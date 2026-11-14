Política

Elisa Carrió volvió a cuestionar al Gobierno y habló de la interna entre Milei y Bullrich: “Ella busca el poder”

La líder de la Coalición Cívica elogió aspectos personales de la senadora y recordó su vínculo político. Además, cuestionó la violencia verbal del Presidente

Elisa Carrió habló sobre Patricia Bullrich.
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Elisa Carrió volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei y se refirió a las diferencias políticas que comenzaron a manifestarse entre el Presidente y Patricia Bullrich. La referente de la Coalición Cívica reconoció las condiciones personales de la senadora, recordó la relación que mantuvieron durante su paso por Cambiemos y definió su perfil político con una frase: “Yo la quiero mucho, pero ella busca el poder”.

“Ella es así y lo fue siempre”, agregó durante una entrevista en el programa Futuro Imperfecto que conduce Lorena Maciel en Radio con Vos, cuando le preguntaron por el proyecto político propio que estaría construyendo Bullrich y la posibilidad de que se aleje de La Libertad Avanza.

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Las declaraciones se producen en medio de las tensiones entre la titular del bloque libertario en el Senado y la Casa Rosada. En las últimas semanas, Bullrich comenzó a marcar diferencias con Milei, reclamó mayor autonomía para el funcionamiento de la bancada y defendió una agenda legislativa propia. Entre sus movimientos, puso en discusión el tratamiento de la ley de Ludopatía Infantil y anticipó que buscará avanzar con sus iniciativas en la Cámara alta sin supeditarse a las prioridades del Ejecutivo.

En ese contexto, Carrió recordó un episodio de la etapa en la que compartieron espacio político. Contó que, después de su derrota electoral, Bullrich le comunicó que quería irse con Mauricio Macri. “Me dijo: ‘Quiero que me echen, Lilita, porque me quiero ir con Macri’”. La respuesta, según relató, fue: “Bueno, querida, arreglá con Adriana. Al final se fueron los dos”.

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Pese a las diferencias, destacó la lealtad que tuvo Bullrich con ella. Sin embargo, aclaró que su valoración personal no implica un respaldo a su actual pertenencia política. “Que yo diga que Patricia es buena no quiere decir que voy a votar a La Libertad Avanza”, explicó. Y fue categórica sobre el Presidente: “Jamás votaría a Milei”.

Patricia Bullrich y Javier Milei
Patricia Bullrich y Javier Milei

Carrió también cuestionó el lenguaje utilizado por el jefe de Estado y consideró que la violencia verbal constituye uno de los principales problemas de la política argentina. “El lenguaje del Presidente es de una violencia que yo ya la hablo en el contrato moral”, sostuvo. Luego agregó: “La violencia de la palabra es peor que la violencia física”. En particular, hizo referencia a las mujeres que sufren la subestimación y las agresiones verbales.

Consultada sobre el papel de Karina Milei frente a las expresiones de su hermano, respondió: “Él y ella son lo mismo”. Cuando le señalaron que la secretaria general habla poco y no suele expresarse de manera agresiva, insistió: “No, pero no habla”.

Otro de los temas centrales de la entrevista fue la visita del papa León XIV y el mensaje que transmitió a la dirigencia política. Carrió consideró que sus palabras funcionarán como un espejo para los representantes políticos. “Es un espejo donde no se pueden mirar”, afirmó.

Desde su perspectiva, el Pontífice planteó la necesidad de recuperar la realidad frente a la manipulación de los datos, reconocer la dimensión espiritual de las personas y encontrar el sentido de la vida en las experiencias cotidianas. También interpretó que su mensaje representa un llamado a la unidad y a la concordia.

“Argentina, levántate y anda”, recordó sobre una de las expresiones que vinculó con el mensaje religioso. Para Carrió, el país necesita recuperar la capacidad de reconocer sus propios problemas y abandonar la confrontación permanente.

En ese sentido, diferenció la figura de León XIV de la de Francisco. Consideró que el actual Papa pudo regresar a la Argentina porque transmite un mensaje de unidad, mientras que Bergoglio, según su interpretación, quedó condicionado por su intervención en la política local. “En cambio, este hombre, que siempre unió, pudo volver a su lugar. Que esto nos enseñe qué es la unidad”, expresó.

La exdiputada también descartó un regreso a la actividad política. Dijo que disfruta de haberse alejado y recordó que se retiró para permitir que otros dirigentes avanzaran en la Coalición Cívica. “Yo detesto la política, por eso yo siempre la viví como un deber”, explicó.

Al referirse a la posibilidad de construir una alternativa electoral, sostuvo que actualmente no observa un espíritu de generosidad en la dirigencia. “Nadie va a cerrar la grieta si no tiene un espíritu realmente de generosidad”, afirmó. Y cuestionó la lógica de las negociaciones políticas: “Yo no veo espíritu de generosidad en la política, es toma y daca”.

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