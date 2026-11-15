Política

Guillermo Francos aseguró que Milei "va a ser reelecto" y no descartó acompañarlo en la fórmula presidencial

El exjefe de Gabinete dejó abierta su disposición a integrar una fórmula presidencial, aunque aclaró que esa definición corresponde exclusivamente al jefe de Estado. También descartó chances de un candidato alternativo en el oficialismo

Guillermo Francos jura
El exfuncionario descartó que las disputas internas en La Libertad Avanza debiliten la postulación oficialista.
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El exjefe de Gabinete Guillermo Francos afirmó que Javier Milei será el candidato presidencial del oficialismo si el Gobierno logra consolidar su programa económico y descartó que las diferencias internas alteren ese escenario. Asimismo, sostuvo que una eventual reelección del Presidente dependerá del resultado de las transformaciones impulsadas desde diciembre de 2023.

En una entrevista con Radio Mitre, Francos consideró que las discusiones alrededor de posibles aspiraciones presidenciales dentro de La Libertad Avanza no tienen hoy un peso determinante. “Si el gobierno de Milei tiene éxito, no hay otra candidatura que la de Milei”, aseguró.

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El dirigente vinculó la continuidad del Presidente con la marcha de su gestión y afirmó que el programa oficialista tiene una conducción política definida. “El que ha llevado adelante este programa, el que lo ha podido garantizar y el que puede sostenerlo es Milei”, planteó.

En ese sentido, Francos desarrolló su pronóstico sobre la candidatura presidencial del espacio: “Los candidatos de este sector, del sector centro-derecha, si querés, los sectores liberales, tienen un problema: si el gobierno de Milei tiene éxito, como yo pienso que lo va a tener, no hay otra candidatura que la de Milei”.

“El que ha llevado adelante este programa, el que lo ha podido garantizar, el que puede sostenerlo y que ha ido contra viento y marea, contra lo que decía todo el mundo, enfrentándose a mucha gente, es Milei”, afirmó. Y completó: “Si ese proyecto tiene resultado, claramente el que va a ser reelecto y el candidato va a ser Milei. No hay otro. Ahora, si eso no triunfa y vemos que hay una explosión en todas partes, cosa que no va a pasar, no hay ningún candidato del sector que va a tener éxito en la elección”.

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Francos evitó profundizar sobre la posibilidad de que Patricia Bullrich compita por la Presidencia. Señaló que las aspiraciones personales son frecuentes en la política, aunque describió ese debate como una discusión “medio bizantina” frente a la centralidad que, según él, conserva Milei.

Francos advirtió que ningún dirigente de centroderecha tendrá éxito electoral si el actual plan gubernamental fracasa.
Francos advirtió que ningún dirigente de centroderecha tendrá éxito electoral si el actual plan gubernamental fracasa.

El exjefe de Gabinete defendió los cambios impulsados por el Gobierno

Durante la entrevista, Francos sostuvo que el oficialismo puso en marcha reformas de fondo que, a su juicio, modifican la estructura económica y política del país. “Está generando transformaciones que la Argentina no ha hecho en los últimos cien años”, afirmó sobre el Presidente.

El exfuncionario reconoció que la gestión atraviesa dificultades y que el proceso de cambio puede impactar en la valoración pública. Sin embargo, sostuvo que los resultados se reflejarán con el tiempo: “Las imágenes mejoran con los resultados buenos. No mejoran en el momento de transición”.

También admitió reparos sobre el tono del mandatario, aunque separó esa cuestión de su evaluación de la gestión. “No me gusta toda esa parte de la expresión, pero sí estoy convencido de que los cambios son trascendentales”, expresó.

Consultado sobre una eventual integración de una fórmula presidencial junto a Milei, Francos respondió que esa definición corresponde al jefe de Estado. De todos modos, dejó abierta su disposición: “Por supuesto que lo acompañaría al Presidente si me lo pidiera”.

Crítica a las PASO

El exjefe de Gabinete también volvió a defender la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según planteó, ese mecanismo fue creado para resolver disputas de una fuerza política y trasladó al electorado una decisión que debería recaer en los partidos.

“Las PASO fue un invento del kirchnerismo para solucionar un problema propio”, afirmó Francos. “Era una transferencia de responsabilidades de algo que no se podían hacer cargo, como era definir sus candidatos, al pueblo para que lo resolviera. Desde mi punto de vista es una cosa ridícula, como está planteado”.

El exfuncionario recordó que el oficialismo no contó con los votos suficientes para eliminar las primarias, pero destacó la suspensión del sistema. “Conseguimos la suspensión de las PASO porque circunstancialmente en ese momento parecía que no le convenía a nadie”, dijo, y estimó que la medida evitó un gasto de cerca de USD 250 millones para el Estado nacional.

Francos insistió en que “obligar a la gente a votar en una interna partidaria es una locura, no tiene ni pies ni cabeza”. A su criterio, cada fuerza debe elegir a sus postulantes y asumir el costo político de esa definición: “Si un partido político elige su candidato, cuando lo elige bien tendrá buen resultado electoral; si lo elige mal, pierde”.

También destacó la implementación de la boleta única de papel, que presentó como uno de los principales cambios electorales de la gestión. “Donde es imposible hacer trampas, se eliminan todos los votos cadena, se elimina toda la utilización de estructura”, aseguró al referirse al sistema.

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