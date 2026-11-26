La Ford Territory tendrá su versión híbrida enchufable en 2027. Era la versión que faltaba al SUV más vendido de este año en Argentina. (Ford Argentina)

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Tras el éxito de ventas que cambió los parámetros habituales de los SUV en Argentina, Ford anunció este miércoles en un evento denominado “Ford Uncovered 2027”, que el modelo Territory ampliará su oferta el próximo año para afianzarse como el SUV más vendido en Argentina, pero también como el auto importado de mayor volumen, desplazando a los tradicionales ocupantes de ese privilegio que fueron hasta 2026 los modelos brasileños.

La gama de Territory se complementará el año proximo con dos nuevas versiones, también importadas de China: Territory Híbrida Enchufable y Territory Max.

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La presentación de ambos modelos ocurrió en San Pablo, Brasil, e incluyó a los otros seis vehículos que se incorporarán al portafolio de Ford en Argentina durante 2027, con novedades en los segmentos de SUV, pickups y modelos de alta performance.

El encuentro también sirvió para presentar los resultados regionales de la compañía, entre los que se destacan que entre enero y octubre de 2026, Ford Sudamérica contabilizó 128.000 unidades vendidas, un 9% más que en igual período del año anterior. La pickup Ranger, fabricada en Argentina, sumó más de 60.000 patentamientos, mientras que el SUV Territory alcanzó 38.000 unidades y creció más de 54%.

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Ford sorprendió al anunciar que también habrá una Territory Max híbrida enchufable con tres filas de asientos. Llega en el segundo semestre de 2027. (Ford Argentina)

Territory tendrá una híbrida enchufable de más de 300 CV

La ampliación de la gama de Territory tendrá un primer modelo que incorpora la tecnología híbrida enchufable, algo que el mercado estaba reclamando a la marca, y que será posible gracias a la ampliación del valor FOB máximo del cupo de autos híbridos del programa del Gobierno argentino, que en 2027 será de USD 18.000.

La versión será la Platinum PHEV, y llegará durante la segunda mitad de 2027. Ford anticipó una potencia combinada superior a 300 CV, aunque todavía no comunicó la capacidad de batería, la autonomía en modo eléctrico, el motor térmico, el torque, el sistema de tracción ni los tiempos de carga.

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La segunda novedad será la Territory Max, también híbrida enchufable, prevista para la segunda mitad del año. Su principal diferencial está en la configuración para siete pasajeros al incorporar la tercera fila de asientos que buscará ampliar el perfil familiar del SUV. Ford no informó si compartirá la mecánica de la Platinum ni precisó las dimensiones, el volumen del baúl o el espacio disponible en los asientos traseros.

“Territory es uno de los mayores casos de éxito del mercado automotriz argentino en los últimos años”, afirmó Sebastián Trotta, director de Marketing y Ventas de Ford Argentina.

El año proximo también llegará el Ford Bronco Basecamp, primer modelo fabricado en China del SUV 4x4, que tendrá tecnología EREV de rango extendido gracias a la electrificación de su propulsión. (Ford Argentina)

La primera Bronco híbrida

La línea Bronco Sport también recibirá una variante electrificada en 2027. La Bronco Basecamp llegará en el último trimestre de 2027 con un sistema EREV, sigla que representa a la tecnología de vehículos eléctricos de autonomía extendida. La automotriz la describió como un modelo “ultra-híbrido” y anticipó más de 400 CV de potencia combinada junto con una autonomía total de hasta 1.200 kilómetros.

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El vehículo pertenece a la gama Bronco Sport, que hasta ahora siempre se importó desde México. Sin embargo, esta versión tendrá su origen en China, lo que muestra la apertura que la marca está haciendo hacia más modelos de ese origen, pero a la vez, a un cambio del país proveedor de un modelo, en el marco de un acuerdo comercial entre Argentina y México que no se pudo renovar aún por decisión del Gobierno mexicano, y pese a que Argentina accedió a todos los pedidos de sus pares del otro Gobierno.

Respecto a este vehículo, Ford no dio detalles de la capacidad de la batería, la autonomía exclusivamente eléctrica, el funcionamiento del propulsor térmico, la potencia de carga y el tipo de tracción.

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El SUV Ford Explorer volverá al mercado argentino con una versión deportiva ST. Se fabrica en Estados Unidos, y entrará dentro del cupo de autos sin arancel del acuerdo comercial entre ambos países que aún no está vigente. (Ford Argentina)

Vuelve Explorer en versión ST

Hacia mitad de 2027, Ford incorporará también el SUV Explorer ST, una versión con enfoque deportivo vinculada al departamento de Ford Performance, que se produce en Estados Unidos. El vehículo combinará una puesta a punto más dinámica, un diseño diferenciado y tecnología, con el espacio y la versatilidad que demanda el uso familiar.

Ford confirmó que la versión que llegará a la región, Argentina y Brasil, tendrá un motor V6 de 400 CV, aunque restan precisiones sobre la cantidad de plazas, las dimensiones, el equipamiento de seguridad y los cambios de suspensión, frenos o dirección que distinguirán a la ST de otras variantes de Explorer.

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La Ford Ranger Tremor será el primer modelo de producción nacional que se lanzará el año próximo. Después llegará la Ranger PHEV, también producida en General Pacheco. (Ford Argentina)

Las nuevas Ranger

Como ya se había anunciado oportuinamente, se incoporarán dos versiones a la pickup nacional durante el próximo año. Primer llegará la Ranger Tremor, con la variante de sumar un motor naftero 2.3 EcoBoost de más de 270 CV y una suspensión reforzada, además de otros recursos destinados a mejorar la capacidad todoterreno.

La otra incorporación será la Ranger híbrida enchufable (PHEV), que superará los 350 CV de potencia combinada. La empresa la definió como la Ranger más avanzada producida hasta ahora en la región y anticipó que tendrá capacidad de carga, autonomía y tecnología como ejes de su propuesta.

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Ambos modelos saldrán de la planta de General Pacheco. La producción local de la versión electrificada agregará una nueva tecnología a un producto que representa cerca de la mitad de las ventas de Ford en Sudamérica.

El Ford Mustang GT Performance tendrá una actualización estética en su versión 2027. (Ford Argentina)

Las otras novedades

Las restantes son séptima novedad será una actualización para el Ford Mustang GT modelo 2027. El deportivo incorporará llantas, techo, alerón y el emblema del caballo en la trompa con terminación negra. No se trata de una nueva versión en aspectos técnicos sino en una actualización del modelño 2027, que llegará al país el año próximo.

Durante el evento también se exhibieron dos versiones de Transit City, la van 100% eléctrica para logística urbana lanzada recientemente, y dos ejemplares de la pickup Ranger Super Duty que habían sido mostrados como vehículos de exhibición en Fenatran.

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En el primer caso se trata de un vehículo confirmado para Argentina en 2027, no así las camionetas que se producen en Tailandia y que por el momento no tendrán comercialización local o regional, aunque está en los planes futuros incluirlas si las condiciones de competitividad de precio son las adecuadas.