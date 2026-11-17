Gustavo Sáenz presentó su libro "Federalismo y Progreso"

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El gobernador Gustavo Sáenz presentó este lunes en Salta Federalismo y Progreso, un libro construido junto con la historiadora María Irene Romero que revisa la historia argentina para cuestionar la concentración de decisiones sobre desarrollo, producción e infraestructura. “La Nación tiene una deuda histórica con las provincias del interior profundo. Todavía hay una Argentina que espera y que duele”, afirmó durante el acto.

El libro, publicado por Editorial Planeta, aborda el pasado, el presente y el futuro del país desde la perspectiva del interior.

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La obra de Sáenz parte de la figura del general Martín Miguel de Güemes y vincula las dificultades que enfrentó para obtener apoyo del poder central durante la Guerra de la Independencia con las tensiones actuales entre el Gobierno y las provincias. El planteo central sostiene que la pertenencia a una Nación común debe respetar las autonomías, identidades y autoridades provinciales.

Al tomar la palabra, el mandatario provincial propuso que el desarrollo argentino no se concentre en una sola región y reclamó mayor participación de las provincias en las decisiones nacionales.

Gustavo Sáenz presentó su libro "Federalismo y Progreso"

Por otra parte, explicó que el proyecto surgió de su interés por la historia, por Güemes, por el federalismo y por las desigualdades históricas que afectan al Norte. También lo vinculó con la enseñanza recibida de su madre, quien dedicó su vida a la educación.

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“La idea queda plasmada en este libro, que es el sentir de un salteño que ama profundamente su provincia, su gente y quería dejar por escrito un pedacito de lo que me enseñó mi madre, que dejó su vida en las aulas enseñando”, expresó Sáenz.

La historiadora Romero, en tanto, acompañó la elaboración de la obra mediante un formato de diálogo que conecta etapas históricas con debates políticos contemporáneos. La historiadora destacó la valoración del gobernador por la trayectoria de Güemes y su esfuerzo por difundir su figura.

“Estamos muy necesitados de personas que nos dejen su testimonio. No se puede escribir si no tenemos testimonios”, sostuvo Romero. Para la historiadora, el relato de una época permite dejar conocimiento a los contemporáneos y una obra necesaria para el futuro de Salta y la región.

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El encuentro se realizó en el Centro de Convenciones salteño y reunió al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; legisladores nacionales de Salta, Jujuy y Misiones del bloque Argentina Federal.

El encuentro se realizó en el Centro de Convenciones salteño y reunió al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; legisladores nacionales de Salta, Jujuy y Misiones del bloque Argentina Federal; familiares del mandatario salteño; dirigentes de distintos partidos, empresarios y representantes de cámaras y asociaciones productivas, industriales, comerciales, agropecuarias y mineras, además de cientos de asistentes.

Equilibrio fiscal, empleo y políticas sostenidas

El gobernador planteó que la mejora de los indicadores macroeconómicos debe complementarse con medidas que atiendan las condiciones sociales. “A ese equilibrio fiscal que tanto se defiende hay que acompañarlo con un equilibrio social; a esa eficiencia económica hay que acompañarla con eficiencia social”, afirmó.

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Además, Sáenz sostuvo que la macroeconomía mejoró y que la inflación bajó, pero advirtió que deben ponerse en marcha los motores de la microeconomía: el consumo, la inversión y las exportaciones. También cuestionó la utilidad de un orden fiscal que no genere empleo genuino, mientras las empresas dejan de producir, las pequeñas y medianas empresas cierran y los chicos no pueden estudiar.

Gustavo Sáenz junto a la historiadora María Irene Romero.

El mandatario consideró que la falta de continuidad entre gobiernos vuelve al país poco confiable. “Debemos definir tres o cuatro políticas de Estado y que sean sustentables en el tiempo, independientemente de los gobiernos que lleguen, para dar confianza a los inversores”, señaló.

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Para Sáenz, la confrontación política no resuelve los problemas de la población. “En política no se gana insultando, sino mostrando qué es lo que se va a hacer. Eso es lo que la gente espera”, indicó.

También cuestionó la idea de que quien pierde una elección acompaña a quien gana. Según expresó, los gobiernos administran “como pueden” y la oposición busca regresar al poder y desplazar al adversario, una dinámica que atribuyó a la falta de sinceridad en la política argentina.

Infraestructura, diálogo y arraigo provincial

“Argentina no empieza y termina en la General Paz”, afirmó Sáenz al reclamar una mirada sobre el Norte profundo. Señaló que el federalismo está reconocido en la Constitución, pero consideró que funciona “al revés” porque las políticas centralistas benefician al centro del país y relegan a las provincias.

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El gobernador pidió que el lugar de nacimiento no determine las posibilidades de acceso a salud, educación, progreso y trabajo. También sostuvo que el Norte tiene recursos para ofrecer al mundo, aunque necesita obras que permitan aprovecharlos.

En ese sentido, defendió el diálogo con el Gobierno nacional y con gobernadores de otros partidos políticos. “Un gobernador que tiene la responsabilidad de llevar adelante una provincia tiene la obligación, aunque no quiera, de dialogar, consensuar y conseguir lo que la gente necesita”, dijo.

Sáenz sostuvo que los adversarios políticos no deben ser tratados como enemigos. Identificó como problemas comunes la pobreza, la falta de empleo, los ingresos de los jubilados, la situación de las personas con discapacidad y la falta de oportunidades para los jóvenes.

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El mandatario cuestionó que el debate público se concentre en candidaturas y reformas electorales mientras muchas familias enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, comprar medicamentos o sostener a los adultos mayores. También defendió la atención a los sectores vulnerables y afirmó que las realidades provinciales requieren presencia en el territorio, no una mirada a distancia.

El arraigo de los jóvenes fue otro de los ejes de su intervención. Sáenz sostuvo que las provincias deben ofrecer herramientas para que puedan vivir en sus pueblos y advirtió que, además de quienes emigran desde el país, preocupa la salida de habitantes de pequeñas localidades hacia grandes conglomerados urbanos, donde pueden enfrentar mayores necesidades.

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La infraestructura ocupó un lugar central en su propuesta para el Norte. Sáenz reclamó inversiones en los ramales ferroviarios C14 y C15 y rechazó que el crecimiento regional quede sujeto a decisiones empresariales durante otros 50 años de concesión.

“Las inversiones llegan cuando las obras de infraestructura están”, afirmó. El gobernador vinculó la recuperación de esos corredores con una salida hacia el Pacífico y el Atlántico, que consideró necesaria para impulsar la producción y el desarrollo de Salta y del Norte argentino.

“El que gobierna, gobierna para todos”, expresó Sáenz al cierre de la presentación. También sostuvo que las provincias crecerán junto con la Nación y reclamó que el federalismo deje de ser solo una previsión constitucional para traducirse en recursos, infraestructura y oportunidades concretas.