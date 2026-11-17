El papa León XIV junto al presidente Javier Milei por los pasillos de Casa Rosada

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“Maravillosa mañana, ¿verdad?”, fue la frase que utilizó un funcionario a Infobae para graficar la buena recepción del Gobierno al mensaje que León XIV envió desde el vuelo de regreso al Vaticano. En Casa Rosada celebraron la determinación del Sumo Pontífice, quien pidió no politizar sus palabras tras su paso por el país, aunque evitaron expedirse sobre los cuestionamientos al lenguaje violento al tiempo que aseguraron que el presidente Javier Milei no cambiará sus formas.

Esta mañana, la máxima autoridad de la Iglesia Católica contó algunos detalles de la bilateral que mantuvo con el libertario, en la que le trasladó la necesidad de “tomar más en consideración” a los más necesitados, y pidió no cargar sus palabras de tinte ideológico. Además, ante un grupo de 80 periodistas, planteó la importancia de cambiar el chip, tender puentes y no odiar al que piensa diferente.

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En el oficialismo prefirieron destacar un fragmento de la rueda de prensa y apuntaron contra el peronismo, al que responsabilizaron de haber intentado “apropiarse” de las reflexiones que dejó su paso por el país. “Desde el momento cero que venimos diciendo que no venía a dar un mensaje político. Los que quisieron apropiarse del discurso quedaron sepultados”, expresó un funcionario de buen vínculo con la Iglesia Católica.

“Estamos muy contentos con el mensaje”, celebraron desde una de las oficinas de Balcarce 50. Como contó este medio, el balance de la visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica pareció conformar a la plana de poder, que en la previa a la llegada esperaba un discurso más crítico.

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El Papa León XIV habla con periodistas durante una conferencia de prensa en vuelo mientras viaja de Lima, Perú, a Roma, Italia, el 16 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO)

Pese a la reticencia expuesta por el Sumo Pontífice al uso de un lenguaje violento y el pedido por evitar odiar al otro producto de las diferencias, desde el entorno de Milei evitaron profundizar en loscuestionamientos, aunque remarcaron que hace tiempo que el mandatario no se expresa de manera confrontativa. De todos modos, descartaron que vaya a moderarse a raíz del planteo.

“No va a perder nunca su genuinidad”, contrapuso una importante fuente oficial. Algo similar planteó el vocero presidencial, Adrián Ravier, en la conferencia de prensa de este martes, cuando intentó justificar las formas del libertario como respuesta a cuestionamientos de mala fe y a operaciones.

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Al igual que lo marcó el propio León XIV, en el oficialismo distinguen el perfil del actual Pontífice del que tenía Francisco, quien solía ser más confrontativo. “Es contrafáctico hablar de lo que hubiera hecho Francisco, pero está claro que hubiera sido lo que él quería. No lo iban a poder llevar a ningún lado”, plantearon desde la administración libertaria.

En las filas libertarias advierten además que León XIV tuvo intenciones de hacer las aclaraciones sobre el mensaje que brindó en el territorio argentino y dirigió a toda la dirigencia política. Además, apuntaron contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por intentar capitalizar sus palabras. “Que nos corriéramos de escena fue positivo. Ayudó a que se identificara el uso político que hizo el kirchnerismo”, destacaron desde Balcarce 50.

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Axel Kicillof saluda a León XIV durante una visita en Don Orione, acompañados por representantes eclesiásticos en un espacio al aire libre

“Tremenda masterclass”, celebró el mandatario en su cuenta de X el video en el que se lo escucha a León XIV desde el avión. “Enorme el Papa León XIV sobre su paso por nuestro país y su vínculo con nuestro Presidente”, sostuvo por el mismo canal el asesor presidencial, Santiago Caputo, y se ganó el retuit del libertario.

La celebración virtual esconde el conformismo que dejó el paso por el país del Sumo Pontífice, a quien le atribuyen una lectura moderada del cuadro de situación. Casi a contramano del pedido matinal, los más optimistas leen coincidencias en los discursos y algunos guiños al programa de gobierno. “No deja de ser un cura, planteó cosas que eran lógicas. A lo que esperábamos fue súper moderado. Hasta fue casi cariñoso con Milei”, sintetizaron desde la mesa política.

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