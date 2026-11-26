La nueva norma establece que la preservación del valor de la moneda constituye la misión única, primaria y fundamental del organismo. (AP Photo/Gustavo Garello)

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El presidente Javier Milei celebró la nueva Carta Orgánica del Banco Central tras la sanción de la reforma en la Cámara de Diputados, que limita la emisión monetaria para financiar al Tesoro y redefine la misión de la autoridad monetaria como la preservación del valor de la moneda. La votación registró 141 votos afirmativos, ninguno en contra y 99 abstenciones, correspondientes al Partido Justicialista.

El mandatario difundió su reacción en redes sociales luego de la aprobación legislativa. “Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”, escribió Milei, antes de cerrar el mensaje con la sigla “VLLC”.

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La aprobación de la norma ocurrió en un día clave para el Congreso, en el que la Cámara de Diputados discutirá el proyecto de ley de Presupuesto 2027, mientras que el Senado avanzará con la discusión de la reforma política que prevé la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la ley de Ludopatía, proyecto que se reactivó luego del pedido expreso de la Iglesia ante el impacto de las apuestas digitales en la población joven. En ese contexto quedaron ratificados los cambios en la entidad monetaria.

Desde la Oficina del Presidente, a través de las redes sociales, también celebraron el logro con un comunicado oficial. “La Oficina del Presidente celebra la sanción definitiva del Congreso de la Nación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que establece como misión primaria y fundamental de la entidad preservar el valor de la moneda y prohibe el financiamiento monetario al sector público”, escribieron en el comienzo.

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La Oficina del Presidente celebró la reforma definitiva de la Carta Orgánica del Banco Central con un comunicado

El texto sostiene que la ley “fortalece la independencia del Banco Central, limita las causales de remoción de sus autoridades y excluye al Ministro de Economía de las reuniones de su Directorio”.

El comunicado agrega que la normativa “declara inembargables las reservas internacionales y permite transferir al Tesoro únicamente utilidades efectivamente realizadas”. Según el texto, con la reforma “se terminan casi dos décadas de utilización política del Banco Central”, un proceso que, afirma, comenzó en 2010 cuando el gobierno de Cristina Kirchner, con la entonces titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, dispuso el uso de USD 10.000 millones de reservas que “nunca se devolvieron”.

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Por último, se indicó que el Presidente agradece a los legisladores que acompañaron una reforma que, según el comunicado, “pone fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia institucional” y permite “sentar las bases para hacer a la Argentina grande nuevamente”.

La nueva norma introduce cambios en el vínculo entre el Banco Central de la República Argentina y el Poder Ejecutivo, en las condiciones para transferir utilidades al Estado y en los mecanismos de designación y remoción de las autoridades de la entidad. También concentra en el organismo la regulación de los sistemas de pago y las cámaras liquidadoras y compensadoras.

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El valor de la moneda como función única de la autoridad monetaria. La nueva redacción del artículo 1 establece que la función “única, primaria y fundamental” del BCRA será preservar el valor de la moneda. El criterio reemplaza la definición incorporada en 2012, que incluía la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, en línea con las políticas del Gobierno nacional.

Los fundamentos de la iniciativa sostienen que la acumulación de objetivos dificulta la evaluación del desempeño de la autoridad monetaria. Bajo el nuevo esquema, la política monetaria queda centrada en la estabilidad de precios, mientras que las metas vinculadas con empleo, desarrollo productivo y crédito sectorial pasan a considerarse ajenas a las herramientas propias de un banco central.

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El Directorio del Banco Central pierde las atribuciones para direccionar préstamos hacia pequeñas y medianas empresas o economías regionales. (REUTERS/Matias Baglietto)

El cambio también implica que el Directorio dejará de tener atribuciones para orientar préstamos hacia pequeñas y medianas empresas o economías regionales. El proyecto entiende que esas funciones corresponden a una banca de fomento y no a la institución encargada de administrar la política monetaria.

La reforma modifica además el sistema previsto para nombrar y apartar al presidente y a los directores del organismo. Las autoridades tendrán mandatos de seis años y necesitarán el acuerdo del Senado por mayoría absoluta para asumir sus cargos.

La Cámara alta introdujo cambios en ese capítulo, por lo que la iniciativa había debido regresar a Diputados para completar su tratamiento. El senador de La Libertad Avanza Agustín Monteverde informó que los bloques acordaron revisar el mecanismo destinado a las autoridades de la entidad.

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La ley establece causales específicas para una eventual destitución, entre ellas una falta grave y evidente en el cumplimiento de las funciones. La acusación deberá basarse en hechos determinados y verificables, y no podrá quedar librada a una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.

El procedimiento requerirá un decreto presidencial y el aval de ambas cámaras del Congreso. La remoción necesitará una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes en cada cuerpo, mientras que la reforma elimina la participación de la comisión bicameral creada en 2010 durante el conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el entonces titular de la entidad, Martín Redrado.

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Nuevas condiciones para las utilidades y las reservas

La norma restringe las posibilidades de que el Banco Central transfiera resultados al Estado nacional, en su carácter de accionista. Solo podrán girarse utilidades líquidas y realizadas, por lo que quedarán excluidos los resultados derivados de variaciones en el precio del oro o de cambios en la cotización de las divisas.

Las ganancias originadas por esos movimientos deberán incorporarse al capital de la entidad. Los demás resultados que todavía no se hayan concretado quedarán inmovilizados en una reserva especial y no podrán ser enviados al Tesoro hasta que se realicen.

El nuevo artículo 38 incorpora una condición patrimonial antes de autorizar cualquier transferencia: la reserva general y las restantes reservas de resultados deberán representar como mínimo el 50% del capital del Banco. Cuando se habiliten giros de fondos, esos recursos solo podrán destinarse al pago de deuda pública.

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Los fundamentos apuntan a evitar que la autoridad monetaria remita recursos al Tesoro bajo la denominación de utilidades cuando provengan exclusivamente de ajustes contables ocasionados por una suba del dólar frente al peso. El texto identifica esa práctica como una debilidad del régimen anterior y señala que fue aplicada por gobiernos posteriores a la convertibilidad, incluida la administración de Milei.