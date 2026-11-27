Fernando Subirats, el nuevo encargado de los Medios Públicos

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Carlos Curci presentó su renuncia como interventor de Radio y Televisión Argentina SAU (RTA) y de Contenidos Artísticos e Informativos SAU (CAISAU), las dos empresas que agrupan a la Canal 7 (ex TV Pública), Radio Nacional y las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV. La salida se hará efectiva el próximo 1 de diciembre y su lugar lo ocupará Fernando Subirats, actual subsecretario de Comunicación y Medios Públicos.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae atribuyeron la decisión a un común acuerdo con Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia desde julio. Según pudo reconstruir este medio, cuando Fernández desembarcó en el área le planteó a Curci que tenía en mente a otra persona para la intervención, pero que necesitaba tiempo para conocer la estructura de la Secretaría. El interventor aceptó quedarse un par de meses más, hasta que la nueva conducción se estabilizara.

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“De cara a que viene un nuevo año, que cerramos contratos con los artistas y hay muchos desafíos que tiene la pantalla, decidimos que era el momento de terminar su etapa”, explicaron en el área comunicacional del Gobierno. Y remarcaron que el propio Curci también quería dar un paso al costado: había llegado para cumplir un año en el cargo y extendió su permanencia por el recambio en la Secretaría.

Carlos María Curci

El movimiento tendrá un efecto en cadena sobre el organigrama. La Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos no será disuelta, pero se quedará vacante y sus responsabilidades administrativas pasarán a Fernández. “No se sumaría a una persona nueva”, señalaron en la Secretaría, donde anticiparon que el nuevo esquema se terminará de definir la semana próxima.

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Tercer interventor de la era Milei

Curci, periodista agropecuario y hasta entonces vocero de la Sociedad Rural Argentina, asumió el 1 de agosto de 2025 por el decreto 525/2025, en reemplazo de Eduardo González. En CAISAU, su designación fue ad honorem. Fue el tercer interventor desde que el decreto 117/2024 dispuso, en febrero de 2024, la intervención de los medios públicos, inicialmente a cargo de Diego Chaher, luego ascendido a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

En febrero de este año, el decreto 79/2026 extendió la intervención hasta el 1 de febrero de 2027 y ratificó a Curci al frente del proceso. Fernández había llegado a la Casa Rosada en junio como secretario de Comunicación y Prensa, en reemplazo de Javier Lanari, y semanas después pasó a conducir la nueva Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, con el decreto 573/2026.

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Retiros, recortes y menos personal

El eje de la gestión de Curci fue achicar la estructura. En febrero, el Gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios, vigente hasta el 19 de marzo, que alcanzaba a unos 2.200 empleados de RTA, 110 de CAISAU y 200 trabajadores transferidos desde la ex Télam, con la meta de reducir hasta 400 puestos. Un primer plan, en 2024, había logrado la adhesión de unos 200 empleados, por debajo de lo que buscaba el Ejecutivo.

El frente de la entrada de Canal 7

Según datos difundidos por RTA en agosto, el último plan permitió la salida de 180 empleados. Sumadas jubilaciones y contratos no renovados, la empresa registró 270 bajas en un año y su planta quedó en poco menos de 2.000 trabajadores. En lo financiero, el Plan de Acción y Presupuesto 2026 aprobado por el Ministerio de Economía prevé para RTA pérdidas por $3.600 millones. Para 2025, la proyección oficial había sido un déficit de $12.694 millones, cubierto principalmente con transferencias del Tesoro.

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La gestión no estuvo exenta de conflictos. En junio, los gremios rechazaron la decisión de la intervención de ceder a productoras privadas buena parte de las transmisiones del Mundial, y en febrero Manuel Adorni llegó a admitir que el Gobierno evaluaba cerrar la TV Pública, la cual cambió de nombre a Canal Siete.

Quién es Subirats

Subirats asumió como subsecretario el 1 de agosto, por el decreto 649/2026, con la gestión operativa y de contenidos de los medios públicos a su cargo. Periodista con más de 30 años en medios, trabajó en Radio Mitre y Radio Continental, fue director ejecutivo de Radio Nacional entre 2018 y 2019 y hasta 2025 fue gerente periodístico de Alpha Media, el grupo de Radio Rivadavia.

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Fernando Subirats

Su desembarco en la intervención le dará a Fernández un hombre propio en la conducción directa de RTA y CAISAU, a dos meses del vencimiento de la prórroga y con la temporada 2027 de la pantalla pública por delante.