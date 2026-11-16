Luis Barrionuevo, en la marcha de Gastronómicos ante el Ministerio de Capital Humano

Guardar

Luis Barrionuevo, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hotelería y Gastronomía de la República Argentina (UTHGRA), presentó una denuncia penal contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, por “negarse” a certificar las autoridades electas del sindicato pese a contar con fallo judicial que habilitaba esa obligación.

Para reforzar su reclamo, el dirigente dijo que la ministra “debe dar un paso al costado porque no sabe ejercer su tarea”, por lo cual planteó que “la Jefatura de Gabinete tendrá que hacerse cargo de la Secretaría de Trabajo”.

PUBLICIDAD

“Todos los trabajadores no podemos andar en los tribunales dirimiendo los problemas nuestros, que son problemas del mundo sindical”, enfatizó. Y advirtió: “Necesitamos resolver los problemas ahora”.

Los gastronómicos marcharon por la avenida Carlos Pellegrini, desde la Avenida de Mayo hasta la calle Juncal

Así lo sostuvo Barrionuevo durante una movilización de su sindicato ante el Ministerio de Capital Humano, en la avenida Carlos Pellegrini 1285, donde, mientras los manifestantes ocupaban toda la calle entre Arenales y Juncal, se quejó porque, debido a que el Gobierno no convalida su triunfo electoral, los trabajadores no cobraron el último aumento salarial porque no fue homologado por la Secretaría de Trabajo.

Por su parte, fuentes de Capital Humano consideraron que la marcha de Gastronómicos es similar a la que antes hacían los piqueteros y que “no expresó un reclamo laboral genuino sino que fue una demostración de fuerza organizada con personas que no sabían por qué estaban allí”, al tiempo que criticaron que en la movilización había menores de edad y “no había trabajadores que protestaran sino personas obligadas a asistir. “Que obliguen a la gente a ir es aprovecharse de la vulnerabilidad de la gente”, indicaron.

PUBLICIDAD

En su cuenta de X, Pettovello denunció este sábado presiones y hostigamiento por parte de Barrionuevo y anunció que analiza una presentación judicial o una denuncia para resguardar su “integridad moral y física”.

Los manifestantes de Gastronómicos marcharon acompañados por un fuerte dispositivo policial

“No es correcto mentir, no es correcto presionar y aún más intolerable, hostigar”, escribió. Y destacó que la elección de autoridades del gremio “se encuentra judicializada” y que recibió presiones para que el Ministerio desistiera del recurso extraordinario presentado ante la Corte por el expediente. “Considero que corresponde que sea la Justicia, y no las presiones de terceros, la que resuelva la cuestión”, sostuvo.

Por su parte, al hablar ante la sede de Capital Humano, que tenía una fuerte custodia policial, Barrionuevo comenzó con ironías: dijo que Pettovello “de capital tiene mucho, pero de humano no tiene nada” y a Julio Cordero, secretario de Trabajo, lo bautizó como “Corderito”.

PUBLICIDAD

“Hace meses que vienen dilatando y no homologando los convenios de una paritaria justa y los trabajadores quieren cobrar ayer, no mañana -señaló-. Por eso le digo a la ministra y al secretario que hoy han sido denunciados por mi persona penalmente”.

Sandra Pettovello y Julio Cordero

Enseguida, Barrionuevo afirmó: “Nos han cansado. En diciembre ganamos las elecciones en todo el país y hasta el día de hoy no nos dieron la certificación de autoridades. Sí lo han hecho por coima con otros que no eran más dirigentes y que han saqueado las cajas de los trabajadores en el Banco Ciudad. También vamos a denunciar penalmente a los directores del banco”.

PUBLICIDAD

El dirigente contestó críticas que le hizo Pettovello: “Ya que anda diciendo que soy mafioso, le digo a la ministra, y si realmente defender los derechos de los trabajadores y tener uno de los sindicatos más importantes y limpios del país es ser mafioso, soy mafioso”.

Agregó: “Si tener tener el mejor turismo, las mejores coberturas de obra social, las mejores 54 escuelas en todo el país y el Instituto Gastronómico, que es de alta jerarquía, es ser mafioso, le digo: sí, soy mafioso”.

A continuación, hizo un comentario que se se convirtió en una suerte de advertencia a los funcionarios: “Les digo a la ministra y a Corderito que adonde vayan, eventos, restaurantes, confiterías, bares, que se queden tranquilos porque serán bien atendidos por los gastronómicos”.

PUBLICIDAD

Luis Barrionuevo: “Hace meses que vienen dilatando y no homologando los convenios de una paritaria justa"

“Hoy estamos en la calle, hoy comienza la lucha -remarcó-. No vamos a esperar más tiempo. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir en todo el país dando pelea porque damos la vida por las familias de los trabajadores gastronómicos”.

A continuación, tras agradecer la asistencia de trabajadores de Mar del Plata, Córdoba, Rosario, la costa atlántica y del Gran Buenos Aires, Barrionuevo aprovechó para criticar a Javier Milei y vaticinar que en las elecciones de 2027 ganará el peronismo: “Este es un país que merece estar mucho mejor. Por eso le digo al presidente, no sé si estará acá o fuera del país, que se baje del avión, que la escuche un poquito a la panadera, que es su hermana, sobre cómo está la situación”

PUBLICIDAD

“Lamentablemente no tenemos gobierno, no hay quien conduzca -puntualizó-. Por eso que el año que viene hay elecciones y democráticamente va a volver a gobernar el peronismo. No tengo ninguna duda”.

La movilización de Gastronómicos causó trastornos de tránsito en el centro porteño

En ese sentido, el líder de Gastronómicos pidió “que se vayan retirando los que perjudicaron tantos años al país, sean nuestros o extraños, pero queremos otros dentro de la democracia que nos costó conquistar”. Y apuntó: “Vamos a renovar el peronismo, les guste o no a algunos pavotes que andan dando vueltas”.

El líder de Gastronómicos presidió la marcha acompañado por la conducción de su gremio y dirigentes de su sector como Daniel y Gustavo Vila (Carga y Descarga), Roberto Solari (guardavidas) y Oscar Rojas (maestranza).

PUBLICIDAD

<b>Qué dice la presentación judicial</b>

En la presentación de Barrionuevo contra Pettovello y Cordero, que fue presentada este lunes ante la Justicia por el abogado Horacio Ferro, se denuncia a ambos funcionarios de haber incurrido en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión y desobediencia de una orden judicial.

Una manifestante de Gastronómicos, ante la sede del Ministerio de Capital Humano

Según el escrito, el sindicato celebró elecciones el 29 de diciembre de 2025, con 319.964 afiliados empadronados y más de 121.000 votos emitidos y la Lista Celeste 17 de Octubre, que lideró Barrionuevo, obtuvo 119.708 sufragios. Desde entonces, dice, “el Ministerio de Capital Humano se niega a expedir el certificado de autoridades que acredita la nueva conducción”.

PUBLICIDAD

El certificado no es un trámite menor, según apunta Barrionuevo, ya que sin ese documento, la Secretaría de Trabajo observó la rúbrica de libros contables del sindicato al considerarlo con “Comisión Directiva vencida desde el 14/12/2025”, y la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo frenó la homologación de un acuerdo salarial firmado con la cámara empresarial FEHGRA.

La ministra Sandra Pettovello dijo en la red social X que evalúa una acción judicial ante presiones recibidas por Luis Barrionuevo

La denuncia del líder sindical se sustenta en un contraste documentado: en 2024, el mismo ministerio emitió un certificado a favor de una lista opositora a la conducción nacional, aun cuando existían sentencias de dos instancias que invalidaban esa elección seccional.

El escrito de Barrionuevo señala que en ambos episodios intervino el mismo asesor técnico, Hugo Mauro Landi, y que la única variable que cambió fue quién se beneficiaba del acto administrativo.

Sobre esa base, Barrionuevo sostiene que Pettovello y Cordero convirtieron un acto de naturaleza reglada —es decir, que el funcionario está obligado a ejecutar sin margen de elección— en una potestad discrecional. La acusación encuadra esa conducta en los artículos 248, 249 y 239 del Código Penal, que sancionan el incumplimiento de deberes de funcionario público, la omisión de esos deberes y la desobediencia de órdenes judiciales, respectivamente.