Reforma electoral: el borrador del Gobierno incluyó la suspensión de las PASO, un nuevo formato de listas colectoras y Ficha Limpia

El Senado prevé debatir en los próximos 15 días la reforma electoral

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El gobierno de Javier Milei está dispuesto a introducir cambios en el proyecto de reforma electoral para reunir los acuerdos políticos que le permitan aprobarlo en el Congreso. El último borrador de dictamen al que accedió Infobae suspende las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) únicamente para 2027, sin eliminarlas de manera definitiva.

El documento, compuesto por 20 artículos, incorpora además un régimen de listas colectoras que habilitaría a una misma fórmula presidencial a ser acompañada por dos agrupaciones con nóminas legislativas distintas. También incluye una versión de Ficha Limpia, con restricciones para las candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos.

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La iniciativa propone cambios en las reglas de afiliación partidaria, los requisitos de presentación de candidatos, la publicidad electoral, los debates presidenciales y la representación argentina ante el Parlamento del Mercosur.

El debate comenzará mañana, a las 15, en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el senador fueguino Agustín Coto. La Libertad Avanza trabaja para obtener dictamen y llevar la iniciativa al recinto la semana siguiente. Las negociaciones están a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en diálogo con los gobernadores; y Patricia Bullrich, como presidenta del bloque La Libertad Avanza, en el Senado.

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El jueves 26 de noviembre aparece como una fecha tentativa para la votación, aunque el cronograma quedará sujeto a los acuerdos parlamentarios que alcance el oficialismo.

La principal novedad política es que el Gobierno admitió, según pudo saber Infobae, su voluntad de revisar el articulado durante el debate en comisión, en especial el capítulo referido a las colectoras. La redacción actual abrió interrogantes sobre el funcionamiento de las adhesiones electorales y sus efectos en la distribución de las bancas legislativas, asuntos que ya forman parte de las conversaciones con los aliados.

La discusión también estará atravesada por las tensiones entre un sector de la Casa Rosada y Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado e integrante de la comisión. El domingo, Gerardo Milman, uno de los principales colaboradores políticos de la senadora, cuestionó en público la constitucionalidad del mecanismo de colectoras previsto en el borrador.

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Diego Santilli junto a los gobernadores que tienen un peso clave en la discusión en el Senado de la suspensión de las PASO

Las PASO quedarían suspendidas en 2027

“Desde mi perspectiva, la idea de colectoras para senadores nacionales es inconstitucional”, escribió Milman en su cuenta de X. El dirigente sostuvo que la Constitución establece un sistema de representación de mayorías y minorías y advirtió: “No puede haber tres senadores de un mismo partido político o alianza transitoria”.

Su intervención sumó un elemento político adicional, ya que las objeciones al proyecto también surgieron de dirigentes vinculados a la conducción parlamentaria del oficialismo. Esto no supone, sin embargo, que Bullrich haya expresado una posición contraria a la reforma.

El artículo 12 del borrador dispone la suspensión durante 2027 de las primarias previstas en la ley 26.571, junto con todas las obligaciones relacionadas con su organización y realización. El sistema seguiría vigente en la legislación y podría volver a aplicarse en comicios posteriores, salvo que el Congreso apruebe una nueva modificación.

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Durante ese período, los partidos deberán definir a sus candidatos según sus cartas orgánicas y las alianzas, de acuerdo con sus reglamentos electorales. Así, las fuerzas políticas resolverán sus postulaciones mediante mecanismos internos, sin una primaria nacional obligatoria.

El texto incorpora requisitos para la oficialización de listas. Las agrupaciones podrán presentar una sola nómina por categoría y no se admitirá la coexistencia de listas, aunque sean idénticas, entre las alianzas electorales y los partidos que las integran.

Además, los candidatos solo podrán postularse por una agrupación política y para una categoría de cargos electivos. La iniciativa mantiene la paridad de género mediante la integración alternada de mujeres y varones, desde el primer candidato titular hasta el último suplente.

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Otra novedad es la exigencia de avales ciudadanos para presentar candidaturas. En el caso de diputados y senadores nacionales, los partidos deberán reunir adhesiones equivalentes a la cantidad de afiliados requerida para obtener el reconocimiento como partido de distrito.

Para las candidaturas presidenciales, deberán acreditarse avales equivalentes a los requisitos de afiliación necesarios para obtener el reconocimiento partidario en, al menos, cinco distritos electorales. Las alianzas tendrán condiciones específicas, vinculadas con la cantidad de partidos que las integren.

El borrador establece que ningún elector podrá avalar a más de un partido nacional y uno de distrito. También ordena a la Cámara Nacional Electoral habilitar una plataforma digital para reunir adhesiones, que deberá estar disponible al menos 90 días antes del vencimiento del plazo de inscripción de candidatos.

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En paralelo, el proyecto incorpora la afiliación partidaria digital. Los ciudadanos podrán expresar su voluntad de sumarse a una agrupación mediante procedimientos electrónicos, con identificación biométrica o sistemas de autenticación que determine la reglamentación.

Patricia Bullrich y sus alfiles en el Congreso

Las objeciones del oficialismo y sus aliados

Uno de los puntos más sensibles figura en el artículo 17, que crea una modalidad excepcional de adhesiones electorales para 2027. La norma permitiría que una misma candidatura a presidente y vicepresidente sea acompañada, en un distrito, por dos agrupaciones diferentes con listas propias de legisladores nacionales.

El mecanismo apunta a facilitar acuerdos entre La Libertad Avanza y fuerzas provinciales dispuestas a respaldar una eventual candidatura de Milei a la reelección, aunque interesadas en conservar sus estructuras partidarias y competir con candidatos propios al Congreso.

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La fórmula despierta interés entre gobernadores y dirigentes provinciales que mantienen una relación de cooperación con la Casa Rosada. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el oficialismo correntino de los Valdés figuran entre los sectores que buscan preservar una oferta legislativa propia sin quedar obligados a integrar una lista única con La Libertad Avanza.

La propuesta establece que la fórmula presidencial aparecerá en dos columnas contiguas de la Boleta Única de Papel. Una estará acompañada por las candidaturas legislativas de su propia agrupación y la otra, por las de una fuerza de denominación diferente.

Para habilitar esa adhesión será indispensable un acuerdo expreso, presentado ante la Justicia Electoral dentro del plazo previsto para la constitución de alianzas. El partido nacional deberá autorizar la incorporación de la segunda agrupación y podrá permitirle utilizar sus símbolos, colores y logotipo, mientras que la candidatura presidencial mantendrá su identificación en ambas columnas.

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La diferencia central con las colectoras restringidas durante el gobierno de Mauricio Macri es que el nuevo modelo prevé un máximo de dos columnas por distrito. No se habilitaría una multiplicidad de listas vinculadas a una misma fórmula presidencial ni que la agrupación legislativa adherente acompañe, a la vez, a otro candidato a presidente.

En 2019, a través del decreto 259, Macri restringió las adhesiones entre agrupaciones de distinta denominación. El mecanismo que ahora se analiza no restituye en forma íntegra aquel sistema: se aplicaría con Boleta Única de Papel, limitaría las combinaciones y exigiría acuerdos autorizados con antelación.

Los antecedentes permiten dimensionar la diferencia. En 1999, Carlos Ruckauf compitió por la gobernación bonaerense con adhesiones a las candidaturas presidenciales de Eduardo Duhalde y Domingo Cavallo. En 2015, Gerardo Morales llegó a la gobernación de Jujuy con una oferta asociada a las postulaciones de Macri y Sergio Massa. Esas combinaciones, con candidatos presidenciales diferentes, no estarían habilitadas bajo la modalidad prevista.

Sin embargo, el borrador incluye una disposición que comenzó a generar reparos entre dirigentes oficialistas y aliados. El proyectado artículo 63 bis establece que los votos obtenidos por las listas legislativas de cada agrupación se computarán de manera separada a todos los efectos.

La redacción abrió dudas sobre su incidencia en el reparto de bancas, sobre todo en el Senado, donde la Constitución asigna dos representantes a la fuerza más votada y uno a la que le sigue.

El planteo público de Milman se orienta a esa cuestión. También existe preocupación por la posibilidad de que dos listas con un mismo candidato presidencial fragmenten el voto legislativo y terminen favoreciendo a una tercera fuerza que compita con una candidatura unificada.

En las conversaciones políticas comenzó a analizarse una alternativa: establecer reglas que permitan considerar en conjunto el resultado de las agrupaciones que integren un acuerdo electoral y definir luego la distribución interna de las candidaturas.

Aún no hay una decisión formal sobre esa modificación. Pero el oficialismo contempla corregir la redacción durante el debate en comisión para compatibilizar los distintos intereses políticos.

El debate presidencial de 2023

Ficha Limpia, publicidad electoral y debates presidenciales

El tercer capítulo relevante es el de Ficha Limpia. El artículo 2 modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos nacionales quienes tengan una condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia.

La restricción contempla una condición temporal. Para que rija en una elección, la confirmación deberá haberse dictado antes del 31 de diciembre del año anterior. Si se produce durante el año electoral, sus efectos comenzarán una vez finalizado ese proceso.

El borrador también crea un Registro Público de Ficha Limpia bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral. Los tribunales deberán comunicar las sentencias alcanzadas por la norma dentro de las 24 horas de su notificación, y la presentación de recursos judiciales no suspenderá de forma automática la prohibición.

La iniciativa extiende esas restricciones a las designaciones en ministerios, secretarías, organismos descentralizados y empresas con participación estatal.

Otro capítulo modifica las reglas de publicidad electoral. El artículo 7 habilita la difusión de avisos políticos y electorales en televisión, radio, medios gráficos, internet, telefonía y vía pública, incluso fuera de los plazos generales previstos para la campaña.

Respecto de los debates presidenciales, el borrador propone eliminar el régimen obligatorio vigente. La Cámara Nacional Electoral podrá organizar un debate entre los candidatos que accedan a una segunda vuelta dentro de los diez días previos a la votación, pero su realización dejaría de ser obligatoria.

También prevé cambios en el Parlamento del Mercosur. Hasta que se establezca una fecha común para la elección directa de sus integrantes, los representantes argentinos serán designados entre legisladores nacionales, con respeto por la proporción de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. No recibirán una remuneración adicional por esa función.

El documento combina disposiciones permanentes con medidas excepcionales para 2027. Estas últimas perderán vigencia al concluir el proceso electoral, una distinción relevante para establecer el alcance concreto de la reforma.

El tratamiento parlamentario se iniciará en medio de negociaciones con gobernadores y bloques aliados, además de las tensiones entre Bullrich y un sector de la Casa Rosada. El oficialismo busca obtener dictamen y avanzar hacia una media sanción antes de que termine noviembre, aunque el calendario dependerá de los acuerdos.

La disposición a introducir cambios funciona, en ese escenario, como una herramienta para reunir consensos sin abandonar los objetivos centrales de la reforma. El último borrador al que accedió Infobae es el punto de partida, pero podría no ser el texto definitivo que llegue a la votación.

La Casa Rosada apunta a suspender las PASO en 2027 y a fijar reglas que faciliten acuerdos electorales con aliados provinciales. La discusión en el Senado determinará qué aspectos del proyecto se sostendrán y cuáles deberán revisarse para alcanzar las mayorías necesarias.