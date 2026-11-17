Una persona con capucha señala un mapa digital de América Central con marcas de objetivos en una pantalla rodeada de monitores informáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un ataque informático contra un equipo de refrigeración puede detener una operación, comprometer mercadería y afectar servicios esenciales. Los incidentes registrados en supermercados europeos durante las últimas semanas, que incluyeron cambios remotos en la temperatura de cámaras frigoríficas, expusieron los riesgos de seguridad que enfrentan los sistemas conectados de las empresas en Centroamérica y el Caribe.

Según la firma de ciberseguridad ESET, una segunda ola de ataques alcanzó el 2 de noviembre a supermercados de siete países europeos, entre ellos Bélgica, Suecia, Irlanda y Países Bajos. Esa misma noche, los atacantes habrían ingresado a través de un proveedor de refrigeración a cámaras frías de un banco de sangre de Francia y modificaron la temperatura programada de −30 °C a 110 °C. Un técnico detectó la anomalía antes de que se produjeran pérdidas.

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El episodio muestra que los incidentes digitales pueden ir más allá de la filtración de datos o la interrupción de computadoras. Las fallas de seguridad en sensores, controladores, cámaras, equipos de frío y plataformas de monitoreo remoto pueden generar consecuencias directas sobre procesos físicos, inventarios, cadenas de suministro y servicios destinados a clientes o pacientes.

En la región, la exposición tiene una dimensión particular. El 52.7% de las organizaciones latinoamericanas detectó intentos de ciberataque durante el último año, de acuerdo con el ESET Security Report 2026. A la vez, el 15.4% no pudo confirmar si atravesó un incidente y, entre las compañías que no identificaron ataques, el 25.1% admitió que estos pudieron haber ocurrido sin ser detectados por falta de tecnología suficiente.

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Un aviso informa a los clientes que los refrigeradores están temporalmente fuera de servicio en una vitrina vacía de la tienda Delhaize Shop & Go, después de que un incidente informático ocurrido durante la noche afectara los sistemas de refrigeración y congelación en varias tiendas Delhaize de Bélgica y Luxemburgo, provocando picos de temperatura en las unidades de refrigeración. La imagen se encuentra en Linkebeek, cerca de Bruselas, Bélgica, el 2 de noviembre de 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

Las medidas para reducir los riesgos que deberán tomar en cuenta los negocios:

Identificar todos los dispositivos conectados: Mantener un inventario actualizado de sensores, cámaras, controladores, sistemas de refrigeración y otros equipos. También conviene precisar quién administra cada dispositivo y qué procesos dependen de su funcionamiento. Reducir la exposición directa a Internet: Los sistemas críticos no deberían quedar accesibles desde redes públicas. Cuando se requiera mantenimiento remoto, la conexión debe realizarse mediante mecanismos seguros. Gestionar vulnerabilidades y actualizaciones: Actualizar el software y firmware de los equipos conectados, con especial atención sobre aquellos que ya no reciben soporte del fabricante. La explotación de vulnerabilidades estuvo presente en el 29.2% de los incidentes informados en América Latina, según el ESET Security Report 2026. Reforzar accesos y credenciales: Eliminar las contraseñas predeterminadas de fábrica, establecer claves únicas y robustas, aplicar autenticación multifactor cuando sea posible y revisar los permisos otorgados a proveedores externos. Separar las redes administrativas de las operativas: La segmentación permite limitar la propagación de una intrusión. Los sistemas de correo, facturación o gestión administrativa no deberían compartir el mismo entorno de red con equipos que controlan refrigeración, producción, inventarios o logística. Monitorear cambios y comportamientos anómalos: Las compañías deben supervisar accesos remotos, modificaciones en configuraciones y variaciones inesperadas en parámetros operativos, como la temperatura de una cámara de frío. Este seguimiento facilita la detección temprana de un incidente. “Tener visibilidad sobre los dispositivos conectados, corregir vulnerabilidades y monitorear comportamientos anómalos permite detectar un incidente antes de que termine afectando procesos físicos y la operación”, sostuvo Rodrigo Álvarez, especialista en seguridad de ESET Latinoamérica. Definir planes de respuesta y continuidad: Es necesario establecer cómo actuará la empresa ante una manipulación o interrupción: quién coordinará la respuesta, cómo se aislarán los equipos comprometidos, qué respaldos de configuración estarán disponibles y cómo se trabajará con los proveedores tecnológicos.

Un operador maneja varias pantallas que presentan un mapa de Centroamérica junto a gráficos estadísticos y alertas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos aislados y las aplicaciones heredadas dificultan una respuesta coordinada

La prevención de ciberataques también depende de la capacidad de las empresas para integrar sus entornos tecnológicos. En Centroamérica y República Dominicana, el 62% de las compañías planea realizar inversiones en tecnología durante 2026, según un estudio de KPMG citado por GBM, empresa regional de tecnología. Pese a ello, solo el 15% considera haber alcanzado una etapa madura de innovación.

Las organizaciones de la región enfrentan aplicaciones heredadas, información distribuida en distintos repositorios y procesos que todavía requieren traslados manuales de datos entre áreas. Esta fragmentación dificulta conocer qué sucede en tiempo real, tanto en una operación comercial como ante una alerta de seguridad.

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El 45% de las empresas centroamericanas trabaja con datos aislados y sin una arquitectura centralizada, de acuerdo con KPMG. Esa limitación también afecta el uso de inteligencia artificial, ya que el 46% todavía no identifica con claridad el valor comercial que podría obtener de esa tecnología.

La integración de aplicaciones, datos y procesos permite reducir errores, agilizar la gestión y mejorar la supervisión de los servicios. En materia de seguridad, contar con información conectada ayuda a relacionar alertas, identificar dependencias entre sistemas y medir con mayor rapidez el alcance de una posible intrusión.

FOTO DE ARCHIVO: Un monitor muestra una interfaz que simula un ataque informático a un sistema de refrigeración en el Laboratorio Cyber ​​3, perteneciente a la Universidad de Ciencias Aplicadas Howest en Brujas, Bélgica, el 4 de noviembre de 2026. REUTERS/Zoran Mikletic/Foto de archivo

Los ciberataques son el principal riesgo de corto plazo para el 61% de las empresas de Centroamérica y República Dominicana, según el sondeo citado por GBM. Frente a ese escenario, las compañías de la región deberán revisar sus equipos conectados, ordenar su infraestructura tecnológica y definir respuestas antes de que una falla digital alcance sus procesos físicos.

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