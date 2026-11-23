El viaje del “Danstar” podría concretarse entre la tercera y cuarta semana de diciembre.

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La controversia diplomática entre Chile y Argentina por el tránsito marítimo hacia las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que la naviera nacional Easter Island, propietaria del carguero “Danstar”, confirmara que no solicitará autorización previa a Buenos Aires para realizar la travesía desde Punta Arenas (2.970 kms al sur de Santiago) hasta el archipiélago, pese a las advertencias formuladas por el gobierno trasandino.

La compañía adelantó que notificará su navegación por aguas argentinas e invocará el derecho de paso inocente reconocido por el derecho internacional. En paralelo, tramitará las autorizaciones correspondientes ante las autoridades marítimas chilenas para zarpar desde Punta Arenas y ante las ilegítimas autoridades portuarias británicas de Puerto Stanley/Argentino para efectuar la descarga.

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La postura fue ratificada por el gerente general de Easter Island, Pablo Pacheco, durante una entrevista con Radio Infinita, y sus declaraciones se producen luego de que el canciller argentino, Pablo Quirno, asegurara que el buque debe contar con autorización de su país si pretende atravesar aguas bajo jurisdicción argentina rumbo a las islas.

Consultado sobre la posibilidad de que la Argentina detenga al “Danstar”, Pacheco aseguró que algo así “no debiese suceder. Hay tratados internacionales que ambos países han firmado y se han respetado a cabalidad a lo largo de los años, y creemos que este no es un proceso muy distinto”.

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El canciller argentino, Pablo Quirno, aseguró que las embarcaciones que se dirigen hacia las Malvinas deben solicitar autorización.

Autoridades regionales cuestionan eventual autorización argentina

Como era de esperar, la decisión de la naviera chilena fue respaldada por autoridades de la Región de Magallanes. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y el diputado Alejandro Riquelme (PR), cuestionaron la exigencia argentina y defendieron la libertad de navegación en el estrecho de Magallanes y el Atlántico Sur.

En entrevista con El Mostrador, Radonich dijo tener confianza en que el gobierno argentino respetará el derecho de paso inocente, pues “uno entiende lo que generan los sentimientos en Argentina respecto a las islas, pero es un tema en cuerdas separadas respecto de la libre navegación por nuestro estrecho de Magallanes”.

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En tanto, el diputado Riquelme recalcó que “para zarpar desde Punta Arenas y navegar por el estrecho de Magallanes y hacia el Atlántico, el buque solo debe cumplir las normas y trámites correspondientes ante la autoridad marítima chilena. Y para atracar en las islas Falkland, debe cumplir las exigencias de las autoridades británicas y portuarias que administran las islas”.

“No corresponde exigir un permiso argentino por el solo hecho de navegar hacia las islas. La libre navegación hacia y desde el estrecho está garantizada por los tratados de 1881 y 1984, y la Convención del Mar, todos los cuales han sido ratificados no solamente por Chile, sino además por Argentina”, agregó.

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La discusión también dejó en evidencia diferencias dentro del propio oficialismo pues el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, planteó la semana pasada que correspondía a la empresa gestionar la autorización exigida por Argentina. Debido a esto, Riquelme exigió a Arenas fijar una posición más categórica respecto de la defensa de la navegación internacional.

“Esperamos que el ministro vocero aclare hoy mismo sus declaraciones y reafirme que Chile defenderá la libre navegación y el cumplimiento de los tratados internacionales, que ningún decreto o país puede limitar esa libertad”, emplazó el parlamentario por la Región de Magallanes.

Tanto el gobierno chileno como la compañía dueña del "Danstar" han negado que lleve suministros que puedan terminar abasteciendo al proyecto británico Sea Lion.

“Danstar” a la espera del zarpe en Punta Arenas

En paralelo, el carguero “Danstar” continúa en trabajos de mantenimiento en las instalaciones de Asmar Magallanes. Aunque inicialmente se había considerado el 17 de diciembre como fecha de zarpe, Pablo Pacheco señaló que podría concretarse entre la tercera y cuarta semana de ese mes, dependiendo de cuánto avancen los trabajos en la embarcación.

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La empresa ya instaló las oficinas destinadas a coordinar la operación comercial y proyecta que los primeros viajes permitan abastecer a las islas con alimentos, gas y materiales de construcción, entre otros productos.

Por su parte, las autoridades y organizaciones comerciales de las islas comenzaron a preparar la recepción del carguero. El sábado recién pasado, la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC), organismo dependiente del Gobierno británico, recibió a dos representantes de la firma chilena Sea Shipping Line para avanzar en la coordinación de los primeros embarques.

La delegación permanecerá en el archipiélago ocupado hasta el 28 de noviembre y contempla realizar esta jornada una reunión con comerciantes y empresarios en Puerto Stanley/Argentino, con el objetivo de enseñar a los compradores isleños los procedimientos para adquirir productos en Chile, coordinar su traslado hasta Punta Arenas y organizar posteriormente el embarque hasta las Malvinas.

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