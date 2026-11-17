En el momento que los jugadores de la selección argentina se acercaron a los fanáticos que se encontraban en las afueras del hotel de Córdoba, a Nico Paz le pidieron que sostenga a una bebé para una foto

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La selección argentina protagonizó este martes un recibimiento multitudinario en Córdoba antes del amistoso de esta noche contra Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, con un episodio que rápidamente se volvió viral: a Nico Paz, una de las figuras jóvenes del equipo nacional, le entregaron una bebé entre la multitud para que se sacara una foto, en una escena que las redes sociales compararon con las apariciones del Papa.

Al bajar del micro que trasladó al plantel desde el aeropuerto hasta el hotel Quórum, varios futbolistas de la Albiceleste se acercaron espontáneamente a la marea de hinchas que aguardaba en las inmediaciones. Hubo firmas de camisetas, selfies y saludos de referentes como Emiliano Dibu Martínez, Alexis Mac Allister, Lisandro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico. En ese clima de euforia, alguien entre el público le pasó una bebé a Nico Paz para inmortalizarla en una foto junto al futbolista de 22 años. “Lo trataron como al Papa”, bromearon algunos comentaristas en redes.

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La popularidad de Paz no es casual. A los 22 años, el mediocampista nacido en Santa Cruz de Tenerife, España, hijo del ex futbolista Pablo Paz —quien integró la selección argentina en el Mundial de 1998—, se ha transformado en una de las piezas más determinantes en el recambio del ciclo de Lionel Scaloni. En lo que va de 2026, el volante ofensivo acumula cuatro goles y una asistencia en nueve partidos con la camiseta argentina. Tras su debut ante Bolivia por las Eliminatorias, el 15 de octubre de 2024, el jugador lleva 15 partidos disputados en total y actualmente porta el número 18.

Nico Paz fue uno de los jugadores más aclamados por los hinchas de la selección argentina en Córdoba (@Argentina)

A nivel de clubes, el rendimiento de Paz es igualmente destacado. Bajo las órdenes de Cesc Fàbregas en el Como 1907 de Italia, acumula 25 goles y 25 asistencias en 89 partidos desde su llegada al club. En la temporada actual, que marcó el debut histórico del equipo del lago en la UEFA Champions League, ya registra seis goles y ocho asistencias en 14 encuentros. El 21 de octubre fue figura en la goleada 4-1 sobre el Manchester United, con dos tantos y una asistencia. Antes de desembarcar en el norte italiano, Paz había dado sus primeros pasos profesionales en el Real Madrid, donde debutó en la primera división española en la temporada 2023-24.

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El amistoso de este martes en el estadio Mario Alberto Kempes llega en un momento de revancha para la Albiceleste, que en la jornada anterior cayó 2-1 ante Uruguay en Buenos Aires, con gol de Julián Álvarez descontando ante tantos de Leonardo Balerdi —en contra— y Maximiliano Araújo. El historial frente a Costa Rica es ampliamente favorable para Argentina: cinco victorias, dos empates y ninguna derrota en siete encuentros históricos, con 15 goles a favor y seis en contra. El último antecedente fue en marzo de 2024, con victoria argentina 3-1 en partido amistoso, donde Costa Rica abrió el marcador con un gol de Manfred Ugalde antes de que Ángel Di María, Mac Allister y Lautaro Martínez dieran vuelta el resultado. El encuentro de esta noche, que comenzará a las 20, se podrá seguir por TyC Sports y Telefe y marcará la última presentación del seleccionado en 2026.

En cuanto a la posible formación de Argentina frente a Costa Rica, Scaloni pondría en cancha como titulares a: Dibu Martínez; Agustín Giay o Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Medina; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Matías Soulé o Valentín Barco y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni y Julián Álvarez.

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