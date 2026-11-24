Argentina firmó un acuerdo con la secretaría de economía de México para renovar el ACE 55 pero el Gobierno mexicano después decidió no hacerlo. Pasó más de un mes y no hay respuesta, ni siquiera a las automotrices de ese país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La del acuerdo comercial entre Argentina y México es una historia que, cada vez que parece estar acercándose al final, da una inesperada vuelta y empieza otra vez desde cero.

Cuando todo estaba listo para que se firmara la extensión del acuerdo por cinco años -incluso estaba agendada la fecha del 19 de octubre para la formalización del tratado-, todo parece haberse derrumbado otra vez.

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La situación sorprendió a los negociadores argentinos por parte del Gobierno, como así también a las automotrices que operan en ambos países, que ya habían reiniciado su flujo de comercio ante la noticia de que, tras una semana de trabajo, todo había concluido con un acuerdo total de ambos equipos económicos.

Consultado al respecto, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, Fernando Brun, precisó: “El Gobierno mexicano no aprobó los compromisos que su Secretaría de Economía ofreció y que la Argentina aceptó. A cuatro semanas de concluidas las negociaciones en la Ciudad de México para renovar el ACE 55 y profundizar el ACE 6, el Gobierno de México no aprobó los acuerdos”. Y agregó: “Las negociaciones partieron de la oferta de la propia Secretaría de Economía mexicana, que la Argentina aceptó. Mientras no haya firma, los vehículos mexicanos seguirán pagando el arancel extrazona del 35%”.

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Además, sostuvo que si el acuerdo todavía está vivo, él no le siente el pulso. “No he tenido una reacción de México desde el 19 de octubre, y a medida que ellos no firmen, ya llevan desde marzo perdiendo su cuota en mercado argentino”, respondió.

Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, reinició las conversaciones con México en la cumbre de Milwaukke, a fines de septiembre. (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos)

Un acuerdo que va y viene

Desde el 18 de marzo, cuando llegó la fecha de vencimiento del acuerdo que se había renovado solo por un año en 2025, el contacto entre ambos Gobiernos había sido casi nulo, con varias propuestas de Argentina que, según cuentan los funcionarios locales, nunca tuvieron respuesta.

Las negociaciones se reanudaron en los primeros días de octubre, luego de un encuentro protocolar en Estados Unidos, durante una reunión Ministerial de Comercio del G20, donde ambas partes acordaron hacer un intercambio de ofertas sobre las cuales se reencauzar las negociaciones.

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Hubo intercambios de propuestas y finalmente se concretó un viaje de una delegación técnica argentina a México para trabajar durante una semana con un equipo de pares de la secretaría de Economía de ese país.

“Fuimos invitados a mantener una ronda de cierre en Ciudad de México a mediados de octubre. La negociación fue concluida de modo satisfactorio por ambos equipos y los protocolos redactados al final de la ronda quedaron preparados para la firma entre las partes”, habían comentado fuentes oficiales argentinas a Infobae, tras volver con natural optimismo de ese viaje.

De hecho, Argentina dejó firmados los documentos, pero México explicó que debían elevarlos a las máximas autoridades para que den su conformidad. Desde entonces, no volvió a existir comunicación alguna al respecto.

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Volkswagen es una de las automotrices más comprometidas con el acuerdo. Se hizo una importación de autos apenas se conoció el acuerdo de palabra de Argentina con México y ahora los tiene en la aduana esperando poder ingresarlos al país.

El escenario actual para las automotrices

Hay marcas que están más comprometidas. De hecho, una de ellas es Volkswagen, que, ante las buenas noticias del acuerdo avanzado y cerrado entre los dos equipos técnicos de ambos países, tomó la decisión de importar un stock de unidades que tenía fabricadas desde hace un año en México.

Esos autos ya llegaron y están en aduana esperando poder ser nacionalizados sin el 35%, pero al no firmarse aun el nuevo acuerdo, la terminal no puede ingresarlos al mercado. La propia filial mexicana de la marca tampoco recibe respuesta.

Ante esta situación, y el silencio de más de un mes desde México, el Gobierno argentino pidió a ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), el organismo que interviene en los acuerdos de preferencia arancelaria de los países de América Latina, que se pueda aplicar un protocolo de excepción que permita nacionalizar un volumen de unas 3.000 unidades correspondientes a terminales argentinas que estaban sin desaduanizar, para que puedan hacerlo sin el pago del arancel extrazona.

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Desde una de las automotrices explicaron que el desconcierto es total. “Todo lo que pidieron se les dio, incluso fuera del ámbito de la industria automotriz. Su propia secretaría de Economía lo aprobó, pero después algo pasó internamente y no se firmó. Es insólito”, dijeron.

La Argentina ya formalizó el pedido a ALADI, pero nuevamente está ante una posición dura de México, que todavía no dio su consentimiento para que esa medida se pueda aplicar. Sin esa aprobación, ALADI no puede autorizar la excepción y los autos deberán nacionalizarse pagando el 35% o perderán su condición de unidades 2026.

El Gobierno extendió hasta el 1 de abril el plazo para vender autos 2026 como 0 km para aliviar el stock acumulado por la caída de ventas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Extensión de autos 0 km hasta abril 2027

Paralelamente, también desde la Asociación de Fábricas de Automotores, se pidió a la DNRPA y la exsecretaría de industria y comercio, que los autos modelo 2026 puedan venderse como 0 km hasta el 1 de abril de 2027, como una forma de canalizar no solo el stock acumulado en las terminales por la caída de ventas de autos 0 km, sino también por estos vehículos que entrarán por medio de la gestión ante ALADI.

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El pasado 17 de noviembre, el Gobierno publicó la circular 30/26 consignando que “se establece que en el caso de los automotores CERO (0) kilómetro fabricados en el país a partir del 1° de abril o importados despachados a plaza a partir de igual fecha, las empresas terminales o los importadores pueden consignar como modelo año el año calendario siguiente en los respectivos certificados de fabricación o nacionalización, siempre que se cumpla con los recaudos en ellas establecidos”.

La circular explica que esta medida se extiende a los vehículos que se inscriban a partir de enero de 2027, siempre y cuando los automotores hayan sido fabricados o despachados a plaza entre el 1° de abril y el 31 de diciembre de 2026; conste en ellos que son modelo año 2026; y en el caso de vehículos importados, el décimo dígito del código VIN corresponda al año 2026 o 2027.

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