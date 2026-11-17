La Casa Rosada volvió a poner en debate un mecanismo que genera diferencias dentro de La Libertad Avanza (Cámara de Diputados)

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El Gobierno ratificó esta mañana su intención de avanzar con la habilitación de las listas colectoras para las elecciones de 2027, pese a las diferencias que la propuesta ya había provocado dentro del oficialismo, particularmente con el sector de Patricia Bullrich. La definición se conoció prácticamente en paralelo al regreso de la senadora a la mesa política de la Casa Rosada, que volvió a reunirse después de tres semanas de interrupción y en medio de las tensiones.

“Se está proponiendo el tema de colectoras que tendrá su dinámica parlamentaria. Veremos cómo responde el Parlamento”, sostuvo Ravier durante su conferencia de prensa matutina en Balcarce 50, en una señal de que el Poder Ejecutivo pretende sostener la iniciativa y someterla a consideración del Congreso, aun cuando todavía no consiguió unificar las posiciones de sus principales referentes.

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La propuesta no es nueva y provoca discusiones desde hace meses en la conducción libertaria. Pero recientemente la Casa Rosada volvió a traer el tema a colación, como parte de una estrategia para conseguir los votos de los gobernadores que necesita para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el año que viene. La iniciativa permitiría que diferentes listas legislativas adhieran a una misma fórmula presidencial, una alternativa que podría facilitar los acuerdos con los mandatarios provinciales sin obligarlos a resignar sus propios armados electorales.

Patricia Bullrich regresó a la mesa política mientras persisten las tensiones por la reforma electoral

Como adelantó este medio, el borrador que circuló en las últimas horas contempla la posibilidad de habilitar hasta dos listas legislativas detrás de una misma candidatura a presidente y vicepresidente, con la autorización de la agrupación nacional en cada distrito. El mecanismo, utilizado durante años con las antiguas boletas partidarias, debería adaptarse ahora a la Boleta Única de Papel, que comenzó a utilizarse en las elecciones nacionales de 2025.

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Sin embargo, la alternativa no cuenta con el respaldo de todos los sectores de La Libertad Avanza. En el entorno de Bullrich consideran que no se trata de la mejor opción, aunque la senadora estaría dispuesta a acompañar la reforma en términos generales para priorizar la suspensión de las PASO, un objetivo que comparte con el resto del oficialismo.

Las diferencias quedaron expuestas públicamente a través de Gerardo Milman, uno de los principales colaboradores políticos de la exministra de Seguridad, quien cuestionó la constitucionalidad de las colectoras para la elección de senadores nacionales. El exdiputado advirtió que el mecanismo podría alterar el sistema de representación de la mayoría y la primera minoría establecido por la Constitución.

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El Gobierno busca habilitar listas colectoras para las elecciones de 2027 y negocia apoyos en el Congreso (REUTERS/Agustin Marcarian)

El planteo generó malestar en la Casa Rosada, donde algunos dirigentes interpretaron su intervención como una expresión indirecta de las posiciones de Bullrich. Desde el Senado, en cambio, rechazaron esa lectura y aseguraron que se trató de una opinión personal de Milman. Incluso varios legisladores libertarios compartieron en reserva sus reparos, mientras que desde el sector de los Menem desestimaron las objeciones y defendieron la viabilidad de la propuesta.

La definición de Ravier confirma que a pesar de los reparos el Gobierno no tiene previsto retirar, al menos por ahora, uno de los puntos que ya generaron controversias. Se suma a la ya extensa lista de diferencias que mantienen Bullrich y los armadores que responden a Karina Milei por la estrategia electoral, la distribución de responsabilidades en la negociación legislativa y la conformación de las listas del año próximo.

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