El artista Nicolás Kisic y su misión: “No entiendo el sueño de crear algo que sea tan parecido a un ser humano. Quiero un mundo con robots libres”

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El arquitecto y artista peruano Nicolás Kisic desarrolla máquinas e instrumentos que convierten el sonido en una herramienta para examinar el espacio público, el poder y la tecnología.

A través de su proyecto de “desobediencia robótica” cuestiona la función subordinada que la industria asigna a los robots y propone dispositivos capaces de expresar posiciones colectivas, en lugar de limitarse a obedecer órdenes.

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Radicado en Estados Unidos, Kisic diseña y construye robots sonoros mediante una práctica de código abierto, colaborativa y vinculada con el público. Sus creaciones buscan revelar que el sonido no es solo un fenómeno físico: también puede organizar relaciones sociales y políticas en las calles.

Infobae Cultura dialogó con el artista durante su paso por Buenos Aires, como parte del programa Presente continuo, organizado por la Fundación Bunge y Born y la Fundación Williams, donde dio una masterclass abierta al público y participó de un taller para los 24 becarios de todo el país que forman parte de la edición 2026.

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Su formación reúne Economía, Arquitectura y arte. Se graduó en 2018 del programa de Arte, Cultura y Tecnología del MIT, en Massachusetts, y obtuvo recientemente un doctorado en el programa DXARTS de la Universidad de Washington, en Seattle.

En este encuentro, Kisic reflexionó sobre el trabajo manual y la autonomía creativa, el espacio público entendido también como territorio sonoro, los dispositivos como generadores de colectividad, los cacerolazos como formas de organización social, la desobediencia robótica y realiza una crítica al imaginario corporativo de la inteligencia artificial, entre otros temas.

"El sonido y las tecnologías del sonido tienen un rol a la hora de reclamar el espacio público", dijo

— En una entrevista un comentario que me pareció muy llamativo, que decías que vos te fuiste de Lima siendo arquitecto y volviste como seis años después siendo arquitecto artista, ¿qué pasó en el medio, en qué momento dijiste: soy artista?

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— Sí, es cierto. En realidad, nunca volví a Lima a vivir. Cuando digo me fui fue como una doble escapatoria. Me escapaba de la ciudad de una forma que ya me abrumaba mucho y también tenía yo muchas ganas de estar en otros lugares del mundo, aprender de otras culturas, de otros espacios, pero también me escapaba de la arquitectura.

Es decir, uno estudia arquitectura y tiene sueños con todas las posibilidades que hay de transformar, de cambiar, la ciudad, sueñas con cómo mejorar la vida, el espacio público, un montón de cosas. Te gradúas, llegas al mercado laboral y lo que te encuentras es una dinámica de oficina, tienes clientes y haces obras: diseñas al comienzo baños, luego cocinas, luego alguna casa, luego alguna cosa más grande, pero te ves entrampado en miles de reuniones, en burocracias, en gestiones con las constructoras. Es decir, me vi alejado de ese sueño que me planteaba de la arquitectura.

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— ¿Y fue el arte el que te dio esa posibilidad de volver a soñar?

— Sí, totalmente, porque yo justamente lo que sentía era que había muchísimos intermediarios entre lo que yo producía. Entonces el arte me permitió sacar a todos esos intermediarios y poder hacer yo mismo. Tenía muchas ganas de hacer con mis propias manos y lo sigo haciendo. Yo construyo, hago todas mis cosas y es algo que me da muchísimo placer. No solamente por el hecho de construir, sino que creo que también en ese proceso hay una manera de crear, ¿no?

— Pero al mismo tiempo esto de hacer con tus propias manos tiene una cuestión ahí de planeamiento, que es arquitectónico. Tenés muchas obras que trabajan sobre el espacio público, las pensáss para el espacio público o es el espacio el que termina determinando la obra, ¿cómo es esa dinámica?

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— Me había escapado de la arquitectura. Y en realidad, la arquitectura también te da como este amor y cuidado y ganas de que el espacio público y la ciudad siempre sea vibrante, pujante, sea un espacio para todos, un espacio político, un espacio de conflictos, un espacio de democracia. Es el espacio con el que yo crecí en Perú, donde las marchas y las multitudes lograron recuperar la democracia. Entonces, con todo ese cariño y todas esas ganas de que el espacio público pudiera siempre ser protagonista, comencé a aprender mucho sobre el sonido y a entender que es una dimensión más del espacio público. Y es que el espacio público que yo había aprendido, que tenía definido en mi cabeza, eran las plazas, los parques, las veredas, las calles, etcétera, eran como todos planos, ¿no? Eran todos vistos desde arriba, pero que en realidad la ciudad es tridimensional, tenía un techo, que era el cielo. Con esa idea, pues entendí que ese aire que está alrededor de nosotros, también es el espacio público. Es algo que no siempre se puede ocupar con nuestra presencia física o material, sí se podía ocupar con el sonido. Y, entonces, en ese momento es cuando empiezo a pensar en cómo el sonido y las tecnologías del sonido tienen un rol a la hora de reclamar el espacio público desde un punto de vista ciudadano.

"El Momoprot", una contribución al levantamiento chileno en Valparaíso, Chile

— Viviste mucho en Estados Unidos y Europa, donde el sonido de la manifestación pública tiene una música diferente a la de Latinoamérica. ¿Cómo es esa relación?

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— Sí, totalmente. Bueno, el contraste máximo es la Ciudad de México, que es de todas las metrópolis latinoamericanas en donde el sonido es así como lo más abrumante y lo más presente constantemente. Uno se despierta con “miles” de camiones chatarreros que van pasando y van con una grabación gritándose: “Compra colchones, lavadoras”. Y ya es un sonido que uno tiene en la cabeza escuchando todo el día. Luego pasa el camotero con un silbato de vapor y luego pasa el basurero tocando una campana, y luego puede pasar una manifestación. Entonces, es una ciudad donde el sonido está así. El espacio sonoro, en todo caso, está constantemente ocupándose y desde varios puntos de vista, desde varios actores, está siendo constantemente reclamado. En Estados Unidos sí hay manifestaciones políticas, la gente sí sale a la calle y el ruido sí se utiliza como una herramienta a la hora de manifestarse, pero está mucho más contenido, digamos. En la instancia que supone la manifestación, que se programa para tal día, a tal hora, en tal lugar y en ese momento hay una activación que puede tener como un reclamo del espacio sonoro. Pero luego, vuelve todo al silencio, a la normalidad.

— Y en el mundo del sonido, ¿qué es sobre lo que a vos te interesa trabajar?, ¿cómo es tu abordaje?

— Hay como variadas perspectivas desde mi punto de vista. O sea, actualmente trabajo más con robótica y yo estoy mucho pensando en la voz robótica, ¿no? En la idea de la voz, no solamente humanizada, sino también la voz de las máquinas, la voz más allá de lo que uno pueda como decir fonéticamente, sino si tiene una voz, tiene agencia y otras cosas. Pero, desde el comienzo, siempre pensé en cómo la tecnología tenía un rol muy importante a la hora de reclamar ese espacio sonoro, ¿no? Nosotros biológicamente si nos quitamos todos los aparatos y todas las cosas tecnológicas de nuestro alrededor, nuestras posibilidades a la hora de escuchar y de emanar sonidos llegan pues a un cierto nivel de frecuencia, de entre veinte hertz y veinte mil hertz. A la hora de escuchar, nuestros oídos solamente soportan una cierta cantidad de decibelios y a la hora de hablar, menos todavía. Pero empezamos a agregar dispositivos y artefactos tecnológicos que nos permiten acceder más allá de veinte mil hertz al ultrasonido, más abajo al subsonido. Entonces, sin un micrófono y un sistema de sonido, jamás iba a ser posible dar un discurso a cincuenta mil personas, por ejemplo.

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Y entonces la tecnología finalmente no solo nos permite cómo reclamar el espacio sonoro, que es muy importante, sino que nos permite reclamar una agenda. Y para terminar esta idea, lo importante también es ver cómo hay distintas agendas. Es decir, el que desarrolla la tecnología sonora la hace con sus intereses. Y esos intereses pueden ser comerciales. De pronto Amazon genera Alexa, y es una tecnología sonora que lo que busca es recopilar tus datos, venderte cosas, en fin, un montón de cosas que tienen que ver con sus intereses. O hace cientos de años la Iglesia desarrolla en sus capillas una torre con una campana desde donde se puede comunicar con el pueblo entero, donde puede establecer como ciertos ritmos del día, el tiempo. De pronto los militares y la policía generan distintas armas sónicas para poder controlar a las multitudes. Mi pregunta era: ¿dónde está la tecnología que se genera desde el punto de vista cívico, cultural?

— ¿Y existe?

— Una cacerola con una cuchara de palo es una tecnología finalmente. No es tan sofisticada, pero si la multiplicas por cien mil personas, un cacerolazo puede igual tener mucho poder. En esa corriente me inserté yo con las obras de arte que comencé a hacer. Obras que buscaban cómo reclamar ese espacio sonoro con una tecnología que podía crear desde un punto de vista más cívico.

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"Una cacerola con una cuchara de palo es una tecnología finalmente"

— Claro, termina siendo una especie de arte relacional, en un punto.

— Claro. Bueno, justamente, una de las cosas que descubro es que son objetos o dispositivos que no solamente sirven para reclamar el espacio sonoro, sino que son relacionales. Finalmente, te permiten activar redes de personas que están a tu alrededor, que quizás no conoces, nunca en tu vida has visto y nunca en tu vida vas a volver a ver, pero que de pronto activas una colectividad. Ese tipo de conclusiones solamente fueron posibles para mí una vez que yo tenía mis dispositivos y salía a la calle, no solamente a emplear el dispositivo, sino también a aprender sobre este espacio sonoro. Con la acción, me daba cuenta que se volvían también dispositivos de investigación artística. No necesariamente investigación científica. Y esa investigación luego generaba más ideas y me hacían volver, modificar los dispositivos, crear dispositivos nuevos. Entonces no solamente creaba objetos, sino que también creaba métodos para poder seguir creando y seguir haciendo.

— Hay algo de lo más primigenio de la civilización en todo esto. Los golpeteos son constitutivos de las relaciones, del inicio del camino hacia lo que conocemos como civilización. Viene de muy atrás.

— Sí, muy natural hasta te diría. O sea, hay un poder en la comunicación colectiva o en la sincronicidad, en la posibilidad de no solamente ofrecerte tú como individuo, sino ofrecer a todos como una especie de marea que se activa y se expresa cuando de pronto sincronizamos nuestras cacerolazos. No solamente pasa con cacerolas. Recuerdo cuando fui a Santiago de Chile, en el medio del estallido social del año 2019. Entonces, había una barrera protectora gigante y allí todo el mundo golpeaba en perfecta sincronía. Y esa perfecta sincronía nadie la había establecido antes. Nadie había creado un grupo de WhatsApp para decir: “Bueno, vamos a estar en tal lugar, vamos a hacer esto en tal...” No, la gente se había sincronizado automáticamente. Y eso habla justamente de que es muy primitivo y esa sincronización la ves también en la naturaleza, en las luciérnagas, en los estambres. Es decir, que uno entiende y reconoce como en el sonido colectivo un poder y cuando se expresa genera como una especie de manifestación. Y eso para mí es fascinante.

— ¿Y qué es lo que más te interesa con respecto a las nuevas tecnologías y el sonido?

— He tenido un pico de enfoque en la manifestación política y también luego he tenido como un desgaste. Y de pronto a la hora de pensar en las voces nuestras que están en el espacio público, también me he puesto a pensar en la voz mía y luego también me he puesto a pensar en la voz de las máquinas. Es decir, la tecnología que me ayuda a cargar, conducir una voz, que puede ser mi voz, la voz de todos, la voz del pueblo. Luego también tiene una voz propia. Desde un punto de vista más filosófico, desde una manera como de ver el mundo que no es además tan moderno, tan separadora de la naturaleza, del humano, de la naturaleza, etcétera. Sino que es una idea que que busca unificar un poco a nosotros, unificar un poco a nosotros con todos los sujetos que hay alrededor y entender que también puede haber perspectivas que vienen desde ahí y voces que vienen desde ahí. Y eso es lo que más me interesa ahora, entender cuál es la voz de esa tecnología y la trabajo desde el desarrollo de lo que yo llamo la desobediencia robótica.

Presentación inmersiva visual, de movimiento y sonido, en junio de 2025, en el Centro Nacional de las Artes (CENART) de la Ciudad de México como parte del encuentro Desobediencias Robóticas

— ¿Qué sería la desobediencia robótica?

— La desobediencia robótica significa, prácticamente, escapar a la esclavitud. Robot es una palabra que nace del idioma checo en una obra de teatro. Y antes de esa obra, se los llamaban otras cosas, como autómata, androide. En cambio, la palabra robot tiene como la idea de que esta máquina, de que este ser, humanoide o no, jamás tendrá una voz propia. Es un ser, una máquina, un dispositivo, un artefacto, que está hecho para servir al humano.

Entonces, esa es la primera desobediencia, digamos, pensar en cómo podemos relacionarnos de una manera distinta con los robots, sobre todo hoy por hoy, que comienzan a estar mucho más prevalentes, comienzan a estar adentro de nuestras casas, repartiendo comida en la calle y de pronto, poder entender que esos imaginarios que se generan, por un lado del corporativismo del norte global, por otro, desde Hollywood, no son imaginarios que tienen que ser así. Podemos imaginar cosas distintas y las podemos imaginar nuevamente con los intereses desde el punto de vista cívico, cultural. Y no necesariamente con los intereses corporativos, etcétera, que vienen desde otro lado. Y también se entrelaza con una idea que es la desobediencia tecnológica. Y esa idea,que es del investigador cubano Ernesto Oroza, que habla mucho sobre cómo Cuba responde tecnológicamente a la precariedad que impone el embargo que ha tenido durante las últimas décadas. Y cómo con lo que tienen alrededor, combinan cosas y finalmente hacen funcionar lo que sea necesario para poder seguir movilizándose, existiendo, básicamente. Eso no solamente lo vemos en Cuba, lo vemos en Argentina, en todos los países de Latinoamérica, que más o menos tenemos en común. Entre otras cosas, que cada diez años hay una crisis importante, y la crisis es un poco la que nos impone el hacer las cosas como se pueda.

— Pensaba en la novela “Yo, robot”, de Asimov, donde el personaje principal justamente rompe con los moldes de lo que la programación corporativa espera y por eso es un problema. Allí se habla de un salto en la inteligencia artificial, que puede provocar una propia reflexión sobre la vida. ¿Cómo ingresan las IA dentro de tu trabajo?

— Es interesante, la inteligencia artificial ha venido como una avalancha. Cada día hay algo nuevo, que no pudiste estudiar lo que pasó la semana pasada, entonces ya estás como siempre atrasado con lo que está pasando. A mí me parece interesante poder primero pensar en cómo la voz, la voz de las máquinas y la voz robótica no sea una voz en español o en inglés o un idioma que digamos que finalmente termina recibiendo comandos. Me parece interesante cómo la inteligencia artificial se puede emplear para generar desobediencias lingüísticas, distorsiones en el lenguaje que de alguna forma salen de la convención y de la posibilidad del comando y la relación nuevamente del humano por encima del robot y en su lugar permiten tener una especie de proceso quizás de crecimiento y de ideación con una inteligencia artificial que además no tiene por qué ser corporativa.

Para nosotros hoy por hoy la inteligencia artificial casi que es sinónimo de Cha-ChatGPT o Claude y estas cosas. Estas son grandes corporaciones que nos venden un producto, pero en realidad hay muchas más posibilidades, modelos pequeños y un montón de otras cosas que se pueden explorar. Ahora, yo actualmente uso mucho la inteligencia artificial, por ejemplo, para programar, pero no la uso necesariamente porque todavía no encuentro como el camino de entrada más allá de como estos experimentos de desobediencia lingüística. No encuentro el camino de entrada para poder como tener algo sustancioso. No quiero que un robot sea básicamente un ChatGPT, con brazos y piernas. No quisiera. Eso es lo que la industria quiere.

— ¿Y qué es lo que quisieras?

— Para mí la idea del robot humanoide es similar a la idea del robot que habla un idioma. Es decir, humanoide es siempre un robot que nunca va a ser humano y, por lo tanto, siempre va a estar un paso por debajo del humano y en sometimiento del ser humano. Es decir, siempre va a generar esa relación vertical y esa relación que se remite a la palabra robot. Servil.

"Trato de entender cómo la agencia robótica puede ser una agencia que se expresa en colectividad"

— Un esclavo tecnológico, ¿no?

— Tal cua. No entiendo el sueño de tantas personas de crear algo que sea tan parecido a un ser humano. Si quieres algo que sea tan parecido a un ser humano, reprodúcete pues y haz un humano de verdad. Pero, finalmente, para mí lo bonito, y es lo que trato de hacer con mi proyecto de desobediencia robótica, es imaginar y crear robots que se salen por completo de esos imaginarios, ¿no? Robots que, por ejemplo, en su conjunto generan una familia, robots que pueden tener una expresión colectiva.

Y ahí genero como ciertas coincidencias con los proyectos espacio público y de voz política, en donde la voz colectiva tiene una fuerza y una potencia. Entonces, trato de entender cómo la agencia robótica, que seguramente sería distinta de la agencia humana, puede ser una agencia que se expresa en colectividad. Y eso es lo que yo estudio ahora, es lo que trato como de hacer con los robots que vengo haciendo. Es un proceso mucho más lento que todos los demás y mucho más caro también.

— Querés un mundo con robots libres.

— Sí, quiero un mundo con robots libres, exactamente. Donde no tengamos que sentir que cuando vemos un robot preguntemos: ¿qué hace? Es la primera pregunta que todo el mundo dice cuando ven mis robots. Porque estamos acostumbrados a que el robot cumpla una función. Y me gustaría un mundo donde esa pregunta no sea lo primero que se nos viene a la mente. Más allá de que sí puede hacer cosas. Los seres humanos hacemos cosas, nos robotizamos también y preguntamos: ¿tú qué haces? Pero, estamos por encima de eso.

— Claro. Estamos en una época donde la identidad de las personas se define por su profesión. La gente se presenta y dice: “Soy tal cosa”, no dice: “Trabajo de tal cosa”, ¿no? Hay algo de este chipeo sobre la productividad y sobre lo que tenemos que hacer que pasa a ser parte de nuestro propio relato, de cómo nos miramos a nosotros mismos.

— Sí, y creo que es como un autosometimiento, finalmente, definirse así de entrada. Es justamente robotizarnos a nosotros, cuando lo que deberíamos hacer es desrobotizar a los robots, obviamente nosotros también.

— Somos también esclavos en un punto.

— Tal cual. Esclavos del sistema. Nos suena porque lo sentimos además todos los días. Quizás también ese mundo, y eso es lo que yo quiero, no solamente es que los robots sean libres, sino también quizás en ese reflejo buscar que nosotros dejemos de vernos así, como funcionales y punto. De algún día decir: “¿Y tú qué haces?” Y responder: “No sé, yo sueño todas las noches” o lo que fuera. Puedes poner lo que te dé la gana cuando te hacen esa pregunta, pero siempre uno responde en función de su profesión.

— Para cerrar, ¿crees que el arte tiene alguna función a nivel sociedad?

— Te la respondo justamente como comenzábamos hablando de arquitectura. La arquitectura resuelve problemas, o el diseño, si queremos. Primero identifica un problema, luego lo resuelve. El arte no resuelve ningún problema, tampoco debería estar dedicado a eso. Si quieres, y hasta podemos crear problemas, podemos resaltar problemas, podemos abordar problemas, poner sobre la mesa. Pero, pero la función del arte jamás debería ser la de resolver un problema. Creo que lo más importante y lo segundo que veníamos hablando es que el arte tiene como la función siempre de relacionar, sobre todo en estas épocas donde por lo menos yo lo veo alrededor mío, cada vez como nos individualizamos, nos recluimos, ¿no? El arte debería tener esa función como de conectarse uno consigo mismo y conectarse con las otras personas que tenemos alrededor.