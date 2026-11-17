La versión iba de la mano con otra medida: el desdoblamiento de los comicios y la modificación de la fecha

Guardar

La iniciativa legislativa surgió luego de mantener conversaciones con los partidos aliados que integran Juntos por Entre Ríos (la alianza que formó Frigerio) y con La Libertad Avanza. Tras alcanzar puntos de acuerdo, el oficialismo entrerriano presentó una propuesta de reforma parcial del Código Electoral provincial (CEP) para suspender las PASO en las elecciones de 2027, confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

El CEP fue uno de los primeros éxitos legislativos de Frigerio. El texto incluye hacer primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para definir la oferta electoral provincial. Logró sancionarlo en 2024. Se iba a estrenar en estos comicios, pero ahora debutará con un parche.

PUBLICIDAD

La suspensión de las PASO era un runrún que circulaba desde meses atrás. El gobernador expresó en varias oportunidades su postura en ese sentido. La versión iba de la mano con otra medida: el desdoblamiento de los comicios y la modificación de la fecha. En el Código se fija el último domingo de junio o la concomitancia con las nacionales. Los rumores consignaban un adelantamiento a los primeros días de ese mes o, incluso, a mayo.

LLA había presentado un proyecto propio hace meses. Quedó paralizado en comisión y no llegó a tratamiento en el recinto.

La eliminación de las PASO complica al peronismo. El PJ, tras la debacle electoral de 2023 en la que perdió el gobierno provincial y los principales municipios, está en una virtual acefalía: sin conducción política y sin figuras de peso para competir de igual a igual con Frigerio. A esto se suma una creciente desconfianza mutua entre sus referentes. Las primarias eran la oportunidad de superar estos escollos.

PUBLICIDAD

El oficialismo cuenta con las voluntades para aprobar los cambios en la Legislatura. En la Cámara de Diputados tiene un bloque que representa la mitad más uno. Y además se deben sumar de las bancadas panlibertarias. En el Senado, la desventaja inicial de un voto con el peronismo se evaporó. El PJ se quebró. Dos de sus integrantes conformaron monobloques y suelen acompañar a la bancada oficialista.

Una de las justicialistas rebeldes, Gladys Domínguez, incluso ya se manifestó a favor de la eliminación de las primarias. LLA había presentado un proyecto propio hace meses. Quedó paralizado en comisión y no llegó a tratamiento en el recinto.

PUBLICIDAD

El oficialismo sostuvo que la iniciativa no modifica de manera permanente el sistema electoral provincial. Y, además, mantiene criterios de austeridad, responsabilidad fiscal y eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

Las razones

Dentro de los parámetros para justificar la medida, el proyecto destaca:

- Ahorro de recursos públicos. La iniciativa busca reducir los costos electorales y evitar el despliegue logístico de dos votaciones. También apunta a priorizar los recursos del Estado para atender las necesidades de la sociedad entrerriana.

- Una sola votación. Los entrerrianos irán a las urnas a fin de sufragar en las elecciones generales. El Código Electoral prevé que serán el primer domingo de junio de 2027 o de manera simultánea con los comicios nacionales.

PUBLICIDAD

- Los partidos definirán sus candidatos. Cada fuerza política o alianza tendrá autonomía para elegir sus candidaturas. Lo hará de acuerdo con sus cartas orgánicas, estatutos y reglamentos internos. Sin PASO, habrá cambios en los plazos de presentaciones de postulaciones e impugnaciones.

Además, el proyecto de suspensión es una medida caracterizada como «excepcional». Es decir: No implica la eliminación definitiva del sistema de primarias. La cancelación transitoria de 2027 alcanzará a todas las categorías. Esto abarca cargos provinciales, municipales, comunales y juntas de gobierno.

Como anexo, propone una reducción de los gastos de campaña. La intención es establecer límites más bajos para las erogaciones electorales de las agrupaciones políticas y topes de los aportes privados.

PUBLICIDAD

En paralelo, reafirma dos factores que han sido banderas del oficialismo: la boleta única de papel, que se estrenará en 2027, y la «ficha limpia» sancionada hace unas semanas. Este último mecanismo establece un control en los antecedentes penales. También incluye la verificación del Registro de Deudores Alimentarios para las candidaturas.