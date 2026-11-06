Gabriela Muñoz, otra de las mujeres relacionadas con Gustavo Petro, toma distancia del expresidente tras conocerse video con Deicy Jiménez: “El progresismo no es una persona”

Gabriela Muñoz ha sido conocida por ser férrea defensora del proyecto progresista del expresidente Gustavo Petro - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

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En lo que sería un intento de apartarse de la controversia en la que está involucrado el expresidente de la República Gustavo Petro, la activista y excontratista del Estado Gabriela Muñoz sorprendió con un mensaje en sus redes sociales en la mañana del viernes 6 de noviembre, en el que planteó que las ideas políticas que definen al progresismo deben trascender, según ella, a sus dirigentes.

En un mensaje en la red social X, que publicó después de que circularan chats relacionados con la manera en que el exmandatario habría intercedido en favor de Deicy Jiménez, con la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez, Muñoz dejó en claro que el proyecto político del que hace parte va más allá de la figura del exgobernante.

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“¿Cómo así que un proyecto político depende de un solo líder?”, cuestionó la joven, identificada como influencer, estudiante de Derecho y militante del Pacto Histórico. Acto seguido indicó que el movimiento político no puede concentrarse en una figura individual, en lo que sería una clara referencia a Petro, relacionado con aparente abuso de poder durante su administración.

“¡No, señores! El progresismo no es una persona, es una construcción colectiva que se defiende y se fortalece todos los días”, expresó Muñoz, que buscó desligarse de la controversia en la que también se ha visto inmersa, pues ha sido acusada de ser una de las denominadas ‘mariposas amarillas’ que rodeaban al expresidente, en referencia a las jóvenes contratadas en el Estado.

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La integrante del Pacto Histórico, partido al que se sumó por iniciativa del propio Petro, cómo pudo verse en una de sus cumbres, también dirigió un mensaje a los jóvenes y pidió mayor formación política e histórica. “Hoy, más que nunca, necesitamos jóvenes que estudien, que lean, que conozcan la historia de su país, que cuestionen y se preparen”, señaló la mujer.

En su concepto, es claro que el camino a seguir debe estar ajeno a cualquier objetivo que no sea el éxito del progresismo. “Las ideas deben trascender a los líderes y las transformaciones no pueden depender de un solo nombre”, insistió Muñoz en su mensaje, en una declaración que fue interpretada como un llamado a separar el proyecto político de sus principales dirigentes.

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