La apuesta del Gobierno por recuperar la gestión y postergar las diferencias internas

Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

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A días del cierre formal del período ordinario legislativo, el Gobierno intensifica los esfuerzos para retomar el control de la agenda de gestión, diluida entre los viajes al exterior del presidente Javier Milei y la reciente visita de León XIV. Se trata de uno de los desafíos más complejos que afronta, dado que deberá acelerar el tratamiento de las reformas enviadas al Congreso durante las últimas semanas del año.

En Casa Rosada saben que la prioridad será intentar aprobar la mayor cantidad de iniciativas posibles, en particular la reforma electoral y el Presupuesto 2027, por lo que decidieron postergar los debates internos hasta la finalización del cronograma legislativo, que supondría la convocatoria a sesiones extraordinarias -al menos-durante el mes de diciembre.

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Con intención de ordenar los próximos pasos, la mesa política se reunirá nuevamente este martes, a las 11, luego de tres semanas sin verse, para intentar definir los tiempos. La decisión de aplazar las discusiones no implica que las diferencias hayan quedado saldadas. Más bien lo contrario: el intercambio de este martes se da en medio de los mensajes cruzados entre el Poder Ejecutivo y la senadora Patricia Bullrich, quien no duda en hacer públicos sus contrapuntos y envía mensajes al Poder Ejecutivo.

Pese a que varios alfiles libertarios aseguraban que, tras la partida de León XIV, los Milei tomarían medidas contra la legisladora, nada de eso parece estar próximo a pasar. Si bien el malestar es compartido por todas las tribus, hay coincidencias sobre la necesidad de preservar a Bullrich en el espacio. “Ni nuestros votantes la quieren afuera, ni los suyos le piden que rompa”, explicó ante Infobae un integrante del ala política.

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La senadora Patricia Bullrich en el recinto

“Después de las reformas vamos a tener otro tipo de diálogo”, prometieron desde el karinismo en medio de la inacción de los últimos días. Sin embargo, otros descreen de esa posibilidad y vaticinan que, actualmente, las condiciones están dadas para que la senadora compita en fórmula con el libertario en 2027.

En Balcarce 50 detectan que entre la agenda internacional y la visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica se perdieron varias semanas clave, por lo que aspiran a motorizar las iniciativas cuyos apoyos todavía se encuentran en plena negociación.

El objetivo libertario es llegar lo más ordenado posible a los próximos comicios, lo que implica concretar la suspensión de las PASO, pero también ordenar el ambicioso articulado.

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El exdiputado y ladero bullrichista Gerardo Milman realizó una advertencia sobre el sistema de colectoras incluido en el proyecto. A través de su cuenta de X, planteó que las colectoras podrían ser inconstitucionales para elegir senadores nacionales debido a que permitirían alterar el sistema de representación por mayoría y primera minoría que establece la Constitución.

Diego Santilli junto a los gobernadores que asistieron al Argentina Week

En estricta reserva, algunos senadores violetas coincidieron con el planteo, aunque lo atribuyeron a un mensaje enviado a través de terceros que llevaría el sello de la propia Bullrich.

En medio del debate, el senador libertario Agustín Coto convocó para este martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la idea de dictaminar el proyecto e intentar lograr la media sanción el 26 de noviembre. La hoja de ruta que diseñó Casa Rosada contempla una sesión especial el miércoles en Diputados para tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Para la semana próxima quedará el debate del Presupuesto 2027.

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No obstante, todas las iniciativas demandan, a su vez, el acercamiento del oficialismo a los gobernadores aliados, cuyos entendimientos legislativos parecerían empezar a destrabarse por carriles diferenciados de los electorales. “Vamos a acordar con todos, pero cuando se avecine la fecha de la elección”, sostuvieron desde el armado.

Lejos de la promesa del año más reformista de la historia, que hizo Milei el 1° de marzo, los libertarios deberán evitar errores del pasado y recolectar apoyos a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que trabaja en el vínculo con los mandatarios provinciales aliados y los primos Menem si aspiran a cerrar el 2026 con algunos de los objetivos cumplidos.

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En paralelo a las negociaciones y conversaciones para intentar destrabar el debate legislativo, el presidente protagonizará una intensa agenda de actividades empresariales y académicas. Durante la semana, mantendrá reuniones con autoridades de Toyota y participará del lanzamiento oficial de Tesla en el barrio de La Boca. También recibirá el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel y disertará en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo.