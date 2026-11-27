Nueva crisis en la UCR por el voto del bloque de Diputados a favor del ajuste a universidades

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El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), presidido por Leonel Chiarella, resolvió este viernes solicitar a las autoridades de la Cámara de Diputados que el bloque de legisladores nacionales deje de utilizar las siglas partidarias, tras el respaldo mayoritario de sus integrantes al Presupuesto promovido por el oficialismo, que contemplaba recortes para el sistema universitario.

La decisión fue adoptada por la Mesa del Comité Nacional de la UCR durante una reunión virtual realizada este 27 de noviembre. El órgano partidario analizó los pedidos para retirar la identificación de la bancada y concluyó que la posición de sus miembros en la sesión presupuestaria contradijo la postura histórica del radicalismo sobre la universidad pública.

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“El voto de sus integrantes contradice el compromiso histórico e irrenunciable del radicalismo con la universidad pública”, señaló el Comité Nacional en un comunicado.

Los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri; y el chaqueño Guillermo Agüero, del bloque UCR

La conducción partidaria argumentó que la mayoría de los diputados que integran el bloque identificado con la sigla de la UCR -con la excepción del correntino Diógenes González- acompañó el Presupuesto nacional impulsado por el oficialismo. La iniciativa incluía partidas por $7.3 billones mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaba $11 billones para sostener el funcionamiento.

“El ajuste que el oficialismo intentó aprobar ayer finalmente fue rechazado por la Cámara de Diputados, que además incorporó la propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional para garantizar el financiamiento de las universidades. El Comité Nacional celebró esa decisión y expresó su expectativa de que el Senado la sostenga cuando trate el Presupuesto”, agregaron desde el Comité Nacional.

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Comunicado del Comité Nacional de la UCR

La Mesa Nacional buscará que la bancada radical, que responde principalmente a los gobernadores de Mendoza, Chaco y Corrientes, pierda el uso de la denominación partidaria ante las autoridades de la Cámara baja.

La resolución reaviva la disputa entre facciones del radicalismo por la representación parlamentaria. En enero, legisladores que integran el bloque Provincias Unidas ya habían reclamado ante la conducción nacional que ningún otro espacio utilizara el nombre Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados.

Martín Lousteau, del bloque Provincias Unidas

Ese planteo estuvo firmado por Mariela Coletta, Pablo Juliano, Martín Lousteau, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán. Los diputados argumentaron entonces que la bancada que conservaba la denominación UCR había actuado en contra de lineamientos partidarios durante el debate del Presupuesto.

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La definición de la Mesa Nacional abre una nueva etapa del conflicto y deja en manos de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, la eventual modificación de la denominación de la bancada.

La respuesta del bloque UCR

Desde el bloque que conduce la mendocina Pamela Verasay calificaron la decisión como “insólita”, “oportunista” y “carente de todo sustento político y orgánico”.

“Resulta profundamente contradictorio que quienes hoy reclaman el sello de la Unión Cívica Radical sean los mismos dirigentes que, después de obtener un magro resultado en sus distritos en las últimas elecciones legislativas, decidieron darle la espalda al partido y rechazar la integración de la bancada orgánica de la UCR”, replicaron en un comunicado titulado “Para llevar el nombre hay que ganar una elección”.

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La respuesta del bloque UCR

En esa línea, denunciaron que los radicales disidentes que conforman el bloque Provincias Unidas y están “referenciados en una línea interna del radicalismo porteño” priorizan una “agenda personalista y rupturista, que busca desde 2023 fragmentar al partido para construir proyectos individuales”.

Y concluyeron: “El actual Bloque de la Unión Cívica Radical está integrado por diputados provenientes de las provincias donde el radicalismo es gobierno, elegidos y respaldados por el voto mayoritario de la ciudadanía que confía en nuestra capacidad de gestión, nuestra vocación federal y nuestro compromiso con el desarrollo de cada distrito”.