República Dominicana

República Dominicana activa vigilancia sanitaria ante una investigación por peste neumónica en Rusia

El Ministerio de Salud Pública dispuso controles en aeropuertos y puertos para identificar viajeros procedentes de áreas bajo observación, aunque no se han detectado contagios ni circulación de la infección dentro del país

República Dominicana reforzó la vigilancia epidemiológica en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos tras un posible caso en Rusia. EFE/Javier Etxezarreta
República Dominicana reforzó la vigilancia epidemiológica en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos tras un posible caso en Rusia. EFE/Javier Etxezarreta
Guardar

La atención de las autoridades sanitarias dominicanas se concentra en un evento que todavía está bajo investigación a miles de kilómetros del país. República Dominicana reforzó la vigilancia epidemiológica en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos después de que circulara información sobre la presunta muerte de una trabajadora de un instituto de investigación en Rusia , un caso cuya posible relación con la peste neumónica aún no fue confirmada de forma pública.

El Ministerio de Salud Pública explicó que el objetivo es mantener la capacidad de detectar y evaluar de forma temprana a viajeros que procedan de zonas donde pudiera existir un riesgo. La medida no responde a casos detectados dentro del territorio dominicano, sino a la necesidad de seguir una situación internacional que aún requiere precisiones.

PUBLICIDAD

Hasta el 7 de octubre, no existía una confirmación oficial de que el fallecimiento en Rusia hubiera sido causado por peste neumónica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó información adicional a las autoridades rusas y mantiene el seguimiento del caso para conocer sus características, su posible origen y las implicaciones que pudiera tener para la salud pública.

El Ministerio de Salud Pública busca evaluar de forma temprana a los viajeros procedentes de zonas con riesgo internacional. 09/08/2026 Gustavo Valiente - Europa Press
El Ministerio de Salud Pública busca evaluar de forma temprana a los viajeros procedentes de zonas con riesgo internacional. 09/08/2026 Gustavo Valiente - Europa Press

La vigilancia busca detectar síntomas y activar protocolos a tiempo

La respuesta sanitaria en República Dominicana se apoya en los mecanismos habituales de vigilancia frente a enfermedades transmisibles. Los equipos de salud deberán identificar posibles casos sospechosos, valorar sus antecedentes de viaje y aplicar los protocolos de notificación y atención que correspondan.

PUBLICIDAD

El refuerzo incluye el seguimiento de viajeros provenientes de áreas bajo observación epidemiológica. Esa tarea permite que las autoridades actúen antes de que un eventual caso se convierta en una fuente de contagio, en especial cuando se investiga una enfermedad que puede transmitirse mediante el contacto cercano.

La peste neumónica es una infección causada por la bacteria Yersinia pestis. Afecta los pulmones y puede pasar de una persona a otra a través de gotículas respiratorias, sobre todo durante el contacto estrecho con un paciente enfermo. Por ese motivo, la detección precoz y el aislamiento clínico, si fueran necesarios, forman parte de las medidas sanitarias frente a una sospecha.

Aunque la enfermedad puede avanzar con rapidez, existe tratamiento con antibióticos. La atención oportuna es un elemento central para reducir complicaciones y limitar una posible transmisión entre personas que estuvieron en contacto con un caso confirmado.

El Ministerio de Salud Pública ejecuta acciones de vigilancia epidemiológica, campañas de prevención, y control de la enfermedad./ (Presidencia República Dominicana)
El Ministerio de Salud Pública ejecuta acciones de vigilancia epidemiológica, campañas de prevención, y control de la enfermedad./ (Presidencia República Dominicana)

Descartan casos de peste neumónica en el país

Las autoridades dominicanas insistieron en que no se han identificado casos de peste neumónica ni circulación de la enfermedad en República Dominicana. También precisaron que la vigilancia preventiva no supone que exista una alerta sanitaria interna, sino que responde a la revisión constante de eventos que puedan modificar el riesgo epidemiológico.

La peste no es una enfermedad endémica en el país. Según la información citada por el Ministerio de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce focos naturales de la bacteria en Bolivia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos y Perú. La existencia de esos focos no implica, por sí sola, la presencia de brotes activos.

El seguimiento internacional será determinante para definir los próximos pasos. Si las autoridades rusas o la OMS confirman nueva información sobre el caso investigado, República Dominicana evaluará si debe modificar sus protocolos de vigilancia. Hasta ahora, el Ministerio de Salud Pública mantiene sus capacidades de respuesta activas y sostiene que la situación no representa motivo de alarma para la población.

Temas Relacionados

República DominicanaRusiaOMSSaludMinisterio de SaludMinisterio de Salud Públicapeste neumónica en Rusiapeste neumónicaOrganización Mundial de la Salud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Secretario general de la OEA presenta a Abinader un plan de acción contra las pandillas haitianas

La propuesta fue expuesta durante una reunión en Santiago de los Caballeros, donde Albert Ramdin describió las gestiones del organismo para apoyar las iniciativas de Naciones Unidas frente a la crisis de seguridad

Secretario general de la OEA presenta a Abinader un plan de acción contra las pandillas haitianas

República Dominicana incorporará 800 MW de baterías entre 2026 y 2028 para reducir vertimientos renovables

El ministro Joel Santos indicó que el almacenamiento permitirá desplazar hacia la noche una parte de la producción solar diurna, cuando cae su aporte y la demanda eléctrica se mantiene elevada

República Dominicana incorporará 800 MW de baterías entre 2026 y 2028 para reducir vertimientos renovables

República Dominicana recibe a Jorge Luis Mojica Ortiz, extraditado desde Colombia por una denuncia sexual

El ciudadano dominicano y colombiano llegó desde Bogotá y quedó bajo custodia policial en Samaná, donde enfrenta un expediente por una denuncia de violencia sexual contra una menor ocurrida en 2021

República Dominicana recibe a Jorge Luis Mojica Ortiz, extraditado desde Colombia por una denuncia sexual

“Ella se tiró al río herida”: El trágico hallazgo de una adolescente dominicana desaparecida tras huir de su agresor

Sumida en una profunda consternación y en medio del luto de toda una comunidad, la familia de la adolescente Josnely Álvarez confirmó el hallazgo del cadáver de la menor de 13 años a orillas del río Yaque del Norte

“Ella se tiró al río herida”: El trágico hallazgo de una adolescente dominicana desaparecida tras huir de su agresor

El Disney Dream abre una nueva ruta de cruceros hacia República Dominicana, en medio del alza del turismo

La embarcación arribó el 6 de octubre a la terminal Taíno Bay con 3,194 viajeros y 1,467 tripulantes, procedente de Port Everglades, Estados Unidos, e incorporó a Puerto Plata a los itinerarios de la naviera

El Disney Dream abre una nueva ruta de cruceros hacia República Dominicana, en medio del alza del turismo

TECNO

Un programador clonó con IA toda la suite de Adobe y la liberó de forma gratuita

Un programador clonó con IA toda la suite de Adobe y la liberó de forma gratuita

El creador del iPod explicó por qué fracasaron los primeros dispositivos con inteligencia artificial

Fabricar celulares y computadores portátiles por completo en Estados Unidos costaría hasta USD 230.000 millones

Microsoft habilitó que Copilot busque, ordene y envíe archivos propios en un PC con Windows

El Pentágono acelera sus compras de IA militar con videos de apenas cinco minutos

ENTRETENIMIENTO

“Glee ocupa un lugar muy especial en mi corazón”: Lea Michele se refirió a la posibilidad de volver a la serie en su reinicio

“Glee ocupa un lugar muy especial en mi corazón”: Lea Michele se refirió a la posibilidad de volver a la serie en su reinicio

Liam Gallagher asegura que Oasis “puso de nuevo en el mapa” a los Beatles

La hija de Halle Berry niega que la actriz haya abusado de Maceo: "Las acusaciones son completamente incompatibles con la mamá que conozco”

Cuál es el valor de venta de la antigua propiedad de Charles Chaplin en Beverly Hills y qué incluye

La masacre de Flores llega a HBO Max con el testimonio de Matías Bagnato

MUNDO

El copiloto extremista del vuelo a Tel Aviv de Flydubai había publicado miles de mensajes sexistas y misóginos en redes sociales

El copiloto extremista del vuelo a Tel Aviv de Flydubai había publicado miles de mensajes sexistas y misóginos en redes sociales

Alemania bloquea la compra de una empresa a la china COSCO por riesgos para las cadenas de suministro

Líderes religiosos de 20 países se reunieron para impulsar un movimiento global por la paz

Un barco de la milicia china fue detectado por primera vez frente a la costa Este de Taiwán

Un ataque ruso contra dos autobuses de pasajeros dejó al menos 30 muertos y 18 heridos en Ucrania