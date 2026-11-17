El ministro Patrick Pélissier destacó la estrecha colaboración entre las autoridades de Haití y el contingente militar de El Salvador. (REUTERS/Jose Cabezas)

Guardar

El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Patrick Pélissier, afirmó que las autoridades haitianas mantienen una colaboración con el general que dirige el contingente enviado por El Salvador. Según dijo en una entrevista con YSKL, ambas partes “trabajan estrechamente”.

El funcionario señaló que las tropas salvadoreñas apoyan a la Policía Nacional de Haití, al Ejército haitiano y a otras fuerzas que actúan en el país frente a los grupos armados.

PUBLICIDAD

Pélissier dijo que la población haitiana ha recibido de forma favorable la decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de enviar tropas a Haití. También sostuvo que la situación de seguridad ha mostrado cambios.

El estadio Sylvio Cator y las operaciones contra grupos armados

Como ejemplo de las operaciones recientes, Pélissier mencionó la recuperación del estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe. El ministro afirmó que la Policía Nacional de Haití retomó el control del recinto con apoyo de los efectivos salvadoreños.

De acuerdo con su versión, el estadio permaneció cerrado durante cinco años o más y estaba en un área bajo control de grupos armados. Pélissier sostuvo que se trata de una posición estratégica y aseguró que el lugar se encuentra ahora bajo control de las tropas salvadoreñas.

PUBLICIDAD

Pélissier afirmó que los grupos armados han tenido control territorial en los departamentos Central, Oeste y Artibonite. Según el ministro, en el departamento Oeste esas estructuras llegaron a dominar más del 80 % del área metropolitana.

Las fuerzas de seguridad recuperaron el estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe tras permanecer más de cinco años bajo control criminal. (Photo by Clarens SIFFROY / AFP)

El titular de Justicia y Seguridad Pública señaló que la Policía Nacional de Haití y el Ejército haitiano desarrollaron acciones para recuperar zonas ocupadas. Sostuvo que las fuerzas haitianas lograron hacer retroceder a los grupos armados hacia territorios donde surgieron.

“La situación está cambiando”, afirmó Pélissier. El ministro atribuyó parte de esa evolución al trabajo de las fuerzas haitianas y al respaldo de los soldados salvadoreños.

PUBLICIDAD

Consultado por posibles muertes de civiles durante enfrentamientos u operativos contra grupos armados, Pélissier afirmó que el Gobierno haitiano no tenía reportes oficiales de víctimas. “Hasta ahora no hay bajas reportadas por el Gobierno”, respondió.

El ministro sostuvo que las operaciones continúan de forma profesional. También afirmó que las autoridades buscan evitar, en la medida de lo posible, vulneraciones de derechos humanos.

La posible extensión del despliegue y la coordinación entre fuerzas

Consultado sobre una eventual extensión de la operación de las tropas salvadoreñas en Haití, Pélissier respondió que todavía no había conversado sobre esa posibilidad con autoridades de El Salvador. Sin embargo, afirmó que el primer ministro haitiano trabaja en ese tema y que tenía previsto reunirse con representantes salvadoreños.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista se mencionó que el Gobierno de República Dominicana y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidieron una mayor coordinación entre las tropas salvadoreñas y la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Los grupos armados llegaron a dominar más del 80 por ciento del área metropolitana en el departamento Oeste de Haití, según ministro. (REUTERS/Jose Cabezas)

Pélissier respondió que esa articulación fue una de las primeras medidas adoptadas por las autoridades haitianas. El ministro indicó que el primer ministro encabezó reuniones con las distintas fuerzas presentes en el terreno.

Sostuvo que esos encuentros buscan que las unidades actúen bajo un objetivo compartido. “Todos trabajan con un solo objetivo: establecer la seguridad en el país”, afirmó Pélissier.