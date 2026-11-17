Alberto Calvo, hermano del senador santafesino Alcides Calvo, falleció tras el despiste de un auto en la Ruta Provincial 22 (Gentileza El Litoral)

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Un trágico accidente conmocionó a la provincia de Santa Fe después de que un auto se despistara en un camino rural y provocara la muerte de un hombre. La víctima fue identificada como Alberto Calvo, de 72 años, que era hermano del senador de la Legislatura provincial Alcides Calvo.

De acuerdo con medios santafesinos, el siniestro tuvo lugar en un camino rural ubicado en el kilómetro 12 de la Ruta Provincial 22. Sobre un vehículo Renault Fluence, la víctima viajaba con su hijo cuando, por causas que se investigan, se despistó y cayó sobre una cuneta.

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Según las primeras informaciones, el Fluence era conducido por un hombre de 38 años, identificado mediante las iniciales N. L. C., e hijo de la víctima. Ambos circulaban por el camino rural cuando, al aproximarse a la ruta provincial, el conductor perdió el dominio del automóvil. El vehículo terminó impactando contra la zona de cuneta en circunstancias que las autoridades aún intentan precisar.

Alberto Calvo falleció en el lugar del accidente. Su hijo, en tanto, presentó traumatismos que requirieron atención inmediata y fue trasladado al Hospital J. B. Iturraspe de la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba. Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre la evolución médica del joven hospitalizado.

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El automóvil Renault Fluence cayó en una cuneta en un camino rural del departamento Castellanos (Gentileza El Litoral)

A raíz del episodio, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para establecer las circunstancias que llevaron al vehículo a salir del camino. La causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras los investigadores trabajan en reconstruir la mecánica del siniestro. Hasta ahora, no se determinaron públicamente las razones que originaron la pérdida de control del automóvil.

La víctima, Alberto Calvo, era vecino de Josefina, localidad del departamento Castellanos en la provincia de Santa Fe. Su hermano, Alcides Calvo, ocupa actualmente una banca como senador provincial por ese mismo departamento. La investigación continuará en manos de las autoridades judiciales, que buscan determinar con exactitud cómo se desencadenó el accidente que terminó con la vida del hombre.

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Otros choques fatales

Una mujer de 61 años murió este viernes tras chocar con su camioneta contra la parte trasera de un camión en la Ruta 6, a la altura de La Plata. Poco después, ya este sábado, en Rosario, un motociclista de 22 años perdió la vida luego de impactar contra otro vehículo de carga en la intersección de bulevar Avellaneda y Arijón.

El primero de los siniestros ocurrió en el cruce de las rutas 6 y 53, en la zona de El Peligro, partido de La Plata, provincia de Buenos Aires. La víctima fue identificada como María Marcela Sejas, de 61 años.

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Una mujer de 61 años murió en la Ruta 6 tras el choque de su camioneta contra la parte trasera de un camión en La Plata (NA)

Según informaron fuentes policiales a la agencia de noticias NA, este viernes por la tarde la víctima conducía una Toyota RAV4 en dirección a la capital bonaerense cuando, por causas que aún se investigan, colisionó desde atrás contra un camión Ford blanco que circulaba por el mismo carril. Tras el impacto, la camioneta volcó. Una médica constató la muerte de la mujer en el lugar del hecho.

El conductor del camión, identificado como M. A. L., de 45 años, fue revisado en la escena por personal médico de AUBASA y se encuentra fuera de peligro. El hombre quedó imputado por homicidio culposo, carátula bajo la que quedó registrada la causa judicial.

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Murió un motociclista de 22 años en Rosario tras chocar contra un camión (Policía de Santa Fe)

Este sábado por la mañana, en la provincia de Santa Fe, ocurrió otro accidente automovilístico fatal. Un motociclista de 22 años murió tras chocar con un camión en la zona sudoeste de Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 10.55 en la intersección del bulevar Avellaneda y la calle Arijón, según informó la Policía de Santa Fe.

La víctima fue identificada como Kevin Joel Adrián L. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron una motocicleta roja y, debajo del camión, al joven conductor, que estaba inconsciente. Según indicó Rosario 3, minutos después llegó una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), cuyos médicos constataron el fallecimiento. De acuerdo con la versión preliminar que manejan las autoridades, el motociclista cayó del rodado a pocas cuadras de la avenida Circunvalación.

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