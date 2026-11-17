Salta volverá a utilizar este sistema para elegir gobernador, legisladores y autoridades municipales el 16 de mayo de 2027

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La provincia de Salta se sumó a otras jurisdicciones y desdobló las elecciones a gobernador, vicegobernador, legisladores y autoridades municipales. De esta manera, los salteños participarán de los comicios le próximo 16 de mayo.

El llamado fue establecido mediante el Decreto N.º 762, publicado en el Boletín Oficial provincial. La norma lleva las firmas del gobernador Gustavo Sáenz; el jefe de Gabinete, Sergio Camacho; el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo.

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Los cargos en disputa tendrán mandatos de cuatro años. La elección se realizará con el sistema de Boleta Única Electrónica, una modalidad que la provincia ya empleó en procesos anteriores.

El gobernador de Salta firmó el decreto que convocó a elecciones provinciales y municipales para el 16 de mayo de 2027

Además de la elección de gobernador y vicegobernador, se renuevan 11 bancas del Senado provincial y 30 de la Cámara de Diputados. Los representantes serán elegidos en los departamentos establecidos por el decreto de convocatoria.

También se elegirán intendentes y concejales en los 60 municipios salteños. El cronograma contempla la renovación de 60 intendencias y 222 cargos de concejales, según precisó la comunicación oficial del Gobierno provincial.

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La elección de senadores abarcará los departamentos de Anta, Cerrillos, Iruya, La Candelaria, La Viña, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera, San Martín y Santa Victoria. En cada uno de esos distritos se pondrá en juego una representación en la Cámara alta provincial.

Para Diputados, habrá comicios en Capital, Cerrillos, General Güemes, Guachipas, La Caldera, La Candelaria, La Poma, La Viña, Los Andes, Molinos, Orán, Rosario de Lerma, San Carlos, San Martín y Santa Victoria. La distribución de los cargos responde a la renovación legislativa prevista para 2027.

La convocatoria incluye una elección adicional en Rivadavia Banda Sur, localidad del departamento Rivadavia. Allí, además de las autoridades que correspondan, se votarán convencionales constituyentes municipales para redactar una nueva Carta Orgánica.

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Ese proceso permitirá definir el marco normativo institucional del municipio. La elección de convencionales se incorporó expresamente al decreto de convocatoria junto con los cargos provinciales y municipales.

El anuncio del calendario había sido adelantado por el ministro Jarsún en sus redes sociales. “Queridos salteños quiero contarles que hemos firmado junto con el gobernador la convocatoria para el llamado a elecciones provinciales para el próximo 16 de mayo”, expresó el funcionario.

Los salteños elegirán gobernador, legisladores y autoridades municipales

Este es uno de los principales puntos de conflicto entre los gobernadores aliados y la Casa Rosada, que desde hace meses intentan acercar posiciones, buscar acuerdos políticos y apoyos dentro del Congreso. Con la reforma electoral en agenda, cada uno de los mandatarios locales comienza a planificar la campaña de cara al año próximo.

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Salta no es la primera jurisdicción nacional en implementar el desdoblamiento. Neuquén fue una de las primeras en fijar la fecha, junto a Santa Fe y Tucumán, mientras que otras como Chubut, Río Negro, Misiones y Corrientes deben definir el calendario.

En las últimas elecciones provinciales, el 14 de mayo de 2023, Gustavo Sáenz fue reelecto gobernador junto con el vicegobernador Antonio Marocco. La fórmula de la Alianza Gustavo Gobernador obtuvo 337.621 votos, equivalentes al 47,51% de los sufragios afirmativos, según datos del Observatorio Electoral de la Nación.

El padrón de aquella elección estuvo integrado por 1.082.462 electores habilitados y la participación alcanzó el 69,55%. Miguel Nanni, de Juntos por el Cambio, quedó segundo con el 17,27%, mientras que Emiliano Estrada, del Frente Avancemos, obtuvo el 16,16%. Además de gobernador, se renovaron 11 bancas del Senado, 30 de Diputados, 60 intendencias y 343 concejalías.

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En las elecciones legislativas provinciales de 2025, los espacios alineados con Sáenz conservaron predominio en el interior: obtuvieron 11 de las 12 bancas del Senado en disputa y 20 de las 30 de Diputados. Sin embargo, La Libertad Avanza se impuso en la Capital, donde consiguió la banca de senador y seis escaños en la Cámara baja. Ese resultado dejó un escenario de fortaleza territorial para el oficialismo, con una oposición competitiva en el distrito de mayor peso electoral.

El Gobierno de Salta señaló que la convocatoria cumple con el artículo 2 de la ley 8463, que obliga al Poder Ejecutivo a fijar las elecciones generales con al menos seis meses de anticipación. El plazo busca garantizar la organización del proceso y la elaboración del calendario electoral.

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Los comicios se realizarán sin primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, por lo que los partidos y alianzas deberán definir sus candidaturas antes de la elección general. El desdoblamiento hará que los salteños voten el 16 de mayo por las autoridades provinciales y municipales y vuelvan a las urnas el 24 de octubre de 2027 para elegir los cargos nacionales.