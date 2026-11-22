La plataforma petrolera Sea Lion opera en las aguas del océano Atlántico cerca del archipiélago de las islas Malvinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cancillería argentina celebró este sábado que la ofensiva diplomática, legal, económica y regulatoria de la República Argentina contra la explotación ilegal de hidrocarburos en el yacimiento Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, ya provoca severas consecuencias operativas y financieras para las compañías involucradas, incluso antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, se pronuncie el próximo 28 de noviembre sobre las medidas cautelares solicitadas para frenar las perforaciones.

Según el comunicado, la aplicación de las sanciones ya vigentes, que inhabilitan para operar en el país y exponen a acciones penales tanto a las petroleras principales como a toda su cadena de proveedores, “desató una ola de deserciones clave”.

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Al respecto, destacó que en los últimos días, la británica Rockhopper Exploration debió reconocer ante la Bolsa de Londres el desistimiento de dos contratistas (una inglesa y otra israelí) por temor a conflictos legales y comerciales, a lo que se sumó la decisión del astillero de Singapur Seatrium de evaluar la cancelación del contrato para modernizar el buque Aoka Mizu, unidad central para la extracción y almacenamiento del crudo.

Rockhopper reconoció el desistimiento de dos contratistas por temor a conflictos legales y comerciales, a lo que se sumó la decisión del astillero de Singapur de evaluar la cancelación de un contrato clave, la modernización del buque Aoka Mizu

“Esta ofensiva legal y operativa ya se refleja con contundencia en los mercados internacionales. Al cierre de la semana, las acciones de Rockhopper Exploration registraron una caída del 1,2% en la Bolsa de Londres, mientras que los papeles de su socia israelí Navitas Petroleum retrocedieron un 6,59% en la Bolsa de Tel Aviv”, dice el comunicado del ministerio que encabeza el canciller Pablo Quirno.

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En paralelo, prosigue, “el Gobierno de Javier Milei impulsa el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca ampliar las herramientas legales y reforzar las sanciones contra las empresas que, como las involucradas en Sea Lion, operan en Malvinas bajo licencias ilegítimas, así como impedir que estas actividades se repitan en el futuro. La iniciativa no pudo ser tratada esta semana en la Cámara de Diputados por falta de quórum, en medio de una estrategia de bloqueo parlamentario atribuida por el oficialismo a sectores de la oposición.

Esta semana en declaraciones oficiales en el marco del Marval Legal Forecast 2027, Quirno había afirmado: “Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable”, subrayando que el arbitraje internacional continuará con absoluta firmeza más allá de la resolución cautelar de Hamburgo y advirtiendo a las empresas privadas que operar bajo ilegitimidad conlleva un alto costo de negocios. De este modo, ya sea por la vía cautelar o por el desgaste financiero y comercial sobre sus contratistas, la Argentina consolida una estrategia firme para frenar el avance de la explotación unilateral que impulsa Reino Unido sobre sus recursos naturales.

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Por su parte, @MalvinasData, en la red social X, que sigue el conflicto por el proyecto británico-israelí en Malvinas señaló, consignando una nota del portal petroler especializado Upstream: “Llegan buenas noticias desde Singapur!El astillero Seatrium contratado por Navitas para modernizar la FPSO Aoka Mizu para operar en el yacimiento Sea Lion en la cuenca N de Malvinas 🇦🇷 está considerando romper el contrato por las acciones punitivas de la Argentina".

Rockhopper reconoce el traspié, pero dice que sigue

Rockhopper informó que el proyecto Sea Lion no prevé cambios “ni efectos adversos materiales” en su calendario de desarrollo y afirmó que Navitas, la empresa israelí que tiene mayoría y encabeza el proyecto, prevé iniciar en 2027 “los trabajos de actualización del OSX2 para utilizarlo en el área de desarrollo central de Sea Lion. La información abarca las actividades correspondientes a la fase NDA 1 del proyecto”.

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El "update" de Rockhopper, en que reconoce el traspié del proyecto Sea Lion

Según la notificación de la empresa inglesa, “la compañía se encuentra en una etapa avanzada del proceso para sustituir a dos contratistas que incumplieron sus obligaciones y comunicaron que no realizarán trabajos debido a las medidas argentinas que amenazan con imponer sanciones. Navitas también informó sobre las acciones adoptadas por el Gobierno argentino respecto del desarrollo de recursos naturales en las Islas Falkland”, como los ocupantes británicos llaman a las Islas Malvinas.