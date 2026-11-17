Un operario de 48 años sufrió quemaduras en el Centro de Salud Municipal de Río Primero y fue derivado al Instituto del Quemado (Gobierno de Córdoba)

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Un operario de 48 años quedó internado con quemaduras graves en el Instituto del Quemado de Córdoba tras protagonizar este martes un accidente en el Centro de Salud Municipal de Río Primero. El hecho ocurrió alrededor de las 9.30, cuando el trabajador realizaba tareas de remodelación en el antiguo consultorio odontológico del establecimiento, donde se proyectaba construir un baño adaptado para personas con discapacidad.

Según lo informado por la Policía de Córdoba, el accidente se habría desencadenado cuando el operario utilizaba una amoladora para retirar una pantalla de gas que llevaba un largo período fuera de servicio. Al realizar ese corte, habría seccionado accidentalmente un caño de gas, lo que provocó la explosión.

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La versión fue confirmada por el área de Prensa de la Municipalidad de Río Primero, aunque las circunstancias exactas del siniestro aún deben ser determinadas por Policía Judicial.

Las autoridades municipales limitaron la atención del dispensario exclusivamente a situaciones de urgencia y emergencia

Tras la explosión, Norberto Juárez, director del centro sanitario, brindó las primeras curaciones al herido en el lugar. Luego, el operario fue trasladado a un centro de salud y, en horas de la mañana, derivado al Instituto del Quemado de Córdoba Capital para una evaluación especializada. Según La Voz, el hombre permanece en grave estado como consecuencia de las lesiones sufridas.

La respuesta de los equipos de emergencia fue inmediata: Bomberos Voluntarios de Río Primero, personal policial y otros efectivos se hicieron presentes en el establecimiento para intervenir en la situación. A raíz del accidente, el edificio sanitario quedó bajo consigna policial a la espera de las actuaciones de Policía Judicial.

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El impacto del episodio también alteró el funcionamiento del centro asistencial. Las autoridades municipales dispusieron que, hasta nuevo aviso, el lugar atienda únicamente urgencias y emergencias. Para sostener la atención sanitaria de la población, el Municipio habilitó un espacio alternativo en el edificio del ARDI, donde se instaló una cama para la asistencia de pacientes, en tanto el servicio de emergencias 107 continúa operando con normalidad. Desde el Municipio solicitaron a los vecinos evitar concurrir al centro, salvo ante situaciones de urgencia, según informó El Diario de Carlos Paz.

La investigación de las causas del siniestro quedó a cargo de la Fiscalía del Distrito 2, Turno 5, que busca establecer las circunstancias en las que se produjo la explosión.

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La explosión en Lanús por pérdida de gas en la que murió una persona y 30 resultaron heridas

Una fuga de gas provocó una explosión con un muerto y 30 personas heridas en una zona comercial de Lanús

El último viernes por la mañana, una máquina dañó un caño de distribución de gas mientras se realizaban trabajos de renovación de redes en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús. A raíz de ello, se produjo una trágica explosión seguida de un incendio que dejó una persona muerta y otras 30 heridas, siete de gravedad, según indicaron fuentes oficiales a Infobae.

A las 10:52, el estallido se produjo en el cruce de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería situada en una zona comercial de gran afluencia. Varios locales de Beltrán e Hipólito Yrigoyen se incendiaron como consecuencia de la explosión, lo que motivó la evacuación del sector y la llegada de bomberos voluntarios de municipios cercanos.

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La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 descentralizada, dirigida por la fiscal Yanina Estévez, que deberá establecer las circunstancias de la explosión y las posibles responsabilidades penales.

Como medida inicial, Estévez ordenó demorar a dos directivos de MetroGAS. Más tarde, la fiscal precisó que no existen detenidos y que los dos permanecen demorados hasta la finalización de las diligencias preliminares.

Varios vecinos presenciaron la explosión y fueron evacuados por el personal de emergencias.

Entre ellos estaba Walter, quien más tarde declaró a la prensa: “Yo tengo un negocio, tengo una propiedad ahí a media cuadra y en la esquina había un almacén que voló todo. Agarró la explosión también un edificio de enfrente. Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar. Fue una desesperación. Yo no me imaginaba que era una guerra, porque esto fue una locura. No saben, la explosión es una locura”.

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