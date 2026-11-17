05/05/2025 EEUU. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas reportó más de 400 mil deportaciones durante la administración de Donald Trump. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA INTERNACIONAL ICE

Guardar

La política migratoria de Estados Unidos vuelve a situarse en el centro del debate tras el récord de deportaciones atribuido a la segunda administración de Donald Trump, un dato que, según la especialista y consultora internacional Celia Medrano, debe analizarse junto con las decisiones recientes de la Casa Blanca, no solo a partir de los anuncios públicos.

Medrano afirmó que las comunicaciones oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indican que el Gobierno estadounidense superó las 400 mil deportaciones durante el actual mandato de Trump. La experta advirtió que las cifras deben revisarse con precaución, aunque señaló que la administración ha presentado ese número como una marca superior a la alcanzada durante el gobierno de Barack Obama.

PUBLICIDAD

“Se han jactado de haber superado esa cifra récord a la que había lamentablemente alcanzado el expresidente Obama”, sostuvo Medrano en el programa de entrevista Encuentro. Aclaró que los datos sobre deportaciones pueden variar según la fuente y el período de medición, por lo que evitó dar por definitiva la comparación histórica.

La especialista Celia Medrano advirtió que las estadísticas de deportaciones varían según la fuente y el período de medición. (Foto cortesía ASOSAL Los Ángeles)

Falta de una reforma integral

La consultora señaló que la discusión sobre las deportaciones no puede separarse de la ausencia de una reforma migratoria integral en Estados Unidos. Recordó que Obama gobernó durante dos períodos consecutivos y contó, en parte de su mandato, con mayoría demócrata en el Congreso, aunque no logró aprobar una reforma de ese alcance.

PUBLICIDAD

Para Medrano, la experiencia demuestra que existen límites en ambos partidos cuando se trata de cambios estructurales al sistema migratorio. “En materia migratoria, al menos, la diferencia entre demócratas y republicanos no es tanta”, afirmó.

La especialista distinguió el discurso político de las decisiones de gobierno. Indicó que los demócratas no suelen utilizar un lenguaje “abiertamente xenofóbico, antimigratorio, violento y cargado de odio” contra las personas migrantes. Aun así, cuestionó que varias medidas restrictivas aplicadas durante el primer mandato de Trump se habían visto durante la administración de Joe Biden.

Entre esos antecedentes mencionó el Título 42, una norma sanitaria aplicada durante la pandemia de COVID-19 que permitió expulsar a personas migrantes en la frontera sur de Estados Unidos.Medrano sostuvo que esa medida permaneció vigente durante parte importante del gobierno demócrata.

PUBLICIDAD

Donald Trump nombró a un referente de su política fronteriza en un puesto clave del gobierno federal. REUTERS/Jonathan Ernst

El nombramiento que genera preocupación

Medrano consideró que las recientes acciones de Trump contrastan con sus mensajes sobre una posible moderación de la política migratoria. Afirmó que el presidente reconoció que sus medidas antimigratorias pudieron tener costos políticos, aunque señaló que la designación de uno de sus referentes en materia fronteriza envía otra señal.

“De las primeras acciones que ha hecho es poner a uno de sus referentes más violentos, que ha llevado las políticas antimigratorias a un punto deshumanizante, en un puesto clave a nivel de su gobierno”, expresó.

Según la analista, ese nombramiento obliga a observar las medidas concretas que adopte la administración, más allá de un eventual discurso de negociación con el Congreso. “Con el presidente Trump hay que guiarnos por lo que hace, no por lo que dice”, afirmó.

PUBLICIDAD

La especialista planteó que el Ejecutivo aún conserva herramientas relevantes, entre ellas la facultad de veto y la posibilidad de llevar disputas institucionales ante la Corte Suprema. A su juicio, esas condiciones pueden dificultar cambios rápidos en políticas migratorias, aun si el Congreso impulsa iniciativas de regularización.

FOTO DE ARCHIVO. Alrededor de 170 mil salvadoreños amparados bajo el TPS enfrentan incertidumbre jurídica en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

TPS y comunidades con arraigo en Estados Unidos

Medrano dijo que un eventual debate legislativo podría abrir espacio para medidas dirigidas a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), entre ellos salvadoreños que residen desde hace décadas en Estados Unidos. Señaló que esas comunidades cuentan con vínculos familiares, laborales y fiscales en el país.

La consultora citó que hay alrededor de 170 mil salvadoreños bajo TPS y sostuvo que enfrentan un escenario de incertidumbre jurídica. “No se está pidiendo limosna”, afirmó, al referirse a los aportes económicos y tributarios de esa población.

PUBLICIDAD

Medrano añadió que una discusión sobre estabilidad migratoria requerirá acuerdos políticos y acciones legales. Mientras tanto, sostuvo que las comunidades migrantes deberán seguir de cerca las decisiones de ICE, el Gobierno federal y los tribunales estadounidenses.