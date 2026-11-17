Santiago Cúneo encabezó el acto (Fotos: RS Fotos)

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El dirigente peronista y precandidato a gobernador bonaerense Santiago Cúneo encabezó este martes un acto por el Día de la Militancia en la histórica casa de Juan Domingo Perón, ubicada en Gaspar Campos 1065, en el partido bonaerense de Vicente López, a pocas cuadras de la Quinta Presidencial de Olivos. El encuentro se realizó bajo la consigna “Todos con Perón” y coincidió con el 54º aniversario del regreso del líder justicialista al país tras casi 18 años de exilio.

Desde la vereda de la vieja casona, Cúneo dirigió un mensaje al gobernador bonaerense, Axel Kicillof: que rechace los acuerdos de unidad entre las facciones del justicialismo y convoque a elecciones internas para definir candidaturas y proyectos de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La convocatoria fue organizada por el Movimiento Confederal, la agrupación que Cúneo conduce.

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“Nosotros no queremos unidad en el peronismo, queremos internas y que las internas discutan los proyectos ante la sociedad”, disparó ante los presentes, entre ellos el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López, Víctor Pirillo: “Ya lo dije en público y en privado, soy candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Partido Justicialista y quiero saber quién carajo me va a enfrentar. Quiero saber a qué hora y qué día contamos los votos. Y para esos que creen, que en voz baja dicen que nos ganarían la interna, si la dieran, quiero recordarles que el último que dijo eso fue (Antonio) Cafiero y perdió con (Carlos) Menem”.

El dirigente dijo que será candidato a gobernador bonaerense

En uno de los fragmentos más duros de su alocución, Cúneo le dijo a Kicillof —a quien llamó “mi candidato a presidente de la Nación”—: “La provincia y la Nación necesitan que pongas huevo, amigo”. Y le sugirió que “no te dejen llenar la cabeza con los que dicen que vas a perder votos si no vas con Cristina”. Lo expresó así: “Por cada voto de Cristina, hay 20 votos que no quieren a Cristina”. También explicó que un candidato “peronista de verdad” ganaría en primera vuelta electoral, en cambio un candidato de Cristina de Kirchner “iría a segunda vuelta contra Javier Milei, ¿y a que no saben qué pasaría, quién ganaría?”.

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Promediando el discurso, de unos 40 minutos, el dirigente dijo: “Le pedimos a Axel que use sus virtudes, la honestidad, la transparencia de haber pasado 20 años por la función pública sin causas penales, sin denuncias de corrupción, que convoque a internas. Vos liberaste al Partido Justicialista del secuestro del kirchnerismo. Por eso te digo, Axel: un buen operativo de rescate en una operación de secuestro puede tener dos resultados: rescatar al rehén vivo o muerto. Nosotros sabemos que Axel rescató al rehén, y el peronismo ya no está secuestrado en la provincia de Buenos Aires, ahora queremos saber si lo rescató vivo o muerto. Porque si no hay internas, Axel llegó tarde y rescató a un muerto. Por eso le pedimos a Axel que haga lo que tiene que hacer para resucitar al peronismo, que estaba secuestrado, pero ahora no está secuestrado, aunque no respira, Axel”.

Hubo veteranos de Malvinas presentes

Antes del acto, en diálogo con Infobae, Cúneo argumentó que “la sociedad interpreta los llamados a la unidad como acuerdos entre facciones que buscan conservar espacios de poder, y no como la construcción de una alternativa política real”, y pidió: “los candidatos a presidente del peronismo deben ir a internas y que cada uno exponga su plan de gobierno, si lo tienen, que lo exponga Sergio Massa, Máximo Kirchner, los gobernadores que quieran competir. Hay que dar internas”.

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—¿Y si se suspenden las PASO, como quizás suceda?

—Que llame a internas. Sin la vida interna del partido es imposible reconstruir al peronismo. Cuando volvimos a afiliarnos, gracias a Axel, al peronismo de la provincia de Buenos Aires, fue para recuperar la vida interna del partido. Axel levantó el secuestro del PJ en manos de La Cámpora. Queremos saber si el partido fue rescatado vivo o muerto, y eso es que pongan día y hora para elecciones internas. Y si se suspenden las PASO y ese es el problema, Axel tiene la facultad de convocar por decreto las PASO en la provincia de Buenos Aires. Mi respuesta a tu pregunta es internas y más internas.

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La propuesta de Cúneo plantea que cada corriente interna presente su programa y que las candidaturas surjan de una competencia abierta con el voto de los afiliados, en lugar de un reparto de lugares pactado entre dirigentes. Ese criterio, sostuvo, debería aplicarse también a las decisiones que se adopten en el Congreso del Partido Justicialista (PJ) y en otros ámbitos de conducción partidaria.

Aunque ratificó su respaldo a una eventual candidatura presidencial de Kicillof, Cúneo consideró que el mandatario bonaerense debería impulsar una competencia interna antes que avalar acuerdos entre dirigentes.

Santiago Cúneo respaldó una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof

Críticas a la política económica provincial

El dirigente también cuestionó la política económica de la administración bonaerense y propuso que la Provincia desarrolle mecanismos financieros propios para reducir su dependencia de las transferencias nacionales. A su juicio, el debate sobre las aspiraciones presidenciales de Kicillof desplaza la discusión sobre las decisiones que debería tomar su gestión frente a las dificultades económicas y financieras del distrito.

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En ese sentido, planteó que la Provincia avance en la emisión de moneda a través del Banco Provincia, una facultad que, según su interpretación, está respaldada por derechos anteriores a la organización constitucional del país. Esa lectura, sin embargo, encuentra un límite expreso en el artículo 126 de la Constitución Nacional, que prohíbe a las provincias acuñar moneda y establecer bancos con facultad de emitir billetes sin autorización del Congreso.

La historia de la casa del General

La residencia elegida para el acto tiene un peso histórico específico dentro del peronismo. Se trata de un Petit Hotel de estilo anglonormando construido en 1936 por pedido del médico Alfonso von der Becke, cuyo hermano, el teniente general Carlos von der Becke, había presidido en 1955 el tribunal militar que degradó a Perón.

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Perón pisó la casa por primera vez el 18 de noviembre de 1972, un día después de su llegada al país, y permaneció allí durante 27 días en ese primer regreso, hasta viajar a Paraguay y luego a España. En su retorno definitivo, en junio de 1973, volvió a instalarse en Gaspar Campos junto a su esposa, María Estela Martínez, y permaneció en la vivienda hasta el 12 de octubre de ese año, cuando asumió la presidencia y se trasladó a la Quinta de Olivos. Nunca regresó a la casa de Vicente López.

La casa de Juan Domingo Perón

En esa mansión, Perón mantuvo reuniones con dirigentes políticos, sindicales y de otros sectores durante 1972 y 1973, en el tramo final de su exilio y en los meses previos a su tercera presidencia. La casa es propiedad del PJ bonaerense desde 1992, tras una operación de compra por 552.000 dólares gestionada con la intermediación del entonces presidente Carlos Menem, y aún conserva las marcas de haber sido la residencia del fundador del justicialismo.

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Como la casona está cerrada desde hace cinco años y le falta mantenimiento, antes de comenzar el acto Cúneo y sus colaboradores dejaron sobre la verja arena, cal, cemento, un balde de albañil y una pala. “Acá tienen para comenzar las refacciones, muchachos”, dijo ante los aplausos de los presentes.

Poco después, tomó la pala entre sus manos y dijo: “Para los pseudoperonistas que nunca trabajaron les digo: muchachos, esta es una pala, agarren la pala y pónganse a laburar. Un peronista se gana la vida trabajando”.

Cuestionamientos a sectores kirchneristas del PJ bonaerense

Cúneo celebró la normalización y reapertura del PJ bonaerense bajo la conducción de Kicillof, a quien reconoció como artífice de ese proceso institucional. También apuntó directamente contra los sectores internos vinculados a agrupaciones kirchneristas, a quienes acusó de priorizar privilegios de aparato por sobre la dinámica doctrinaria del movimiento. Ante la persistencia de disputas en el plano partidario, desafió a la dirigencia opositora a resolver las diferencias mediante una compulsa interna formal: “Si tienen algo que proponer, que vengan a la interna, ponemos una urna a las 7 de la mañana, la cerramos a las 6 de la tarde y contamos los votos”.

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