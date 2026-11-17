Javier Milei participó de la cena del CICyP

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El presidente Javier Milei volvió a hablar sobre la necesidad de bajar el riesgo país y apuntó que todavía no sucede por el miedo a “Orcolandia”, en referencia al peronismo. Además, el mandatario volvió a enviar un mensaje electoral de cara al 2027: “Los argentinos no van a votar hacia el pasado”.

En un discurso en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Milei destacó el trabajo del Ministerio de Economía para bajar impuestos, en un mensaje en el que elogió a Luis “Toto” Caputo. “La idea es devolverles para el año 2031 quinientos mil millones de dólares, es decir, lo mismo que tenemos de deuda. Trabajamos activamente para devolverle la riqueza a sus creadores”, señaló.

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Seguido a esto, destacó que el RIGI pasará a ser la base de la economía en Argentina, reiteró la necesidad de bajar el gasto público para que esto ocurra y habló sobre la importancia de la tasa de interés.

“Es un mecanismo de coordinación intertemporal que permite pasar el consumo del presente al futuro y viceversa. Se llama ahorro eso. Y permite pasar también producción del presente al futuro. Se llama inversión”, añadió. Y continuó: “La tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque existe el dinero. Y si vamos a hablar de crecimiento económico, estamos hablando de tiempo. Es algo que demanda tiempo”.

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A su vez, remarcó: “La única forma de bajar la tasa de interés es bajando el riesgo país. Para bajar el riesgo país, lo que se necesita es tener equilibrio fiscal, porque si ustedes cumplen con la condición de solvencia intertemporal, inexorablemente el riesgo país va a colapsar. Argentina, como tiene un pésimo historial, hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia, vamos a seguir teniendo riesgo país. ¿Pero saben qué es lo maravilloso? Que depende de los argentinos. Por primera vez tienen la opción, tienen el partido del Estado con más o menos grado de orco y, por el otro lado, van a tener la opción de la libertad. Eso no lo tuvo nunca”.

"Los argentinos no van a votar hacia el pasado", afirmó Milei en el CICyP

A continuación, con vistas a las elecciones del año que viene, Mieli afirmó: “El 11 de diciembre del 2027, si nosotros logramos ganar en primera vuelta, que va a implicar que nos vamos a quedar con el control de la Cámara de Diputados y vamos a quedar a dos o tres senadores de la mayoría en el Senado, aviso que estamos trabajando en un conjunto de reformas, que todo lo que hicimos, que es enorme, porque hicimos más que en los últimos cien años todos juntos, va a quedar chiquitito. Es decir, se viene un movimiento reformista mucho más profundo que el que hemos llevado hasta ahora”.

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Por otro lado, en materia fiscal, el presidente resaltó el alcance de las reducciones tributarias aplicadas desde el inicio de su gestión. “Somos el único gobierno en la historia argentina que en tres años ha bajado casi cuatro puntos del PBI en impuestos”, afirmó, y amplió: “Somos los únicos que le hemos devuelto casi 28 mil millones de dólares a los argentinos en baja de impuestos. Eso no lo hizo nadie, no lo vieron nunca en la historia”.

En ese marco, Milei defendió la continuidad de los recortes de gasto público y los vinculó directamente con la promesa de seguir reduciendo la carga impositiva: “La motosierra es para bajar el gasto público y para poder seguir bajando impuestos y poder devolverle el dinero a sus legítimos creadores. Porque sigo sosteniendo que los impuestos son un robo, aun siendo un jefe de Estado”. También adelantó que las retenciones al agro serán eliminadas hacia 2031 y criticó a quienes proponen expansión del gasto junto con crecimiento económico: “Todos aquellos que quieren hablar de crecimiento económico y al mismo tiempo hablan de expansión del gasto público, de generar déficit fiscal, se dan un tiro en los pies”.

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El mandatario centró buena parte de su discurso en el papel del sector privado como motor del crecimiento. “La clave es tener empresarios que se la jueguen, que vean qué problemas le pueden resolver a la gente. Y cuando hacen eso, brindan un bien de mejor calidad a un mejor precio, se convierten en benefactores sociales”, sostuvo. Con esa premisa, lanzó una convocatoria directa: “Si nosotros queremos ser un país grande nuevamente, los invito a que sean benefactores sociales ganando mucho dinero, porque eso es lo que crea prosperidad”.

El presidente Milei

En tanto, Milei apuntó contra el kirchnerismo y lo acusó de priorizar el poder sobre el bienestar del país. “Mi referencia era hacia los kirchneristas. Están dispuestos a romper el barco y hundirlo si ellos no son quienes lo manejan, porque ellos tienen un proyecto de poder. Nosotros tenemos un proyecto de hacer grande la Argentina, que es muy distinto. A ellos lo único que les importa es el poder y esa es la gran diferencia”, afirmó.

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El presidente fue más lejos y los caracterizó como actores dispuestos a desestabilizar sin límites: “No son personas que piensan distinto, pero quieren que al país le vaya bien. Son personas que no tienen ningún tipo de problema de prender fuego todo con tal de tener el país. No les importa gobernar sobre las cenizas, les importa el poder”. Enumeró, en ese sentido, las ofensivas que atribuyó a ese espacio durante el último año: “Nos mandaron 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal. Intentaron siete juicios políticos, intentaron pudrir todo el tiempo en la calle”.

Por último, el mandatario también trazó una proyección de largo plazo condicionada al resultado electoral de 2027. “Si nosotros nos quedamos así, tranquilos y no hacemos más nada y dejamos que todo fluya, y lo único que hacemos es eliminar el riesgo Kuka y terminar de sepultarlo con el resultado electoral del 2027, en 35 años alcanzamos a Estados Unidos”, afirmó. Y agregó una proyección más optimista: si se aceleran las reformas y la baja del riesgo país, con tasas de crecimiento del 7%, el país podría duplicar su PBI en 10 años y convertirse en una nación desarrollada.

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En cuanto al escenario político que busca consolidar, Milei anticipó que una victoria en primera vuelta en diciembre de 2027 le permitiría avanzar en un paquete de reformas de mayor envergadura que todo lo ya realizado: “Aviso que estamos trabajando en un conjunto de reformas, que todo lo que hicimos, que es enorme, porque hicimos más que en los últimos cien años todos juntos, va a quedar chiquitito”.