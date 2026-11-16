El peronismo definió su estrategia para integrar el Consejo de la Magistratura, tras un encuentro entre Cristina Kirchner y Sergio Massa

Guardar

El diputado entrerriano Guillermo Michel será propuesto para integrar el Consejo de la Magistratura en representación del bloque peronista de la Cámara de Diputados. El legislador, cuyo nombre fue asociado al de Sergio Massa, pasará a formar parte del órgano que designa magistrados en la Justicia Federal con el impulso de la ex presidenta Cristina Kirchner. La decisión reforzará la presencia del peronismo ese organismo clave y llega semanas después del encuentro que la ex presidenta mantuvo con Massa en el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en el caso Vialidad.

Michel será propuesto para ocupar la banca que corresponde al peronismo por su condición de primera minoría en Diputados en medio de la renovación del Consejo. El legislador, que fue funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos durante el gobierno de Alberto Fernández, suma experiencia en la gestión estatal y vínculos con el ámbito judicial.

PUBLICIDAD

La renovación de autoridades del organismo avanza después de la elección de abogados y jueces que integran sus distintos estamentos. Ahora corresponde al Congreso designar a sus delegados, en un reparto determinado por la composición de las bancadas de cada cámara.

En Diputados, La Libertad Avanza tendrá derecho a proponer dos consejeros por ser la primera minoría. El PJ contará con un representante, lugar que ocupará Michel, mientras que la cuarta silla parlamentaria sigue en disputa entre Provincias Unidas y el PRO, que buscan consolidarse como segunda minoría.

El diputado Guillermo Michel, representante de Entre Ríos, fue titular del ARCA durante la gestión de Massa al frente del ministerio de Economía

La incorporación del dirigente entrerriano amplía la intervención de Cristina Kirchner en el frente judicial del peronismo. La ex presidenta eligió a un perfil profesional, con trayectoria en la administración pública y relaciones construidas dentro del Poder Judicial.

PUBLICIDAD

El escenario es diferente en el Senado, donde el bloque peronista consolidó su posición con la incorporación del riojano Fernando Rejal. Ese movimiento le permitió afirmarse como primera minoría y obtener la facultad de nominar a dos integrantes del Consejo: el senador Eduardo “Wado” de Pedro y la legisladora Florencia López.

La designación de los nombres que representarán al peronismo en el Consejo fue resultado, a su vez, de un acuerdo entre Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. La disputa por los lugares en el organismo se superpone así con la reorganización interna del PJ, atravesada por negociaciones entre dirigentes nacionales, mandatarios provinciales y sectores parlamentarios.

PUBLICIDAD

Michel emerge en ese tablero como un hombre de Massa, tras el encuentro que ambos mantuvieron durante 40 minutos en San José 1111, en una conversación que abordó las elecciones de Brasil, los próximos comicios en Estados Unidos y el futuro de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

Aquel encuentro no incluyó una negociación de candidaturas ni un acuerdo sobre el armado bonaerense, según se supo luego. Tampoco derivó en una definición sobre las aspiraciones presidenciales del gobernador Axel Kicillof, cuya relación con Cristina Kirchner permanece distante desde el último encuentro que mantuvieron en octubre de 2025.

La principal inquietud de la ex presidenta fue conocer si el Gobierno nacional dispone de los votos necesarios para suspender o eliminar las PASO. La reforma es una de las iniciativas que impulsa Javier Milei de cara a 2027, mientras el peronismo considera que las primarias pueden ser un mecanismo para ordenar sus diferencias internas sin romper la coalición.

PUBLICIDAD

Massa y CFK mantuvieron una reunión de 40 minutos en octubre. Foto NA

El oficialismo necesita 37 votos en el Senado para aprobar una modificación de las reglas electorales, aunque los respaldos todavía no están asegurados. Las conversaciones incluyen a gobernadores y dirigentes provinciales que distinguen entre una eliminación definitiva del sistema y una suspensión limitada a una sola elección.

Para los sectores del PJ que defienden las PASO, el mecanismo permitiría que corrientes enfrentadas compitan dentro de una misma alianza y definan candidaturas mediante el voto. La alternativa de una interna partidaria nacional presenta dificultades vinculadas con los padrones, el financiamiento y la legitimidad entre espacios que desconfían unos de otros.

La llegada de Michel al Consejo de la Magistratura se inscribe en ese escenario de disputas institucionales y reordenamientos dentro del peronismo.