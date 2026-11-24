El dólar anota nuevos máximos nominales.

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El dólar es negociado en alza este martes y reafirma una tendencia que se estuvo acentuando en el último mes, a partir de la devaluación del real.

A las 13:10 horas, el dólar mayorista gana 13 pesos en el día o 0,8%, a $1.593, un máximo nominal. El tipo de cambio oficial anota en noviembre un incremento de 59 pesos o 3,8%, una tasa que podría superar holgadamente la inflación prevista para el mes en curso.

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El BCRA informó que el techo del régimen de bandas cambiarias se amplió en la fecha a 1.981,64 pesos. Así, el dólar mayorista quedó a 388,64 pesos o 24,4% de ese límite teórico para la flotación administrada de la divisa.

La suba del dólar en la Argentina no es ajena a lo que sucede en Brasil, país vecino y principal socio comercial en base al volumen del intercambio de bienes y servicios.

El dólar en Brasil opera hoy a 5,83 reales por unidad. A partir del 25 de octubre -cuando Lula da Silva se impuso en el balotaje que lo habilitó a un cuarto mandato presidencial- la divisa de EEUU avanzó 87 centavos o un 17,5% en un mes.

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El dólar al público gana también 20 pesos o 1,3%, a $1.615 para la venta, según la pantalla del Banco Nación. En tanto, el dólar blue opera con un incremento de 15 pesos, a precio récord de 1.690 pesos.

También operan con ganancias las cotizaciones financieras del dólar, derivadas de los precios de acciones y bonos que son negociados en simultáneo en pesos en la plaza local y en divisas en el exterior. La variante del “contado con liquidación” a través de acciones alcanza los $1,783, tras haber anotado un máximo histórico en los $1.812 por la mañana..

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De esta manera no solo suben los distintos precios formales e informales del dólar, también se mantiene alta la brecha entre las cotizaciones, que llega a 190 pesos o 11,9% entre el dólar oficial mayorista y el “contado con liqui”, la más grande desde el 11 de abril de 2025 (24%), es decir el último día de “cepo” para la demanda de individuos.

La brecha cambiaria actual incluso superó el “tope” de octubre de 2025, cuando hubo una “corrida” antes de las elecciones legislativas, que obligó a la intervención directa del Tesoro de Estados Unidos en el mercado local para evitar que la divisa rompa el techo de la banda cambiaria oficial.

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En 2027 los elevados vencimientos de deuda pública en dólares, más un previsible aumento de la demanda privada de dólares antes de las elecciones presidenciales es una situación que preocupa a los analistas. Por eso el ritmo de devaluación y el stock de activos disponibles en las arcas oficiales siguen en el foco de atención.

El crecimiento de la brecha cambiaria y el nivel de reservas internacionales tienen una relación inversa y retroalimentada: cuando caen las reservas, la brecha tiende a subir; y cuando sube la brecha, se dificulta aún más acumular divisas en los activos del Central. En economías con restricciones cambiarias o intervención oficial en el mercado de cambios (como ocurre en Argentina con el Banco Central) este vínculo opera a través de tres canales principales:

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Expectativas de devaluación. Si el nivel de reservas netas disminuye o no logra acumularse al ritmo esperado, el mercado interpreta que el ente monetario tiene menos “poder de fuego” para defender el tipo de cambio oficial. Dolarización de cobertura. Ante el temor de un salto en la cotización oficial, empresas e inversores buscan refugio en dólares financieros (MEP o “contado con liquidación”) o informales. Como estos mercados son libres y más reducidos, el aumento de la demanda dispara sus precios. Costos de intervenir la brecha. Para evitar que la brecha se dispare y traslade incertidumbre a los precios internos, los gobiernos suelen vender dólares de las reservas en la plaza financiera, a través de la compraventa de activos bursátiles en el mercado secundario, estrategia que implica una intervención indirecta en el MEP y el “contado con liquidación”. Tiene como contrapartida una pérdida directa de reservas, lo que puede volver a alimentar las dudas del mercado si no ingresa luego un flujo genuino de dólares.