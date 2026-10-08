República Dominicana activa vigilancia sanitaria ante una investigación por peste neumónica en Rusia

República Dominicana reforzó la vigilancia epidemiológica en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos tras un posible caso en Rusia. EFE/Javier Etxezarreta

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La atención de las autoridades sanitarias dominicanas se concentra en un evento que todavía está bajo investigación a miles de kilómetros del país. República Dominicana reforzó la vigilancia epidemiológica en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos después de que circulara información sobre la presunta muerte de una trabajadora de un instituto de investigación en Rusia , un caso cuya posible relación con la peste neumónica aún no fue confirmada de forma pública.

El Ministerio de Salud Pública explicó que el objetivo es mantener la capacidad de detectar y evaluar de forma temprana a viajeros que procedan de zonas donde pudiera existir un riesgo. La medida no responde a casos detectados dentro del territorio dominicano, sino a la necesidad de seguir una situación internacional que aún requiere precisiones.

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Hasta el 7 de octubre, no existía una confirmación oficial de que el fallecimiento en Rusia hubiera sido causado por peste neumónica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó información adicional a las autoridades rusas y mantiene el seguimiento del caso para conocer sus características, su posible origen y las implicaciones que pudiera tener para la salud pública.

El Ministerio de Salud Pública busca evaluar de forma temprana a los viajeros procedentes de zonas con riesgo internacional. 09/08/2026 Gustavo Valiente - Europa Press

La vigilancia busca detectar síntomas y activar protocolos a tiempo

La respuesta sanitaria en República Dominicana se apoya en los mecanismos habituales de vigilancia frente a enfermedades transmisibles. Los equipos de salud deberán identificar posibles casos sospechosos, valorar sus antecedentes de viaje y aplicar los protocolos de notificación y atención que correspondan.

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El refuerzo incluye el seguimiento de viajeros provenientes de áreas bajo observación epidemiológica. Esa tarea permite que las autoridades actúen antes de que un eventual caso se convierta en una fuente de contagio, en especial cuando se investiga una enfermedad que puede transmitirse mediante el contacto cercano.

La peste neumónica es una infección causada por la bacteria Yersinia pestis. Afecta los pulmones y puede pasar de una persona a otra a través de gotículas respiratorias, sobre todo durante el contacto estrecho con un paciente enfermo. Por ese motivo, la detección precoz y el aislamiento clínico, si fueran necesarios, forman parte de las medidas sanitarias frente a una sospecha.

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Aunque la enfermedad puede avanzar con rapidez, existe tratamiento con antibióticos. La atención oportuna es un elemento central para reducir complicaciones y limitar una posible transmisión entre personas que estuvieron en contacto con un caso confirmado.

El Ministerio de Salud Pública ejecuta acciones de vigilancia epidemiológica, campañas de prevención, y control de la enfermedad./ (Presidencia República Dominicana)

Descartan casos de peste neumónica en el país

Las autoridades dominicanas insistieron en que no se han identificado casos de peste neumónica ni circulación de la enfermedad en República Dominicana. También precisaron que la vigilancia preventiva no supone que exista una alerta sanitaria interna, sino que responde a la revisión constante de eventos que puedan modificar el riesgo epidemiológico.

La peste no es una enfermedad endémica en el país. Según la información citada por el Ministerio de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce focos naturales de la bacteria en Bolivia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos y Perú. La existencia de esos focos no implica, por sí sola, la presencia de brotes activos.

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El seguimiento internacional será determinante para definir los próximos pasos. Si las autoridades rusas o la OMS confirman nueva información sobre el caso investigado, República Dominicana evaluará si debe modificar sus protocolos de vigilancia. Hasta ahora, el Ministerio de Salud Pública mantiene sus capacidades de respuesta activas y sostiene que la situación no representa motivo de alarma para la población.