“El primer liberal”: El prólogo de Javier Milei al libro sobre Belgrano que escribió Diego Valenzuela

Valenzuela y Milei muestran otro costado del creador de la bandera.

Diego Valenzuela, senador provincial, publicó el libro Belgrano, el primer liberal, enfocado en destacar el perfil de Manuel Belgrano como intelectual y economista, más allá de su desempeño militar.

La obra pone de relieve que Belgrano promovió conceptos liberales, como la libertad económica y la propiedad privada, antes incluso de la existencia formal de la Argentina. Según Valenzuela, en el libro se expone cómo Belgrano incorporó al Río de la Plata las ideas de Adam Smith y defendió la inversión, el desarrollo y el trabajo como pilares para el progreso del país.

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Mientras popularmente se asocia a Belgrano con la creación de la bandera y su rol como militar, el texto busca ampliar su figura, situándolo como uno de los principales precursores del pensamiento económico en el país.

"Belgrano, el primer liberal" (Hojas del Sur), de Diego Valenzuela

El libro se presenta el miércoles 6 de mayo, a las 19 hs, en la sala Cortázar de la Feria de Libro de Buenos Aires con un show en vivo, con IA y un actor interprentando a Belgrano. Infobae Cultura pública el prólogo escrito por Javier Milei.

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Prólogo

Este libro, que me llena de orgullo prologar, viene a dar a conocer una faceta de Belgrano que no se había valorado antes: la de su liberalismo. Sin duda alguna que un hombre de profundos valores morales, respetuoso de los derechos de todos y cada uno de sus conciudadanos, solo podía abrazar y llevar en alto las banderas de la libertad.

Impulsor de ideas que todavía hoy son de avanzada, Belgrano —que estudió Leyes en la Universidad de Salamanca y leyó a cuanto intelectual y sabio pudo leer— entendió mejor que nadie la necesidad de respetar y defender la propiedad privada, la vida y la libertad de las personas. Supo que la libre competencia y los mercados libres de intervención estatal eran los pilares fundamentales para que Argentina se construyera de manera sólida y se desarrollara como la potencia mundial que siempre mereció ser. Lector de Adam Smith, tuvo la lucidez de adaptar sus ideas a las características y necesidades de su época, aquí, en estas tierras para las que soñó un futuro próspero, y se dedicó a estudiar las mejores vías para el desarrollo de la nación, no teniendo miedo de empuñar las armas cuando tuvo que defender a la Patria que nacía.

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A través de estas páginas, Diego Valenzuela comparte su investigación, basada en documentos de la época y en los propios escritos de Belgrano, sacando a relucir su gran talento como escritor y, sobre todo, como docente. Educación, comercio, agricultura, desarrollo científico y tecnológico, son apenas algunos de los temas que se analizan desde la mirada de Belgrano. Diego, también defensor de las ideas de la libertad, sabe cómo hacer que los hechos que sucedieron hace más de doscientos años puedan volver a la vida para que el lector se encuentre con ellos cara a cara, al leer cada pasaje de esta obra, llena de datos y análisis, maravillosamente escrita.

Recuperar las enseñanzas de Belgrano y la que fue su lucha, reconociéndolo como pionero liberal, es un acto de justicia, pero también una necesidad imperiosa y un paso más para avanzar en el camino que los grandes hombres de la Patria abrieron para nosotros. No por nada es uno de nuestros próceres de Mayo, figura de profunda relevancia, con ideales y valores a los que es preciso volver.

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Con las ideas de la libertad como faro, conociendo nuestro pasado para alumbrar la senda de nuestro futuro, no me cabe ninguna duda de que la Argentina será próspera.

¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!

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Javier Milei

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

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Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

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Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

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Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).