Política

Bullrich participará de la mesa política en medio de la tensión interna y el debate por la reforma electoral

Luego de las idas y vueltas, la senadora finalmente asistirá a la reunión del reducido círculo que lleva tres semanas sin verse. El contrapunto por las colectoras que planteó un estrecho colaborador y la opinión de la legisladora

Patricia Bullrich desciende por las escaleras de un edificio de muros rosados custodiado por dos guardias con uniforme tradicional
La ministra Patricia Bullrich se desplaza por las escalinatas de la Casa Rosada en Buenos Aires tras una reunión de gabinete. (Maximiliano Luna)
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“Me aburrí de la novela”, respondió a Infobae un funcionario para resumir el ida y vuelta del Gobierno con la senadora Patricia Bullrich, que este martes finalmente asistirá a la reunión de mesa política que tendrá lugar en Casa Rosada a las 11. El círculo reducido designado por el presidente Javier Milei vuelve a verse las caras luego de tres semanas sin encuentros y la legisladora, cuya asistencia estaba en duda, confirmó su participación.

Se trata de una reunión que tendrá lugar en medio del debate por la reforma electoral, proyecto que el oficialismo se dispuso a motorizar tras la partida del papa León XIV, y la tensión existente entre los hermanos Milei y la senadora libertaria por los constantes contrapuntos públicos.

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Luego de varias semanas de letargo, el Poder Ejecutivo necesita ordenar los próximos pasos legislativos en la previa al cierre formal del período ordinario, que culminará el 30 de noviembre. Para eso, el ala política retomará este martes la dinámica semanal y toma fuerza la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias, al menos durante el mes de diciembre.

El objetivo es intentar conseguir la sanción de la mayor cantidad de iniciativas enviadas al Congreso para llegar a las elecciones del próximo año de la manera más ordenada posible. En la lista de pendientes, además de la reforma electoral, figura el Presupuesto 2026, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otros puntos.

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Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada
Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

La hoja de ruta diseñada por la cúpula de poder prevé una sesión especial este miércoles en Diputados para tratar la ley de Malvinas y la reforma del BCRA mientras que el debate por la “ley de leyes” quedará para la semana próxima.

En ese escenario, y pese a las advertencias rupturistas y los mensajes cruzados con la senadora, en Balcarce 50 anticipan que no romperán con Bullrich, a la que consideran una pieza clave para concretar los objetivos legislativos trazados para las próximas semanas. “Ni nuestros votantes la quieren afuera, ni los suyos le piden que rompa”, explicaron ante este medio.

Desde el entorno de la senadora parecen compartir la premisa y este lunes, el exdiputado Gerardo Milman rechazó una potencial separación de La Libertad Avanza. “No veo ese riesgo, por lo menos por parte de Patricia”, sostuvo en una entrevista con Infobae A las Nueve.

Fiel al estilo de su dirigente, Milman hizo pública una diferencia con el articulado de la reforma electoral que hace mención a la inclusión de las listas colectoras, que permiten presentar diferentes candidatos para una determinada categoría de votación, pero adhieren a una misma lista para otra.

A través de su cuenta de X, el exlegislador aseguró que podrían ser inconstitucionales para elegir senadores nacionales debido a que permitirían alterar el sistema de representación por mayoría y primera minoría que establece la Constitución.

Reunión Patricia Bullrich con su equipo
El equipo legislativo de la senadora Patricia Bullrich

Varios senadores libertarios adhirieron en estricta reserva a la posición, que fue desestimada por la Casa Rosada, y que por estas horas mantiene su inclusión en la redacción del proyecto. “Los radicales que son los que la propusieron, hicieron las consultas pertinentes. ¿Y si le pedimos la opinión a un verdadero constitucionalista?”, se preguntó con ironía un integrante de la mesa política.

Si bien un sector del ala política detecta detrás de la jugada el accionar de Patricia Bullrich, desde el Senado rechazaron que se tratara de una opinión de la jefa de bloque de La Libertad Avanza y aseguraron que configura un planteo que definieron como “personal” del propio Milman.

En medio de los debates, el oficialismo pule el detalle de la iniciativa, que volverá a discutirse este martes durante la Comisión de Asuntos Constitucionales, y sin tener plena garantía de los acompañamientos. Con la inclusión de las colectoras y el reemplazo de la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y no su eliminación, los libertarios trabajan para intentar aprobarla antes de fin de año.

Un sector de la mesa política, el más optimista, conformado por los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguran que cuentan con los respaldos necesarios para obtener dictamen y para, a posteriori, la media sanción.

Algunas voces se muestran cautelosas en el poroteo, que parece sumar la distancia de algunos aliados como el PRO. “Por ahora no me dan los números”, confesó un funcionario a este medio. Horas antes, el titular de la bancada violeta en la Cámara Alta, Martín Goerling, puso en duda la postura de su bloque. “Realmente no creo que el martes se pueda sacar un dictamen, si es que este proyecto se modifica de esta manera”, anticipó en una entrevista con Radio Con Vos.

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