Durante la grabación del programa de televisión emitido por eltrece, el cantante José Luis "El Puma" Rodríguez bebe de un vaso pequeño creyendo que contenía agua y descubre que se trataba de tequila. El momento provocó risas tanto en los participantes sobre el escenario como en los integrantes del jurado del certamen.

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José Luis “El Puma” Rodríguez protagonizó un momento inesperado al tomar tequila por error durante una emisión de Es mi sueño, el programa que conduce Guido Kaczka por El Trece. El cantante venezolano creyó que el vaso tenía soda o agua mineral y reaccionó de inmediato al sentir el sabor de la bebida.

“¡Dios!”, exclamó Rodríguez, visiblemente sorprendido. A su lado, Joaquín Levinton advirtió entre risas: “O es tequila o es alcohol etílico”.

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El jurado explicó que había confundido el contenido del vaso. “Pensé que era soda, mano, perdón”, dijo primero. Más adelante, insistió: “Pensé que era agua mineral”.

Levinton aprovechó la confusión para lanzar una seguidilla de bromas. “Mirá, el Puma se mandó el alcohol etílico”, comentó, antes de ironizar sobre la explicación de su compañero: “Seguro, Puma pensó que era soda”.

Rodríguez le recriminó la situación a Jonás Gutiérrez, que se reía. “¿Por qué haces eso conmigo, hermano? Si yo te quiero tanto”, expresó. También sostuvo que el vaso contenía “alcohol puro”.

La reacción de José Luis Rodríguez al beber tequila en vivo

El cantante de Turf extendió el chiste cuando el Puma comenzó a cantar una frase asociada a Pimpinela: “Me engañaste, me mentiste”. “Sacale la bebida, mirá lo que está haciendo ya”, pidió Levinton. Luego agregó: “Perdió la cabeza” y “Alejale la botella”.

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Kaczka se sumó al intercambio con una observación sobre la improvisación musical de Rodríguez. “Además, no está mal la reversión”, señaló el conductor, mientras el artista repetía: “Me engañaste, mentiroso”.

El tono del estudio se mantuvo distendido. “¿Quién lo lleva a la casa del Puma hoy? No, no, hay que llevarlo”, bromeó Levinton, quien cerró la escena con otra ocurrencia: “Se mamó el felino”.

Abel Pintos intervino para relativizar el supuesto engaño y le marcó a Rodríguez que nadie le había dicho qué contenía el vaso. Levinton remató: “El agua mineral no viene en este vasito, tiene una botella, limón y sal”.

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El Puma Rodríguez se levantó y se fue de Es mi sueño: “Este momento iba a llegar”, atinó a decir Abel Pintos

El Puma ya había abandonado el estudio sin dar explicaciones en una emisión anterior

El episodio del tequila no fue la única vez que Rodríguez generó un momento imprevisto en el ciclo. El martes 12 de noviembre, el cantante venezolano se levantó de su silla y abandonó el estudio sin hacer comentarios, mientras sus compañeros seguían atentos a lo que ocurría frente a las cámaras.

La situación tomó por sorpresa a Abel Pintos, Ángela Leiva y Levinton, que quedaron mirando la silla vacía. Lejos de instalar un clima de preocupación, Pintos eligió el humor para referirse a la partida de su colega: “Se fue, listo. Este momento iba a llegar, en el que El Puma se harte y nos abandone. Fue muy lindo mientras duró”, lanzó el músico, según informó Infobae.

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Levinton se sumó a la broma y, mientras Rodríguez permanecía fuera del estudio, ocupó momentáneamente su lugar en el panel. “La verdad que todo este tiempo que estuvo me encantó. Hay que ver a quién ponemos en esa silla o si lo dejamos así”, comentó el líder de Turf. El planteo quedó rápidamente en el terreno del humor: el venezolano regresó al poco tiempo y retomó su lugar sin mayores sobresaltos.

El momento en que el Puma Rodríguez abandona el estudio

Según reconstruyó el medio, todo indicaría que Rodríguez interpretó que comenzaba una pausa del programa cuando, en realidad, la emisión continuaba. No hubo explicaciones al aire ni antes de levantarse ni a su regreso.

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El artista ya había protagonizado otro episodio de desconcierto cuando su teléfono celular sonó en pleno aire durante una devolución del jurado. Kaczka, sorprendido por el tono musical, interrumpió la dinámica: “¿Qué es esa música? Ah, pensé que lo habían puesto acá. Pero ¿cómo es? ¿Te suena el teléfono?”, preguntó el conductor entre risas generalizadas de todo el estudio de El Trece.