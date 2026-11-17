El expresidente Mauricio Macri durante su exposición en el 16° Foro Radar ABECEB (Adrian Escandar)

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La mesa ejecutiva nacional del PRO se reunirá esta mañana por Zoom para definir la postura oficial del partido frente al debate sobre la suspensión de las PASO de cara al calendario electoral 2027, en un encuentro que encabezará el expresidente Mauricio Macri junto a gobernadores, legisladores y principales referentes del espacio amarillo.

La convocatoria incluye a Fernando De Andreis, el diputado nacional cercano a Macri; los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires); el jefe del bloque de diputados Cristian Ritondo; y el senador Martín Goerling, presidente de la bancada del PRO en el Senado. También participará la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; y los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón).

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El encuentro virtual se da en un momento de tensión con el Gobierno, que impulsa la suspensión de las primarias como parte de su agenda legislativa de fin de año, y llega horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retome el tratamiento de la reforma electoral.

A diferencia de lo que ocurrió en 2025, cuando el partido acompañó la suspensión de las primarias para las elecciones legislativas, la cúpula del PRO endureció su postura frente a una nueva modificación del sistema electoral. Goerling fue el primero en fijar una posición pública: “El sistema de las PASO no hay que tocarlo y menos a tan poco tiempo de una elección”, sostuvo durante el fin de semana. El senador advirtió, además, que ningún legislador del bloque firmará modificaciones al proyecto que el Gobierno presente el mismo día de la reunión de comisión.

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Goerling recordó que en las dos últimas reuniones de la mesa ejecutiva del PRO, con la presencia de Macri, la decisión del partido fue mantener el esquema de primarias tal como está. La distinción que trazó es clara: una cosa fue suspender las PASO para comicios legislativos de medio término, y otra muy distinta es hacerlo para una elección presidencial. “Acá estamos hablando de la elección del presidente de la Nación y el vice”, planteó.

La mesa de negociación LLA-PRO. Cristian Ritondo, Lule Menem, Diego Santilli, Fernando De Andreis y Martín Menem

La reunión de este martes llega en un contexto de fricciones internas. Mientras Macri negocia un acuerdo global con La Libertad Avanza (LLA), varios gobernadores del PRO, como Frigerio, avanzan en pactos provinciales de forma autónoma. El propio expresidente reconoció que las conversaciones con la Casa Rosada no avanzan al ritmo esperado. “No se ha avanzado nada”, dijo al ser consultado sobre las reuniones que mantienen Ritondo y De Andreis con representantes del Gobierno. Desde el oficialismo, en tanto, le facturan al PRO que sus demandas exceden el peso político que le reconocen en la negociación.

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Las conversaciones entre ambos espacios comenzaron el 13 de agosto y se mantienen con periodicidad quincenal, pero hasta ahora no produjeron ningún acuerdo concreto. En ese marco, la postura que adopte el PRO sobre la reforma electoral tendrá consecuencias directas sobre el vínculo con el Gobierno. El partido sabe que un rechazo a la suspensión de las PASO complicaría aún más las negociaciones electorales, mientras que un apoyo sin condiciones podría leerse como una señal de debilidad en la mesa de negociación.

La Casa Rosada calcula que puede llegar a 38 apoyos en el Senado para aprobar la suspensión de las PASO si suma los 21 senadores libertarios, 10 radicales, los 3 del PRO y cuatro legisladores vinculados a gobernadores provinciales. Pero esa cuenta todavía no está cerrada. Una parte de la UCR condiciona su voto a definiciones sobre Ficha Limpia, y varios gobernadores esperan garantías de que los libertarios no les disputarán poder en sus territorios.

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El proyecto original impulsado por el oficialismo proponía eliminar las PASO de forma permanente, pero ante la falta de votos el Gobierno ya admite que buscará al menos suspenderlas. El PRO, por su parte, ni siquiera tiene resuelta esa opción más acotada: en las últimas reuniones de mesa ejecutiva no hubo consenso, y la discusión de esta mañana apunta precisamente a saldar ese debate interno antes de que el tema llegue al recinto.