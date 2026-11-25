El fentanilo contaminado es considerada una de las tragedias santiarias más importante de la historia del país

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El juez federal Ernesto Kreplak rechazó un planteo de nulidad, presentado por la defensa de Ariel Fernando García, principal acusado en la causa que investiga la contaminación de fentanilo, vinculada a 90 pacientes fallecidos en distintas provincias del país. La resolución desestima también el pedido subsidiario de repetir el estudio de esterilidad realizado sobre las ampollas del anestésico, una de las pruebas centrales que permitió vincular genéticamente las bacterias halladas en el fármaco con las detectadas en las víctimas del brote.

El fallo, emitido por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, confirma la línea que había marcado días antes la fiscal María Laura Roteta, titular de la Unidad Fiscal La Plata, quien en un dictamen de 43 fojas ya había pedido el rechazo de la totalidad de los planteos defensivos. Kreplak lo explicita en el cierre de sus considerandos: resuelve “de conformidad con lo dictaminado por la Unidad Fiscal La Plata”.

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Qué pedía la defensa de García

El abogado Gastón Matías Marano, defensor de Ariel García, había solicitado declarar la nulidad de los ensayos de esterilidad realizados sobre ampollas de fentanilo HLB de los lotes 31.201, 31.202, 31.244 y 31.245. Ese estudio, elaborado por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el laboratorio Gobbi Novag S.A., constituyó una de las pruebas que permitió establecer la contaminación bacteriana del anestésico. Al planteo adhirieron las defensas de otros coimputados, entre ellos Wilson Pons, José Antonio Maiorano, María Victoria García, Javier Tchukrán y Rocío Garay.

El argumento central sostenía que el análisis de esterilidad constituyó una pericia en los términos del artículo 253 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), razón por la cual debió seguirse el procedimiento del artículo 258, que exige notificar a las partes antes de realizar la medida para permitirles controlarla y proponer peritos propios. La ausencia de esa notificación, según la defensa, afectó las garantías del debido proceso. De manera subsidiaria, pidió que, de no prosperar la nulidad, se repitiera la totalidad del estudio con intervención de peritos de parte.

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Golpe judicial a la defensa de Ariel García Furfaro, el juez Ernesto Kreplak rechazó las nulidades que solicitó su defensa

La defensa cuestionó, además, la imparcialidad de los intervinientes. Calificó a Gobbi Novag como un “enemigo comercial” de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, y objetó la participación del INAME (Instituto Nacional de Medicamentos) por su dependencia del Ministerio de Salud de la Nación, que en un primer momento había actuado como querellante en la causa.

El argumento central de rechazo

Kreplak sostiene en su resolución que ni el análisis de esterilidad ni la secuenciación posterior realizada por el Instituto ANLIS Malbrán fueron ordenados por su juzgado. El juez explica que se trató de una tarea ejecutada por personal técnico de INAME y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en el marco de sus obligaciones de control sanitario, con anterioridad incluso a la radicación de la denuncia que dio origen al proceso penal.

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“Se trata, entonces, de un trabajo realizado por el organismo a cargo de ejercer control y fiscalización en materia de producción de medicamentos como parte del ejercicio del poder de policía sanitario que le correspondía, en un contexto de suma urgencia a nivel nacional”, sostiene el magistrado en su fallo. Por esa razón, descarta que resultara exigible el procedimiento de notificación previsto para las pericias judiciales.

Este razonamiento coincide con el que ya había planteado la fiscal Roteta en su dictamen del 5 de noviembre, en el que calificó de “falsa” la premisa de la defensa. “Ni el análisis de esterilidad ni la secuenciación del Instituto Malbrán fueron ordenadas por el juzgado”, remarcó entonces la fiscal.

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El juez pone especial énfasis en el momento en que se produjo la medida cuestionada. Señala que, al disponerse el estudio, no existían imputados formalmente individualizados con defensores designados en la causa, y que la urgencia estaba determinada por “la crisis epidemiológica que ameritaba tomar medidas de extrema urgencia”.

Kreplak recuerda que los reportes sanitarios recibidos por ANMAT-INAME derivaron en la inspección a los laboratorios el 12 de mayo de 2025 y en el retiro de muestras del lote reportado junto con los lotes inmediatamente anterior y posterior. Esos resultados, que dieron positivo de contaminación bacteriana, son los que la defensa técnica de García vino a cuestionar luego de casi año y medio de instrucción, de la que tuvo conocimiento e intervención desde hace más de un año, según remarca el juez.

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En ese mismo sentido, se había pronunciado la fiscal Roteta en su dictamen, al describir que el estudio se llevó adelante “mientras se encontraba en curso una crisis sanitaria sin precedentes”, y al precisar que la urgencia de las primeras medidas administrativas se explicaba porque el reporte de contaminación bacteriana “tenía muertes asociadas”.

El principio de nulidad restrictiva

El juez Ernesto Kreplak rechazó las nulidades planteadas por la defensa de Ariel García

El magistrado dedica un tramo extenso de su resolución a recordar los principios generales que rigen el instituto de la nulidad en el proceso penal. Sostiene que ellas “son remedios procesales de excepción que se orientan como regla general a ser aplicadas en sentido restrictivo”, con el objetivo de privilegiar la estabilidad de los actos jurisdiccionales, salvo que su vigencia implique una violación a normas constitucionales.

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Citando al jurista Alberto Binder, el juez federal de La Plata agrega que “la nulidad se declara únicamente en miras a proteger un interés concreto que ha sido dañado”, lo cual se desvincula del carácter absoluto o relativo de las nulidades y se refiere, en cambio, al sentido de las formas procesales.

Bajo ese marco, Kreplak concluye que no existe ninguna inobservancia formal en la prueba producida, que los hechos determinados por el juzgado se derivan de diversas fuentes probatorias obtenidas durante la instrucción y que, en consecuencia, tampoco se advierte una violación a las garantías constitucionales que implique una afectación al derecho de defensa.

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Doce de las noventa víctimas fatales del fentanilo contaminado

Pruebas independientes que confirmaron la contaminación

Uno de los ejes más sólidos del fallo es la referencia a las fuentes probatorias que, de manera independiente, corroboraron la contaminación bacteriana del fentanilo. El juez destaca que esa conclusión no depende únicamente del estudio realizado por ANMAT-INAME, sino que fue confirmada por los análisis practicados por profesionales del Hospital Italiano de La Plata, por distintos nosocomios de otras provincias, por los estudios de la ANLIS Malbrán y por prueba testimonial incorporada a la causa.

“Tales circunstancias evidencian la redundancia de ordenar un peritaje para determinar lo que ya se encontraba suficientemente demostrado por varios medios concurrentes”, afirma Kreplak, para quien repetir el estudio en esta etapa del proceso configuraría “una medida contraproducente” dado el contexto de recursos escasos y la exigencia de la instrucción.

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La fiscal Roteta había llegado a una conclusión equivalente en su dictamen, al sostener que “el fentanilo HLB salió contaminado del Laboratorio Ramallo y las bacterias en su interior fueron identificadas en los análisis técnicos llevados adelante por personal del Hospital Italiano de La Plata, por personal del INAME en los Laboratorios Gobbi Novag S.A. y por personal de la cátedra de microbiología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA”.

Tanto el juez como la fiscal utilizaron términos llanos para describir la estrategia de la defensa de García. Kreplak sostiene en su resolución que el planteo defensivo “con argumentos formalistas y en última instancia falaces, pretende echar un manto de duda sobre un aspecto central de la imputación”, en referencia a la contaminación de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo HLB, un extremo que el juez considera “abrumadoramente probado”.

Los laboratorios de Ariel García fueron allanados en varias oportunidades por orden judicial

El juez añade que la defensa buscó “identificar uno de los múltiples caminos probatorios que en abstracto podrían probar lo que se encuentra probado, pero distinto del que en concreto se siguió”, para luego sostener que ese camino alternativo era obligatorio y así impugnar las conclusiones obtenidas por vías independientes que, remarca Kreplak, no fueron objetadas por la defensa.

Esta valoración judicial sigue la línea que había trazado la fiscal Roteta semanas antes. En su dictamen, la fiscal había calificado de “especulativa” y “falsa” la estrategia procesal de Marano, al remarcar que la nulidad se formalizó el 13 de septiembre de 2026, el mismo mes en que vencía el lote 31.202 de fentanilo HLB, el principal involucrado en el brote. “Como se observa, la fecha de la presentación no es inocente. Tampoco es inocente que con ella busque, en rigor, la repetición de los estudios”, había sostenido Roteta.

El estado de la causa

La resolución de Kreplak se produce en el marco de una causa que ya cuenta con 15 personas procesadas, trece de ellas directivos y responsables de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., y dos ex funcionarias de los organismos de control sanitario: Nélida Agustina Bisio, ex administradora nacional de la ANMAT, y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del INAME.

El juez había procesado inicialmente a los responsables de los laboratorios por 20 muertes, cifra que después amplió a 90. El expediente permanece bajo revisión de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata desde octubre de 2025, fecha en que llegó la apelación presentada por Ariel Fernando García contra el primer procesamiento dictado por Kreplak. Mientras ese tribunal no se expida, la causa no puede ser elevada a juicio oral.

En los próximos días el abogado Gastón Marano podrá apelar la decisión de primera instancia a la cámara revisora que hasta ahora, cada vez que actuó, fue para confirmar las acciones del juzgado instructor.