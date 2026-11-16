La caída de la pobreza que muestra el Gobierno casi desaparece y hasta se revierte en mediciones alternativas de la UCA

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La fuerte reducción de la pobreza que muestran las estadísticas oficiales desde el pico registrado en 2024 pierde magnitud cuando se introducen ajustes en la forma de medir los ingresos de los hogares y se actualiza el costo de los consumos considerados básicos. Con dos metodologías alternativas, la mejora frente a 2023 prácticamente desaparece y, en uno de los escenarios, incluso se revierte.

Así surge de un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, que revisa la evolución de la indigencia y la pobreza entre 2018 y 2026. El trabajo compara las estadísticas construidas con el procedimiento oficial del Indec con distintas estimaciones que contemplan dos problemas metodológicos: los cambios en la captación de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la desactualización de la Canasta Básica Total (CBT).

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El resultado más relevante aparece al comparar el segundo trimestre de 2023 con el mismo período de 2026. Según las mediciones oficiales, la pobreza pasó de 41,3% a 34,4%, una reducción de 6,9 puntos porcentuales.

Sin embargo, cuando se corrigen simultáneamente los ingresos relevados por la EPH y la estructura de las canastas, la variación es prácticamente nula en el escenario más moderado: pasa de 37,7% a 37,5%. En la alternativa más exigente, en cambio, aumenta de 40,8% a 42,4 por ciento.

La diferencia también se observa al analizar la recuperación desde el momento más crítico de la crisis. Entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, la pobreza se redujo 16,6 puntos porcentuales de acuerdo con la estimación oficial.

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Con los ajustes incorporados, la caída fue de 10 puntos en el escenario V1 y de 8,6 puntos en el V2. Es decir, la mejora existió, pero habría sido menor a la que informó el Indec.

Los cambios en la captación de ingresos de la EPH

Uno de los principales cuestionamientos del estudio se relaciona con la evolución de los ingresos que registra la EPH. Según el ODSA, desde fines de 2023 se produjo una mejora excepcional en la captación de esos recursos, que modificó la comparabilidad de las series históricas.

Para identificar ese fenómeno el trabajo contrasta los ingresos declarados en la EPH con distintas fuentes administrativas, entre ellas los registros del SIPA, los datos previsionales de ANSES y el Índice de Salarios.

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Hasta 2023, los ingresos relevados por la encuesta mostraban una sub-captación relativa frente a esas referencias. Desde 2024, la relación comenzó a revertirse y la brecha se redujo con fuerza durante ese año y 2025.

“El cuestionario y algunos procedimientos de la EPH cambiaron”, aseguró Agustín Salvia, director del ODSA. El investigador advirtió que esa modificación tiene consecuencias directas sobre la posibilidad de comparar los indicadores de pobreza a lo largo del tiempo. Si una encuesta comienza a registrar una mayor proporción de los ingresos de los hogares, la reducción de la pobreza puede reflejar, al menos parcialmente, un cambio en la medición y no necesariamente una mejora equivalente en la capacidad de consumo.

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“Todo lo que queramos comparar en materia de pobreza o de indigencia antes de 2024 con respecto al período 2024-2026 sufre un problema de fiabilidad, de consistencia. Pierde calidad la comparación”, sostuvo.

En ese sentido, Salvia cuestionó la falta de explicaciones oficiales sobre las modificaciones introducidas en el relevamiento. “Hay una caja negra que no sabemos exactamente qué pasó y el Indec ha hecho silencio de radio, tanto en la administración anterior como en esta, con respecto a este tema”, afirmó.

Ante esta situación, el ODSA construyó una serie con captación homogénea de ingresos, tomando como referencia el cuarto trimestre de 2025, período en el que identificaron el mayor nivel relativo de captación. De esa manera, simularon cómo habrían evolucionado los ingresos de los hogares si la encuesta hubiera mantenido una capacidad de registro comparable durante todos los años analizados.

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Salvia: “Todo lo que queramos comparar en materia de pobreza o de indigencia antes de 2024 con respecto al período 2024-2026 sufre un problema de fiabilidad, de consistencia". REUTERS/Mariana Nedelcu

El ajuste modifica la trayectoria de la indigencia. Entre los segundos trimestres de 2023 y 2026, la tasa oficial baja de 9,9% a 8%, una reducción de 1,9 puntos porcentuales. Con la captación homogeneizada, pasa de 7,4% a 7,1%, una diferencia de apenas 0,3 puntos.

Una canasta básica que quedó desactualizada

El segundo problema que aborda el informe es la estructura de consumo utilizada para calcular la línea de pobreza. La metodología oficial vigente toma como referencia la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/05 para determinar la composición de la Canasta Básica Total.

Aunque sus valores se actualizan periódicamente según la evolución de los precios, los ponderadores que determinan cuánto pesan los distintos consumos permanecen asociados a una estructura de gastos de hace más de dos décadas.

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Para Salvia, esa referencia perdió representatividad frente a las transformaciones en los hábitos de consumo y, especialmente, los cambios en los precios relativos. La quita de subsidios y la actualización de las tarifas de servicios públicos alteraron el peso de los gastos no alimentarios dentro del presupuesto familiar.

A diferencia de la canasta alimentaria, que los investigadores decidieron mantener sin modificaciones en el ejercicio, la CBT fue reconstruida a partir de la ENGHo 2017/18. Para eso, elaboraron dos alternativas.

La V1 toma como referencia a hogares cuyos ingresos apenas alcanzan para cubrir la canasta básica de alimentos y aplica un criterio deliberadamente austero para calcular los gastos no alimentarios. La V2, por su parte, selecciona hogares de la ENGHo 2017/18 con ingresos reales comparables a los de la población utilizada por el Indec para elaborar la canasta original, pero incorpora hábitos de consumo más recientes.

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La actualización modifica considerablemente el valor monetario de la línea de pobreza. Para un hogar tipo 2 del Gran Buenos Aires, en septiembre de 2026, la CBT oficial se ubicó en $1.632.505. Con la alternativa V1 habría alcanzado $1.911.876, un 17% más; con V2,$2.073.930, un 27% por encima.

“Cuando medimos la pobreza, estamos comparando contra el valor de una canasta básica total que es ficticia. No es realista con respecto a las estructuras de gasto real de los hogares”, dijo Salvia.

De todos modos, el investigador Alejo Giannecchini planteó que la línea de pobreza argentina ya es elevada en comparación con los estándares internacionales. Al aplicar el umbral utilizado por el Indec para medir la pobreza en otros países, se obtiene una vara más exigente que la que utilizan otras economías de América Latina.

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Qué pasa con la pobreza al combinar los dos ajustes

Cuando el ODSA integra los ajustes en la captación de ingresos y en las canastas, el diagnóstico sobre la evolución de la pobreza cambia. En el segundo trimestre de 2026, la tasa oficial fue de 34,4%, mientras que con los dos ajustes combinados alcanzó el 37,5% en la alternativa V1 y el 42,4% en la V2.

REUTERS/Agustín Marcarian

El ODSA aclara que la diferencia no implica que las estimaciones alternativas sean tasas definitivas o que busquen reemplazar el indicador oficial.

La comparación con los años anteriores también arroja brechas importantes. En relación al segundo trimestre de 2018, la pobreza aumentó 5,4 puntos porcentuales según la medición oficial, 9,6 puntos con V1 y 11,2 puntos con V2. Respecto de 2019, el Indec muestra una reducción de 2 puntos, al tiempo que los escenarios alternativos reflejan aumentos de 4,8 y 5,3 puntos, respectivamente.

De esta manera, mientras el indicador oficial sugiere una mejora frente a los años previos a la pandemia, las estimaciones de la UCA muestran un deterioro acumulado.

Asimismo, el trabajo identifica un cambio de tendencia reciente. Entre los segundos trimestres de 2025 y 2026, la pobreza pasó de 31,8% a 34,4% según la medición oficial. Con las canastas alternativas y la captación ajustada, aumentó de 35,3% a 37,5% en V1 y de 39,5% a 42,4% en V2. La indigencia también volvió a crecer: la tasa oficial pasó de 6,1% a 8% y con la captación homogénea subió de 6,1% a 7,1%.

Para Salvia, estas diferencias ayudan a explicar por qué la evolución de las estadísticas de pobreza no siempre coincide con la percepción de los hogares sobre sus condiciones materiales. El incremento de los gastos en servicios públicos, transporte y comunicación, sumado a las dificultades para sostener el consumo, introduce tensiones que no quedan necesariamente reflejadas en la canasta vigente.

“Hay menos pobreza que durante la crisis de fines de 2023 y principios de 2024, pero en realidad hay igual o más pobreza que en 2022 y 2023”, resumió.

En ese contexto, el especialista planteó que la mejora observada en las estadísticas oficiales debe relativizarse. “No estamos frente a una situación explosiva, pero sí ante una pobreza estructural que se mantiene por encima del 30%”, concluyó.