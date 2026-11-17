El mundialista Yael Falcón Pérez dirigirá el duelo entre Vélez y Belgrano de Córdoba por los 8vos de final del Torneo Clausura (REUTERS/Raquel Cunha)

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La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer este martes a los árbitros que impartirán justicia en los duelos de octavos de final del Torneo Clausura, que comenzará este viernes 20 de noviembre con el cruce entre Vélez y Belgrano en el estadio José Amalfitani de Liniers. De acuerdo con la información oficial, el primer cruce que enfrentará al Fortín y al Pirata desde las 20, tendrá como juez principal a Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

El sábado 21 habrá dos partidos. A las 15, en Florencio Varela, Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central con Pablo Echavarría como árbitro de campo y Bryan Ferreyra a cargo del VAR. Desde las 17, en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, Argentinos Junios se medirá ante Independiente con arbitraje de Jorge Baliño y colaboración de Fernando Echenique desde Ezeiza.

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La actividad del domingo será más nutrida, comenzando con el duelo de las 16 en el Gigante de Arroyito entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza. Leandro Rey Hilfer será el juez de campo y Germán Delfino estará a cargo del VAR. A las 19, Pablo Dóvalo hará sonar su silbato en el Monumental en el choque entre River Plate y Lanús; mientras que Darío Herrera hará lo propio en Córdoba con Instituto-Huracán.

El lunes, Gimnasia y Esgrima La Plata jugará en el Bosque contra a Newell’s con Nicolás Ramírez como árbitro y Sebastián Habib en el VAR. En tanto que el miércoles, en La Bombonera, Boca Juniors recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza con Luis Lobo Medina como máxima autoridad y José Carreras en el VAR.

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Pablo Dóvalo arbitrará el choque entre River Plate y Lanús en el Monumental

El cronograma completo de los partidos y los árbitros para los octavos de final

Viernes

- 20.00: Vélez (3A) vs Belgrano (6B) (TNT Sports)

Árbitro : Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1 : Lucio Méndez

Árbitro asistente 2 : Lucas Pardo

Cuarto árbitro : Felipe Viola

VAR : Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlotta

Sábado 21

- 15.00: Defensa y Justicia (4A) vs Barracas Central (5B) (ESPN Premium)

Árbitro : Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1 : Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2 : José Castelli

Cuarto árbitro : Ezequiel Billone

VAR : Bryan Ferreyra

AVAR: Gastón Suárez

- 17.00: Argentinos Juniors (2B) vs Independiente (7A) (TNT Sports)

Árbitro : Jorge Baliño

Árbitro asistente 1 : Pablo González

Árbitro asistente 2 : Matías Balmaceda

Cuarto árbitro : Agustín Vegetti

VAR : Fernando Echenique

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Pablo Echavarría y Darío Herrera, otros de los árbitros designados para los octavos de final del Clausura

Domingo 22

- 16.00: Rosario Central (1B) vs Gimnasia de Mendoza (8A) (ESPN Premium)

Árbitro : Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1 : Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2 : Carlos Viglietti

Cuarto árbitro : Leonardo Billanueva

VAR : Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga

- 19.00: River Plate (4A) vs Lanús (5B) (TNT Sports)

Árbitro : Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1 : Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2 : Eric Grunmann

Cuarto árbitro : Pablo Giménez

VAR : Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

- 22.00: Instituto (1A) vs Huracán (8B) (ESPN Premium)

Árbitro : Darío Herrera

Árbitro asistente 1 : Gabriel Chade

Árbitro asistente 2 : Diego Martin

Cuarto árbitro : Lucas Cavallero

VAR : Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

Nicolás Ramírez será el árbitro del partido entre Gimnasia y Newell's, en La Plata (REUTERS/Rodrigo Valle)

Lunes 23

- 17.00: Gimnasia y Esgrima La Plata (3B) vs Newell’s (6A) (TNT Sports)

Árbitro : Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1 : Miguel Savorani

Árbitro asistente 2 : Hugo Páez

Cuarto árbitro : Jorge Broggi

VAR : Sebastián Habib

AVAR: Laura Fortunato

Miércoles 25

- 21.00: Boca Juniors (2A) vs Independiente Rivadavia de Mendoza (7B) (ESPN Premium)

Árbitro : Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1 : Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2 : Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro : Juan Pafundi

VAR : José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses.