En la temporada 3, Sauron adopta su legendaria forma acorazada mientras somete a sus sirvientes del anillo, los Nazgûl, y siembra la destrucción por toda la Tierra Media mediante el engaño y la fuerza. Mientras tanto, Gandalf emerge como el icónico mago de la leyenda, y Galadriel continúa su evolución hasta convertirse en la sabia y poderosa Dama Elfa de Lothlórien.

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Amazon Prime Video confirmó la renovación de El señor de los anillos: los anillos de poder para una cuarta temporada. El anuncio se produjo el mismo día en que la plataforma estrenó los dos episodios finales de la tercera temporada. La serie, ambientada miles de años antes de la trilogía literaria de J.R.R. Tolkien, ya se encuentra en preproducción. El rodaje de la nueva entrega comenzará en la primavera de 2027 en los estudios Shepperton, en el Reino Unido, según informó el portal TVLine.

La renovación llega inmediatamente después de que Sauron, interpretado por Charlie Vickers, lograra forjar el Anillo Único en el penúltimo episodio de la temporada, titulado “Orodruin”, con la ayuda de un Balrog doblado por Simon Pegg, según detalló IGN. En el episodio final, “La perdición de los hombres”, Sauron se presenta ante el ejército unido de elfos y númenóreanos al mando de Ar-Pharazôn, interpretado por Trystan Gravelle. Pese a tener ventaja numérica, decide rendirse, lo cual deja una gran pregunta en el aire.

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Esa rendición no es una derrota real. Sauron entiende que no puede vencer a las fuerzas combinadas por la vía militar, por lo que opta por dejarse capturar para infiltrar Númenor desde adentro y provocar su caída. Parece ya evidente hacia dónde apuntará la próxima tanda de episodios. “Este momento deja muy claro de qué tratará la Temporada 4: la caída de Númenor”, señalan varias publicaciones expertas sobre el desenlace de Sauron.

Se ha desvelado la primera imagen de Sauron en 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' (Ben Rothstein/Amazon Prime Video)

Hacia la caída de Númenor

De acuerdo con el portal ComicBook, la cuarta temporada cubrirá la etapa de la obra de Tolkien en la que Sauron utiliza el poder del Anillo Único para enfrentar a los elfos y al reino de Númenor desde dentro de sus propias murallas. El sitio recordó que la serie ya manejó un salto temporal de cinco años entre la segunda y la tercera temporada. Por ese motivo, no se descarta un nuevo avance en el tiempo para la cuarta entrega.

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Según esa misma cobertura, todo indica que el cierre de la próxima temporada será la Caída de Númenor, mientras que una quinta y última tanda de episodios narraría la Guerra de la Última Alianza. En ese enfrentamiento, Sauron pierde el Anillo Único cortado de su dedo, lo que destruye su forma física y da paso a los hechos que anteceden a El Hobbit y a El señor de los anillos. Esa estructura, de confirmarse, completaría el plan original de cinco temporadas que Amazon trazó para la serie desde su concepción, de acuerdo con el citado reporte. El medio Empire coincidió en que el rodaje de la temporada 4 llevará a los espectadores más cerca de la Última Alianza de Elfos y Hombres, aunque remarcó que la plataforma no reveló todavía ni personajes confirmados ni fecha de estreno.

Prime Video no difundió detalles oficiales sobre la trama de la cuarta temporada ni sobre el reparto que continuará en la serie, según confirmó el sitio especializado About Amazon, pero hay detalles clave: el cierre de temporada. Antes de su rendición, Sauron se quitó el Anillo Único y lo dejó sobre el yunque donde lo forjó. No quedó establecido en pantalla qué sucedió con el objeto después de ese momento. Según el mismo artículo, el propio J.D. Payne, showrunner de la serie, reconoció que Tolkien nunca aclaró ese punto en sus escritos originales. El desenlace también mostró la reacción de otros portadores de anillos élficos. Galadriel, Celeborn y Círdan el Carpintero de Barcos sintieron la presencia de Sauron en sus mentes apenas él se colocó el Anillo Único, lo que los llevó a quitarse sus propios anillos de inmediato, de acuerdo con la reseña de Winter Is Coming.

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