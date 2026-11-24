La brecha de ocho puntos porcentuales entre las tasas bancarias genera una diferencia de 1.315 pesos en colocaciones a 30 días.

Guardar

Un plazo fijo de $ 200.000 a 30 días puede terminar con un saldo de entre $ 202.630,14 y $ 203.945,21, según la entidad elegida. La diferencia surge de las tasas que ofrecen los bancos, que van del 16 % al 24 % nominal anual, y vuelve relevante la comparación antes de hacer una colocación.

El resultado se calculó con la tasa nominal anual de cada entidad y el plazo de 30 días, bajo la fórmula $ 200.000 × [1 + ((tasa/365 × 30)/100)]. Así, el rendimiento no equivale a aplicar el porcentaje anual completo sobre el capital, sino a prorratearlo por los días de la inversión.

PUBLICIDAD

Los datos bancarios relevados muestran una brecha de ocho puntos porcentuales entre la tasa menor y la mayor. En un depósito de este monto y por un mes, ese margen representa una diferencia aproximada de $ 1.315 en los intereses cobrados al vencimiento.

Seis entidades ofrecen la tasa máxima de 24 %

La mayor tasa del relevamiento es de 24 % nominal anual. La ofrecen Banco Bica, Banco CMF, Banco de Comercio, Banco Meridian, Crédito Regional Compañía Financiera y Reba Compañía Financiera. Con ese rendimiento, quien coloque $ 200.000 durante 30 días recibirá $ 3.945,21 de intereses y tendrá un capital final de $ 203.945,21.

Por debajo de ese grupo aparecen varias entidades con tasas de 23 %: Banco del Sol, Banco Mariva y Banco Voii. En esos casos, el monto al vencimiento asciende a $ 203.780,82. Banco Provincia y Banco Dino informan 22 %, mientras que Banco Hipotecario también llega a ese nivel para la alternativa considerada. El resultado para una inversión de $ 200.000 es de $ 203.616,44.

PUBLICIDAD

Banco Macro y Bibank, con 21,5 %, dejan un saldo de $ 203.534,25. Banco Masventas paga 21 %, con un resultado de $ 203.452,05. En el grupo de tasas ubicadas apenas por encima del 20 % se encuentran Banco de la Provincia de Córdoba, con 20,75 %, y Banco del Chubut, con 20,5 %.

Las tasas más bajas quedan por debajo del promedio del sistema

En el extremo inferior del listado figura Banco Patagonia, con una tasa de 16 %. Para un plazo fijo de $ 200.000 a 30 días, el monto final es de $ 202.630,14. Banco BBVA Argentina y Banco de la Ciudad de Buenos Aires ofrecen 17 %, con un saldo estimado de $ 202.794,52, mientras que Industrial and Commercial Bank of China paga 17,9 %.

PUBLICIDAD

Banco Santander informa 18 % y Banco Galicia, 18,25 %. Banco Credicoop se ubica en 18,5 %. Entre las entidades con una tasa de 19 % aparecen Banco Comafi, Banco Julio y Banco Provincia de Tierra del Fuego. Banco de la Nación Argentina ofrece 19,25 %, y Banco de Formosa, 19,5 %.

La comparación debe contemplar las condiciones de cada producto. Algunas entidades diferencian entre clientes y no clientes, o entre operaciones realizadas por canales digitales y aquellas constituidas de forma presencial. También pueden existir requisitos vinculados con el monto mínimo, la tenencia de una cuenta o la vigencia de la tasa publicada.

PUBLICIDAD

La tasa para personas humanas promedió 20,13 % en el último dato del BCRA

La referencia para contrastar los rendimientos ofrecidos por las entidades surge de las series del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El último dato disponible en el historial entregado, correspondiente al 19 de noviembre de 2026, ubicó la tasa promedio de plazos fijos en pesos para personas humanas en 20,13 % nominal anual.

Con esa tasa de referencia, un depósito de $ 200.000 a 30 días arroja un resultado de $ 203.309,04. Por lo tanto, las propuestas del 24 % pagan cerca de $ 636 más que el promedio para personas humanas, mientras que la tasa de 16 % genera unos $ 679 menos para la misma inversión y período.

PUBLICIDAD

El promedio simple de las 29 entidades incluidas en el relevamiento alcanza aproximadamente 20,78 %, unos 0,65 puntos porcentuales por encima de la tasa de personas humanas que informó el BCRA. Dieciocho de esas entidades superan el 20,13 %, en tanto que once se encuentran por debajo.

El promedio bajó desde 2025 y se estabilizó cerca del 20 %

La serie del BCRA refleja un descenso marcado frente a los niveles de fines de 2025. El 19 de noviembre de ese año, la tasa de personas humanas era de 29,24 %. El registro de 20,13 % de noviembre de 2026 implica una reducción de 9,11 puntos porcentuales en doce meses.

Durante el período, la tasa para personas humanas tocó un mínimo de 18,52 % el 12 de junio de 2026. Desde entonces recuperó 1,61 puntos porcentuales y se mantuvo cerca del 20 % durante los meses posteriores. Su máximo dentro de la serie fue 29,24 %, al inicio del historial.

PUBLICIDAD

La tasa de total general en pesos mostró variaciones mayores. Alcanzó 35,71 % el 23 de enero de 2026, cayó hasta 19,98 % el 10 de junio y cerró el último dato de la serie en 22,74 %. Esa cifra quedó 2,61 puntos por encima de la correspondiente a personas humanas.

Para el ahorrista, la TNA permite comparar ofertas bajo una misma unidad, aunque el resultado final depende del capital, los días de la colocación y las condiciones que fije cada banco al momento de constituir el plazo fijo.