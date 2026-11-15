Política

La juventud de La Libertad Avanza prepara un congreso nacional en Rosario con la mira en 2027

El evento se llevará adelante a principios de diciembre en la provincia de Santa Fe. Desde el armado hicieron extensiva la invitación al presidente Javier Milei y a autoridades nacionales

Pilar Ramírez cerró el primer Congreso de Juventud de LLA en la Ciudad
Pilar Ramírez cerró el primer Congreso de Juventud de LLA en la Ciudad
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Como culminación de un proceso de construcción interna, la juventud de La Libertad Avanza trabaja en la organización del primer congreso nacional juvenil en la ciudad de Rosario para principios de diciembre. A diferencia de las actividades que suelen realizar en las distintas provincias, el evento de fin de año convocará a dirigentes nacionales del espacio.

Los jóvenes libertarios, nucleados detrás de la conducción de Sharif Menem, hicieron extensiva la invitación al presidente Javier Milei y a autoridades como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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La idea de la actividad es fortalecer la estructura partidaria de cara a las elecciones presidenciales de 2027, en particular con el objetivo de conseguir otros cuatro años de gestión de Milei. Para eso, desde hace semanas, celebran congresos provinciales con la asistencia de los referentes locales y con la intención de expandir el sello en el interior del país.

“La idea de los actos es demostrarles a los jóvenes lo que tienen y lo que pueden hacer. Además, prepararnos para el año que viene, en el que vamos a tener un rol fundamental”, argumentó uno de los dirigentes del armado libertario.

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Jóvenes sobre un escenario con una pantalla de fondo que dice Congreso de la Juventud mientras miembros del público toman fotografías
Un grupo de jóvenes posa en un escenario frente a una pantalla con la leyenda Congreso de la Juventud durante un acto de La Libertad Avanza

Con la fecha todavía por confirmar, pero prevista para el primer fin de semana de diciembre, desde La Libertad Avanza apuestan a cerrar un ciclo de actividades con la presencia y el discurso de cierre a cargo del mandatario. Desde el entorno de Milei aún no confirman su asistencia, sujeta a la agenda de actividades que mantendrá durante el último mes del año, aunque garantizan la presencia de Karina Milei, titular del sello.

Además del menor de los Menem, la tarea de construcción partidaria juvenil involucra a la referente Rocío Gómez y al influencer libertario Iñaki Gutiérrez, junto a los coordinadores de la juventud de todo el país.

En las filas violetas revelaron a este medio que las sucesivas actividades en las provincias persiguen la intención de “ganar músculo político” y preparar a la militancia de cara a la campaña electoral de 2027 que se avecina.

Luego de haber celebrado eventos partidarios en más de 15 provincias, entre ellas Buenos Aires y Córdoba, este fin de semana la juventud violeta estuvo en Corrientes junto a los diputados Lisandro Almirón y Virginia Gallardo. “Los pibes cambiaron de idea”, rezaba una de las banderas desplegadas en el congreso, en alusión a una histórica canción del peronismo que buscaba exhibir la construcción de su juventud.

El diputado Lisandro Almirón y la juventud de LLA en la provincia de Corrientes
El diputado Lisandro Almirón y la juventud de LLA en la provincia de Corrientes

En la previa al congreso nacional de diciembre, el cronograma de visitas contempla además la presencia de los jóvenes del espacio el próximo sábado 21 de noviembre en Entre Ríos, el viernes 27 en Misiones y el sábado 28 en Río Negro y Neuquén. Lo llamativo de las convocatorias juveniles es que no incluyen a los laderos del asesor presidencial Santiago Caputo, cuyos referentes aseguran no haber sido invitados.

La decisión del partido por fortalecer el armado juvenil no es azarosa. Además de pujar por la reelección de Javier Milei y anticipar las tareas que tendrá el sector en los próximos comicios, también apunta a competirle a Las Fuerzas del Cielo por la representatividad de los jóvenes.

Tras la marginación de los militantes celestiales de las listas de las elecciones de 2025, la organización que responde al asesor pasó a una etapa de menor actividad. Desde la organización bordó anticiparon que retomarán la dinámica de encuentros y actividades en el marco de la campaña electoral de 2027.

En la antesala de un nuevo año electoral, el encuentro previsto para diciembre buscará reunir en un mismo escenario a los principales referentes juveniles del oficialismo y exhibir el despliegue territorial construido durante los últimos meses. La convocatoria también funcionará como una señal política hacia adentro del espacio, en momentos en que la organización de la juventud aparece como uno de los terrenos de disputa por la conducción y la representación del universo libertario.

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