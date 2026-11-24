El 27.6% de las mujeres dominicanas de 20 a 24 años contrajo matrimonio o inició una unión antes de los 18 años, según la encuesta ENHOGAR-MICS 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 27.6% de las mujeres de 20 a 24 años en República Dominicana se casó o inició una unión antes de cumplir los 18 años, según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples y Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (ENHOGAR-MICS 2025). El informe también señala que el 9.5% de las jóvenes de ese grupo etario se unió antes de los 15 años.

La medición incluye tanto los matrimonios como las uniones cohabitantes. El capítulo dedicado a este tema ubica las uniones tempranas entre los indicadores de protección frente a la violencia y la explotación, y las vincula con efectos sobre la trayectoria educativa, la formación laboral y el embarazo durante la adolescencia.

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Los resultados muestran que el fenómeno tiene una incidencia mayor en las zonas rurales. Entre las mujeres de 20 a 24 años que viven en esos territorios, el 32.7% se unió antes de los 18 años y el 11.3% lo hizo antes de los 15. En las áreas urbanas, los porcentajes fueron de 25.9% y 8.9%, respectivamente.

Una infografía basada en la encuesta ENHOGAR-MICS 2025 resume las tasas de uniones tempranas de mujeres en República Dominicana según la edad, el territorio y el nivel socioeconómico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las uniones tempranas persisten entre adolescentes y afectan con mayor fuerza a las zonas rurales

La brecha territorial se repite al observar al conjunto de las mujeres de 18 a 49 años. En las áreas rurales, el 41.4% había iniciado una unión antes de cumplir los 18 años, frente al 30.4% de las residentes en centros urbanos. Para las uniones antes de los 15 años, las proporciones fueron de 14% y 9.5%.

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El informe permite además observar diferencias entre generaciones. Entre las mujeres de 45 a 49 años, el 33% se había unido antes de los 18 años. La proporción baja a 27.6% entre quienes tienen de 20 a 24 años, una distancia de 5.4 puntos porcentuales. En el caso de las uniones antes de los 15 años, el registro pasó de 11.7% en el grupo de mayor edad a 9.5% entre las jóvenes.

La reducción, sin embargo, no elimina la magnitud del indicador entre las adolescentes. La encuesta registró que el 12.1% de las mujeres de 15 a 19 años estaba casada o en unión al momento de responder el cuestionario.

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El 12.1% de las adolescentes de 15 a 19 años en el país mantenía una unión o matrimonio formal al momento del estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias económicas aparecen con mayor fuerza en la desagregación por quintiles de riqueza. Entre las mujeres jóvenes pertenecientes al quintil más pobre, el 49.9% se había casado o unido antes de los 18 años. En el quintil más rico, el porcentaje fue de 12.9%. La distancia entre ambos grupos alcanzó los 37 puntos porcentuales.

La desigualdad también se expresa en las uniones antes de los 15 años. El 21.3% de las mujeres de 20 a 24 años del quintil más pobre inició una unión antes de esa edad, frente al 1.6% entre las pertenecientes al quintil más rico.

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El documento sitúa este indicador dentro de la Meta 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantea eliminar prácticas nocivas como el matrimonio infantil y las uniones tempranas.

También menciona la Ley 1-21, que prohíbe el matrimonio infantil, y la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y al Embarazo en Adolescentes, con directrices hasta 2030.