismo y autoridades provinciales evaluaron planes de desarrollo con inversionistas hoteleros y representantes comunitarios. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

El presidente consideró que El Seibo es una de las provincias con mayor presente y futuro de República Dominicana por la variedad de su capacidad productiva.

Durante su intervención, se refirió a una producción acumulada durante años que incluye actividades agrícolas, ganaderas y agropecuarias.

“Es casi como una agricultura familiar, pero con excedentes para vender”, afirmó Abinader al hablar con los asistentes.

El mandatario relató que residentes de la zona le comentaron que, además de la ganadería, producen naranjas, cacao, aguacate, cerdo y mango.

La producción local fue presentada como uno de los elementos que podría vincularse con el crecimiento turístico de Miches y con la actividad de visitantes en el este del país.

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En el encuentro participaron el ministro de Turismo, David Collado; el rector de la UASD, Jorge Asjana David; la gobernadora provincial, Magaly Tabar de Goico, y el senador Santiago Zorrilla.

También estuvieron el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero; el director de la Policía Turística, general Minoru Matsunaga; el alcalde de El Seibo, Leo Francis Zorrilla, y representantes del sector turístico.