Una diputada libertaria mostró su faceta musical: compuso una canción evangélica y grabó su propio videoclip

La diputada nacional por Neuquén Gabriela Muñóz presentó la canción de raíz evangélica titulada “Incomparable”

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La diputada nacional por Neuquén, Gabriela Muñóz, sumó una nueva faceta a su actividad pública con “Incomparable”, una canción de raíz evangélica acompañada por un videoclip propio. El tema reúne referencias a salmos, versículos y mensajes de fe, y vuelve a colocar en primer plano el vínculo de la legisladora con la música religiosa, una actividad que ya había mostrado durante la campaña electoral.

Muñóz figura como autora de la composición. La letra está construida alrededor de alusiones a la luz y la esperanza, mientras que el lanzamiento recupera un perfil artístico que la diputada había expuesto antes de asumir su banca en el Congreso.

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La aparición de “Incomparable” se inscribe en un recorrido que la legisladora había iniciado antes de llegar a la Cámara de Diputados. Durante la campaña difundió presentaciones musicales y producciones de escala doméstica, por lo que el nuevo lanzamiento prolonga una actividad que ya formaba parte de su exposición pública.

El eje de la canción está puesto en la fe evangélica. La obra toma conceptos presentes en distintos pasajes bíblicos y los integra a una letra original, mientras que el video suma versículos como parte de su propuesta visual.

La composición fue atribuida enteramente a la diputada. El lanzamiento no fue presentado como una creación asistida por inteligencia artificial, sino como una obra escrita por Muñóz y vinculada con las expresiones religiosas que sostiene en su vida pública.

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La nueva canción conserva el tono de sus trabajos anteriores y refuerza un perfil ligado a la música de fe. Sus referencias evangélicas, que ocupan un lugar visible en sus intervenciones y actividades, atraviesan tanto la letra como la estética elegida para el videoclip.

La diputada nacional por Neuquén Gabriela Muñóz presentó la canción de raíz evangélica titulada “Incomparable” (Captura de video)

El lanzamiento ocurre mientras Muñóz ejerce como diputada nacional por Neuquén. La legisladora llegó a la Cámara de Diputados en una lista compartida con Nadia Márquez, dentro del espacio político que conduce el presidente Javier Milei.

Márquez pasó luego al Senado, una secuencia que derivó en la incorporación de Muñóz a la Cámara baja. Desde entonces, la diputada combina su tarea parlamentaria con una presencia pública en la que la fe evangélica ocupa un lugar visible.

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La legisladora participó en numerosos actos de campaña de Milei. Esa cercanía política y su vínculo con el movimiento evangélico aportan el contexto en el que decidió volver a difundir una canción de contenido religioso.

Su actividad artística antecede al actual mandato y convive con su carrera política. El lanzamiento de “Incomparable” vuelve a mostrar esa dimensión personal de Muñóz, sin apartarla de la representación que ejerce por la provincia en el Congreso.

El videoclip acompaña una canción construida con referencias bíblicas

En el video de “Incomparable” se ve a Muñóz en un balcón, con recursos de edición que acompañan la canción. El material propone una puesta sencilla, acorde con las producciones que la legisladora había mostrado en otras ocasiones, y sostiene la centralidad de los mensajes religiosos.

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La edición utiliza herramientas accesibles y mantiene una escala casera, sin rasgos de una producción costosa. Esa elección acompaña el tono personal del lanzamiento y deja a la canción como el elemento central del material audiovisual.

Por ahora, “Incomparable” deja a la diputada nacional como protagonista de una producción propia, atravesada por los elementos evangélicos que también marcan su recorrido público. El lanzamiento abre la posibilidad de que Muñóz continúe difundiendo nuevas canciones junto con su actividad legislativa.

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