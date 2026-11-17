Así los haitianos en Puerto Príncipe muestran su total respaldo al presidente Nayib Bukele, para que continúe su ofensiva en contra de las pandillas en Haití.

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Miles de ciudadanos haitianos, acompañados de sectores estudiantiles, han vuelto a tomar las calles de la capital y diversas localidades del país caribeño para manifestar su respaldo, gratitud y admiración hacia el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el contingente militar salvadoreño desplegado en territorio haitiano.

Las movilizaciones de este martes 17 de noviembre reflejan el sentimiento de una población que, tras años de asedio, saqueos y violencia extrema, comienza a percibir un cambio tangible en las condiciones de seguridad gracias a las operaciones ejecutadas por las fuerzas centroamericanas.

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Desde tempranas horas, una multitud se congregó en los alrededores de Puerto Príncipe en un ambiente marcado por cánticos, bailes y pancartas de agradecimiento. Paralelamente, en la localidad fronteriza de Belladère, grupos de estudiantes protagonizaron una marcha específica para respaldar la continuidad de la cooperación bilateral entre Haití y El Salvador, exigiendo que los esfuerzos conjuntos en materia de pacificación no se detengan.

Según reportes de agencias internacionales como Associated Press (AP), el ánimo en las calles refleja el profundo hastío de una sociedad agotada por años de asesinatos, incendios y el control territorial ejercido por grupos armados.

Entre las consignas coreadas por la multitud destacaron frases como “Bukele está aquí para liberarnos”, evidenciando el impacto que el modelo de seguridad implementado en el país centroamericano ha tenido en el imaginario colectivo haitiano.

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Con cánticos, bailes y consignas como "Bukele está aquí para liberarnos", miles de haitianos salieron este martes a las calles de Puerto Príncipe para agradecer la presencia de las tropas salvadoreñas.

Asimismo, los ciudadanos hicieron referencia directa a las tácticas y tecnología empleadas por las fuerzas salvadoreñas en su ofensiva contra el crimen organizado, gritando peticiones como “Denles los drones y los perros” para que las operaciones continúen desarticulando los bastiones criminales.

Resultados operativos que devuelven la confianza

El respaldo popular no surge en el vacío, sino que responde a acciones concretas sobre el terreno que han golpeado las estructuras de las bandas armadas. El despliegue de más de 2,000 militares salvadoreños, ordenado a finales de octubre por el mandatario Nayib Bukele, ya ha dejado resultados significativos en zonas que anteriormente eran consideradas impenetrables para las autoridades locales.

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Entre las acciones más destacadas por la población se encuentra el ataque directo contra el cuartel general de la temida pandilla 400 Mawozo, una de las estructuras criminales más violentas del país.

Además, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Haití, las tropas salvadoreñas lograron recuperar un estadio de fútbol que había permanecido durante dos años bajo el dominio absoluto de los criminales, instalando allí una base de operaciones. Este tipo de intervenciones ha permitido que los habitantes de las zonas aledañas perciban una reducción inmediata en la intimidación y un respiro frente a la violencia cotidiana.

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Miles de ciudadanos se concentran este martes en Puerto Príncipe para agradecer al presidente Nayib Bukele y pedir que el contingente salvadoreño no abandone el país tras los recientes golpes a las pandillas (Cortesía: @infospartagesos).

El futuro de la misión y las gestiones diplomáticas

A pesar del entusiasmo en las calles y de los avances en el control territorial, el futuro de la permanencia salvadoreña en la isla se encuentra en una etapa de definición diplomática.

El despliegue inicial de los más de 2,000 efectivos tuvo como objetivo principal el rescate de cuatro aerotécnicos salvadoreños que desaparecieron tras un ataque pandillero cerca de Puerto Príncipe, quienes formaban parte de la fuerza internacional antipandillas respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este lunes, desde San Salvador, el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, reiteró que la misión tiene un carácter específico y temporal. “Si el día de mañana aparecen (los aerotécnicos), como lo decía el presidente Bukele, nosotros nos venimos”, declaró el funcionario ante la prensa, subrayando que el retorno de las tropas está supeditado al cumplimiento de dicha tarea de rescate.

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Durante el mismo acto oficial en territorio salvadoreño, el ministro de Seguridad haitiano, Patrick Pélissier, confirmó el interés de su administración en mantener el apoyo táctico. Pélissier adelantó que el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, ya prepara una serie de reuniones de alto nivel con las autoridades de El Salvador para dialogar formalmente sobre la posibilidad de extender la operación y ampliar la cooperación en materia de seguridad.