Distintas vertientes del peronismo confluirá esta tarde en una señal muy contundente para el armado electoral del 2027

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Esta tarde, a las 18:30, en el Teatro Otamendi de la localidad de San Fernando, se concretará una cumbre peronista de relevancia dentro del proceso de reorganización de la fuerza política. Al encuentro acudirán diferentes vertientes del universo justicialista y convertirán el acto en una señal de que están dispuestos a trabajar juntos el año que viene.

De la partida serán Sergio Massa y los principales dirigentes del Frente Renovador; Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel y Federico Achával, al frente del PJ Federal que llevará un grupo de legisladores; La Liga de Intendentes que concentra a Federico Otermín, Mariel Fernández, Gastón Granados, Federico Susbielles y Nicolás Mantegazza; y cinco nombres propios con peso específico e histórico: Gerardo Zamora, Juan Manzur, Sergio Uñac, Natalia de la Sota y Miguel Pichetto.

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También habrá una delegación del cristinismo conformada por los camporistas Mariano Recalde, Mayra Mendoza y Julián Álvarez. A ese grupo se sumará la cristinista Teresa García. Los representantes forman parte del corazón del kirchnerismo y todos son cercanos a la ex presidenta y Máximo Kirchner. Es decir, hay una decisión de que vayan integrantes de la primera línea del esquema político. También habrá representación de la CGT con la presencia de Crhistian Jerónimo y Jorge Sola.

Sergio Massa es uno de los principales armadores del frente opositor de cara al 2027

El gran ausente de la jornada será Axel Kicillof, que no fue convocado. Tampoco irá nadie del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). El Gobernador avanza por otra línea distinta dentro del peronismo, convencido de que le mejor camino es legitimar las candidaturas nacionales en unas PASO. Si bien tiene vínculo con varios de los que estarán presentes hoy, no está en la misma sintonía de construcción política.

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Tampoco estará Juan Grabois, actualmente muy cercano al Gobernador. Otro nombre propio de peso que iba a estar pero, finalmente, desistió es el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. El “Gitano” entiende que convocatorias como las de hoy “no suman al conjunto” y que lo importante es “construir unidad y evitar divisiones”. De esa forma, se desmarcó de la convocatoria en San Fernando.

En la antesala de la reunión se conoció una noticia de alto impacto en el mundo político y judicial. Cristina Kirchner selló un acuerdo con Sergio Massa y apoyó la candidatura de Guillermo Michel para integrar el Consejo de la Magistratura en representación del peronismo. Acostumbrada a inclinarse por representantes de su espacio político, esta vez la ex mandataria pateó el tablero y empujó un dirigente de estrecha relación con el líder del Frente Renovador.

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El esquema del PJ Federal dirá presente en el encuentro peronista

En las arterias justicialistas algunos leyeron el desembarco de Michel en el ámbito judicial como un guiño claro de CFK a la figura de Massa, quien en este tiempo ha decidido asumir el rol de articulador del peronismo. Sin embargo, el ex ministro sigue siendo en el pensamiento de la dirigencia peronista una opción para enfrentar a Javier Milei el año que viene. Lo que está claro es que la sociedad política entre ambos está sólida.

En lo que respecta al acto principal, habrá una conversación entre un streaming y el ex presidente Juan Domingo Perón recreada por la Inteligencia Artificial. Se leerá un documento que marcará el camino que quieren seguir y se confeccionará una foto política de alto impacto, que se convertirá en una señal relevante dentro de la discusión del PJ. Simbología pura en tiempos de desencuentros y desafíos.

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Quiénes estarán presentes en San Fernando

El acto, que en lo formal será por el Día de la Militancia, hará que confluyan distintas terminales peronistas. Uno de los principales articuladores del armado es Sergio Massa. En su equipo avisaron que va a estar en Brasil, por un encuentro con asesores del presidente, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, y que no está definido que llegue. En el flamante armado político creen que el ex ministro será de la partida, ya que es uno de los promotores de la construcción anti Milei.

Varios representantes de la Liga de Intendentes serán parte del encuentro de hoy

En el peronismo advierten que Massa puede ser el candidato de ese espacio en el 2027. Nadie lo baja del barco, aunque le reconocen, en esta instancia, un rol de armador influyente. Pero no es el único posible candidato. También aparecen otros nombres viables y que se han nombrado en los últimos meses, como el del sanjuanino Sergio Uñac, la cordobesa Natalia de la Sota, el entrerriano Guillermo Michel, el santiagueño Gerardo Zamora y el porteño Juan Manuel Olmos. Todos nombres que, hasta aquí, no han tenido candidaturas a cargos ejecutivos nacionales.

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Uno de los sectores que tendrá una representación voluminosa es el PJ Federal. Además de la mesa de conducción, de ese esquema serán de la partida los diputados Kelly Olmos (CABA), Ernesto “Pipi” Alí (San Luis), Hilda “Beba” Soria (La Rioja), Marianela Marckey (Entre Ríos), Juan Pablo Luque (Chubut) y Emir Félix (Mendoza). Luque es precandidato a gobernador en la provincia patagónica y Félix renovó su mandato en el PJ mendocino y es una de las figuras del peronismo cuyano.

Habrá varios representantes del Frente Renovador. En la lista están Diego Giuliano, Cecilia Moreau, Jimena López, Sebastián Galmarini, Sabrina Selva y Ramiro Gutiérrez. Todos son parte del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. También es parte del massismo el anfitrión de la jornada, el intendente de San Fernando, Juan Andreotti. Algunos otros legisladores que estarán presentes son el formoseño Luis Basterra, el chaqueño Aldo Leiva y el jujeño Guillermo Snopeck.

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Natalia De la Sota y Juan Manuel Olmos estarán en la primera fila del auditorio en el teatro bonaerense

Por fuera de los esquemas, y después de compartir un acto en Lobos con Sergio Uñac, estará el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Ambos trabajan en conjunto desde hace varios meses. El primero con la intención de ser candidato a presidente y el segundo con la vocación de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

De la partida serán cinco senadores nacionales. Además del santiagueño Gerardo Zamora que, dentro del peronismo, aparece en la nómina de posibles candidatos a la presidencia, también estarán el santafesino Marcelo Lewandowski; el tucumano Juan Manzur, que tiene en sus planes volver a ser candidato a gobernador de su provincia frente al actual mandatario, Osvaldo Jaldo; el entrerriano Adán Bahl y el rionegrino Martín Soria.

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También de Río Negro, pero de una vertiente opositora al ex ministro de Justicia, estará Pedro Pessati, actual compañero de fórmula del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Otros representantes del interior de peso son los santafesinos Juan Monteverde y Karen Tepp, de Ciudad Futura. El primero es el candidato a intendente de Rosario del peronismo unido y la segunda fue la cabeza de la última lista de diputados nacionales en la provincia. Ambos de buen vinculo con Massa y el kirchnerismo.

Miguel Pichetto será parte del acto en San Fernando en la tarde de este martes

El intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, será otro de los que esté mañana. Es una aparición relevante la del jefe comunal de la capital catamarqueña, ya que es el candidato puesto para competir por la gobernación el año que viene, y está en el medio de una sociedad que tiene al actual mandatario, Raúl Jalil, y a la senadora nacional Lucía Corpacci, como principales exponentes.

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En el acto habrá representación sindical Junto a los dos co-secretarios generales de la CGT estarán Omar Plaini, del sindicato de Canillitas, y Carlos Acuña, representante de los playeros de la estaciones de servicio.

En definitiva, confluirán actores de distintos sectores del peronismo. Algunos que son parte de armados sólidos y otros que son referentes en sus provincias, y divisan en esta confluencia un vector central de la construcción de una alternativa a Javier Milei. Ese, sin dudas, será el paraguas protector donde se cobijen todos.

El acto tendrá una gran relevancia dentro de la vida política del peronismo. Sobre todo, teniendo en cuenta que el año electoral está cada vez más cerca y que hay una división bien marcada respecto a las tribus que se mueven dentro del ecosistema justicialista. Por momentos, la unidad del peronismo parece dejar de ser una utopía. La continuidad o no de las PASO, definirá cómo se terminará de definir los candidatos del principal partido opositor.