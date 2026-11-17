La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer este martes a los árbitros que impartirán justicia en los duelos de octavos de final del Torneo Clausura, que comenzará este viernes 20 de noviembre con el cruce entre Vélez y Belgrano en el estadio José Amalfitani de Liniers. De acuerdo con la información oficial, el primer cruce que enfrentará al Fortín y al Pirata desde las 20, tendrá como juez principal a Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.
El sábado 21 habrá dos partidos. A las 15, en Florencio Varela, Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central con Pablo Echavarría como árbitro de campo y Bryan Ferreyra a cargo del VAR. Desde las 17, en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, Argentinos Junios se medirá ante Independiente con arbitraje de Jorge Baliño y colaboración de Fernando Echenique desde Ezeiza.
PUBLICIDAD
La actividad del domingo será más nutrida, comenzando con el duelo de las 16 en el Gigante de Arroyito entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza. Leandro Rey Hilfer será el juez de campo y Germán Delfino estará a cargo del VAR. A las 19, Pablo Dóvalo hará sonar su silbato en el Monumental en el choque entre River Plate y Lanús; mientras que Darío Herrera hará lo propio en Córdoba con Instituto-Huracán.
El lunes, Gimnasia y Esgrima La Plata jugará en el Bosque contra a Newell’s con Nicolás Ramírez como árbitro y Sebastián Habib en el VAR. En tanto que el miércoles, en La Bombonera, Boca Juniors recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza con Luis Lobo Medina como máxima autoridad y José Carreras en el VAR.
PUBLICIDAD
El cronograma completo de los partidos y los árbitros para los octavos de final
Viernes
- 20.00: Vélez (3A) vs Belgrano (6B) (TNT Sports)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Diego Verlotta
Sábado 21
- 15.00: Defensa y Justicia (4A) vs Barracas Central (5B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
- VAR: Bryan Ferreyra
- AVAR: Gastón Suárez
- 17.00: Argentinos Juniors (2B) vs Independiente (7A) (TNT Sports)
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 22
- 16.00: Rosario Central (1B) vs Gimnasia de Mendoza (8A) (ESPN Premium)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Javier Uziga
- 19.00: River Plate (4A) vs Lanús (5B) (TNT Sports)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Iván Núñez
- 22.00: Instituto (1A) vs Huracán (8B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Walter Ferreyra
Lunes 23
- 17.00: Gimnasia y Esgrima La Plata (3B) vs Newell’s (6A) (TNT Sports)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Laura Fortunato
Miércoles 25
- 21.00: Boca Juniors (2A) vs Independiente Rivadavia de Mendoza (7B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: José Carreras
- AVAR: Wenceslao Meneses.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD