Economía

Entra en vigencia este lunes un plan de ARCA con el que Economía busca ayudar a las Pyme

A partir de hoy se podrá adherir un plan de facilidades para regularizar en hasta 18 cuotas deudas vencidas hasta el 31 de octubre. Es una de las 3 medidas que adelantó Caputo ante la Unión Industrial

ARCA
Esta medida se llevará a cabo como respuesta a las problemáticas que están teniendo lugar entre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los trabajadores del sector (Foto: Shutterstock)
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El Gobierno no quiere -ni puede- hacer un “plan platita” con miras a las elecciones del próximo año. Bajo esa premisa, y no moverse del equilibrio fiscal, a principios de mes el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en el evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) un paquete para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas.

Algunas disposiciones ya rigen y otras quedarán operativas este lunes, entre ellas la extensión del plan de facilidades de pago en hasta 18 cuotas para deudas vencidas al 31 de octubre.

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitará esste lunes 16 de noviembre la posibilidad de sumar esas obligaciones al sistema Mis Facilidades. Fuentes oficiales del organismo indicaron a Infobae que los contribuyentes podrán incorporar deudas vencidas hasta el 31 de octubre dentro del esquema de regularización.

La decisión formó parte de los anuncios que Caputo realizó el 3 de noviembre ante empresarios reunidos en el encuentro de la UIA. El ministro presentó tres medidas: la suspensión de embargos hasta mayo de 2027, la extensión del plan de pagos y la posibilidad de computar saldos el 100% de los a favor contra deudas aduaneras.

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Un hombre con traje y corbata habla tras un atril transparente frente a una pantalla azul con texto y el dibujo de una huella dactilar
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que con estas medidas busca aliviar la situación financiera de las pymes. (Maximiliano Luna)

Pero desde entonces el cronograma no avanzó al mismo ritmo para todas las herramientas. La suspensión de embargos rige desde el 5 de noviembre con la publicación en el Boletín Oficial. Mientras que la adhesión al plan con deudas vencidas hasta fines de octubre estará disponible desde este lunes. Y el mecanismo vinculado con los saldos a favor todavía no cuenta con una fecha oficial de aplicación.

Letra chica

Durante su discurso, Caputo explicó que el Gobierno busca ampliar la posibilidad de financiar deudas ante el organismo recaudador. “Vamos a extender las deudas hasta el 31 de octubre y les vamos a dar también 18 meses de plazo para que tengan también más holgura financiera, porque obviamente entendemos el costo financiero para las pymes es un problemón y no es necesariamente algo que se va a solucionar en un mes o dos”, sostuvo.

El esquema permite que las micro y pequeñas empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro financien obligaciones generales en un máximo de 18 cuotas. Para ingresar, deben realizar un pago a cuenta equivalente al 5% de la deuda consolidada.

La ampliación alcanza a las obligaciones con vencimiento hasta el 31 de octubre. Esa opción no estaba disponible en Mis Facilidades cuando Caputo comunicó el paquete de medidas durante el encuentro industrial, aunque el ministro anticipó que el sistema incorporaría esas deudas.

Manos de una persona usando una calculadora sobre papeles con gráficos, una lupa, pilas de monedas y una computadora portátil en un escritorio.
La tasa de financiación para micro, pequeñas y medianas empresas se ubica en 2,75% mensual. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de hoy, las medianas empresas de tramo 1 y tramo 2 tienen un límite de 15 cuotas para las obligaciones generales. En esos casos, el pago inicial asciende al 10% del monto consolidado. El régimen diferencia las condiciones de acceso según el tamaño de cada compañía.

La tasa de financiación para micro, pequeñas y medianas empresas se ubica en 2,75% mensual. El pago a cuenta y cada cuota deben alcanzar un piso de $50.000. Las empresas interesadas deben contar con el Certificado MiPyME vigente.

El programa contempla reglas distintas para las obligaciones relacionadas con retenciones y percepciones. Las micro y pequeñas empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro pueden cancelar esas deudas en hasta nueve cuotas.

Mientras que las compañías medianas tienen un límite de siete cuotas para ese tipo de obligaciones. El plazo resulta menor al previsto para las deudas generales, que pueden financiarse en 18 pagos para los segmentos más pequeños y en 15 para las firmas medianas.

En su momento, el contador Marcos Felice celebró que el plan alcance deudas vencidas durante octubre. “Es algo que habíamos pedido antes de la prórroga de la adhesión. Es una buena idea ampliarlo a deudas vencidas a octubre”, afirmó. Felice también planteó reparos sobre la tasa de financiación prevista para el esquema. “La tasa no es la mejor, debería ser más escalonada para pequeños contribuyentes”, señaló. Además, propuso eliminar el pago a cuenta que deben afrontar las empresas al ingresar al régimen.

Una postura diferente al respecto tuvo el titular del estudio Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti. “Van a tasa de resarcitorios, con lo cual estás a 2,75% mensual, 33% anual. Es una tasa por encima de lo que rinden hoy los fondos comunes de inversión y los plazos fijos”, afirmó. Es que según Ghirardotti, el fisco no debe convertirse en una opción financiera para los contribuyentes. El especialista sostuvo que una reducción marcada del interés, junto con la suspensión de embargos, podría impulsar una adhesión masiva al programa y generar efectos sobre la recaudación.

Lo que falta

Caputo también anticipó que las pymes podrán computar el 100% de sus saldos a favor, ya sea por exportación o por Impuesto al Valor Agregado (IVA), contra deudas aduaneras. Para las grandes empresas, esa alternativa se aplicará por medio de porcentajes crecientes hasta resolver el problema de los reintegros.

“Yo soy un fanático de esta porque realmente creo que joroba mucho a las empresas, que es la famosa devolución de los reintegros. Joroba muchísimo, tanto a las pymes como a las grandes. Es un monto enorme que nosotros, que el Gobierno siempre tardó mucho en devolver, seis, nueve meses, ni hablar cuando la inflación era más alta y el costo de eso para las empresas era fenomenal”, aseguró el ministro.

El mecanismo previsto apunta a los créditos fiscales que las compañías acumulen por exportaciones o por IVA. Las pymes podrán utilizar el total de esos saldos para compensar deudas aduaneras, de acuerdo con el anuncio de Caputo.

Contenedores Aduana
En ARCA aseguraron a Infobae que todavía trabajan para que entre en vigencia el computo de los saldos a favor. (Foto: Shutterstock)

Para las grandes empresas, la utilización no será total desde el inicio. El ministro señaló que el porcentaje crecerá de manera progresiva hasta que el Gobierno resuelva el problema de los reintegros.

Fuentes oficiales de ARCA informaron a Infobae que el organismo trabaja sobre esa herramienta. “Respecto de los saldos a favor, se está trabajando”, señalaron. Hasta ahora, el fisco nacional no informó una fecha para la puesta en funcionamiento del mecanismo.

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