Por qué crece la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras

La estabilidad del dólar mayorista contrasta con la caída de precios de acciones y bonos (Foto: Reuters)

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El precio de las acciones en Argentina atraviesa un 2026 muy negativo en términos generales, mientras que los bonos soberanos en dólares también operan con un amplio descuento, con un índice de riesgo país que llegó a atravesar la barrera de los 900 puntos básicos (pb) después de un año.

En la visión de los analistas financieros, el hecho de que los activos de renta variable y renta fija hayan retrocedido a las valuaciones más bajas desde la crisis cambiaria de septiembre y octubre de 2025, es una señal que indica que los inversores se están anticipando a un eventual estrés financiero a medida que se acerque la fecha de las elecciones presidenciales de 2027.

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La cotización del dólar oficial desafió el techo del régimen de bandas cambiarias del BCRA en medio de las elecciones legislativas de 2025, mientras que las paridades financieras del “contado con liquidación” (CCL) y el dólar MEP rompieron esa barrera.

Sin embargo, los bajos precios de las acciones y bonos no tuvieron su correlato cambiario. El peso se aprecia y la cotización del dólar mantiene un incremento de solo 6% en lo que va del año, unos 20 puntos porcentuales menos que la inflación.

Al analizar en detalle los distintos precios del mercado, aparece una señal de tensión: precios de los dólares financieros que empiezan a distanciarse de la referencia oficial. con un aumento en la brecha de precios entre estas cotizaciones. Mientras que el “contado con liqui” sondea los $1.670, el mayorista es pactado cerca de $1.550, con una brecha de $120 o del 7.7 por ciento.

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En Argentina, que aumente la brecha cambiaria entre el dólar oficial -mercado donde interviene el BCRA- y el dólar CCL -resultado de la relación de precios en dólares y en pesos de acciones y bonos- significa que se está agrandando la distancia porcentual entre el precio que vale el dólar en el mercado formal o mayorista -donde se liquidan las operaciones de comercio exterior- y el precio que se paga para conseguir dólares en el mercado financiero y girarlos al exterior.

¿Qué implica y por qué ocurre?

Mayor incertidumbre o expectativas de devaluación . Una brecha que crece suele reflejar que los inversores y actores del mercado desconfían de que el tipo de cambio oficial pueda sostenerse a su valor actual, anticipando un salto devaluatorio o cambios en la política cambiaria.

Presión sobre el Banco Central. Si el tipo de cambio oficial se mantiene quieto -incluso “atrasado” si se lo coteja con el avance de la inflación- mientras el CCL sube, . Si el tipo de cambio oficial se mantiene quieto -incluso “atrasado” si se lo coteja con el avance de la inflación- mientras el CCL sube, crecen las tensiones sobre las reservas internacionales y los incentivos para liquidar o retener exportaciones e importaciones.

El CCL permite comprar un activo en pesos en Argentina y venderlo contra dólares depositados en una cuenta fuera del país

Mayor demanda de divisiones en el exterior . El CCL permite comprar un activo en pesos en Argentina y venderlo contra dólares depositados en una cuenta fuera del país. Cuando aumenta su precio respecto a otros tipos de cambio -como el dólar MEP, que queda en el país-, crece la necesidad o el deseo de fugar o posicionar capitales en el exterior.

Distorsiones en la economía. Una brecha elevada complica el comercio exterior. En el pasado, con un control de cambios estricto y brechas mucho mayores, generó incentivos a la sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones, y suele trasladarse a los precios internos de la economía.

Un análisis de la ALyC Portfolio Personal Inversiones destacó que “la estabilidad cambiaria a corto plazo convive con un desacople marcado entre el índice de riesgo país y el tipo de cambio real. Si bien en las últimas dos ruedas el índice de riesgo país comprimió hasta 853 pb, luego de haber cerrado en 939 pb el viernes 6 de noviembre, su trayectoria desde julio contrasta con la evolución del tipo de cambio real que cayó 5,1% en el mismo período”.

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“Esta divergencia puede sostenerse en el corto plazo, pero plantea un interrogante de mediano plazo. Es decir, en el corto plazo, los flujos pueden seguir pisando fuerte. Los ingresos de divisas al mercado de cambios, tanto financieros -liquidación de títulos de deuda- como comerciales -superávit energético y cosecha fina a partir de diciembre-, junto con una mayor demanda estacional de pesos hacia fin de año -menor demanda por atesoramiento-, podrían mantener al dólar nominal relativamente estable. Sin embargo, esta dinámica no elimina el desacople entre el riesgo país y el tipo de cambio real. Para que la divergencia se corrija de manera sostenible, será necesario que mejore la percepción de riesgo soberano o que el tipo de cambio real recupere competitividad, o bien una combinación de ambos movimientos”, añadió Portfolio Personal en su análisis.

Esta brecha de cotizaciones también se da entre el dólar MEP (utilizado para dolarizarse dentro del sistema financiero local) y el CCL (para depositar divisas en cuentas del exterior).

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Para que la divergencia se corrija de manera sostenible, será necesario que mejore la percepción de riesgo soberano o que el tipo de cambio real recupere competitividad (PPI)

Al respecto, los analistas de Balanz reseñaron que “la curva de los Bonares continúa mostrando spreads amplios frente a la curva de los Globales, en un contexto negativo para la renta fija argentina. Durante la última semana se profundizó el deterioro de los bonos argentinos, con los Bonares cediendo 5,6% semanal y los Globales cayendo 5,5%. Incluso los Bopreales, con un menor riesgo relativo, cerraron la semana a la baja (2,2% semanal). Este peor desempeño relativo de los títulos bajo legislación local podría reflejar una visión más pesimista de los inversores locales respecto de los externos, así como el efecto de las recientes emisiones bajo ley local frente a la ausencia de nuevas colocaciones bajo ley extranjera. En este contexto, nos inclinamos por el Bonar 2027 (AO27) para un perfil moderado que busque exposición en activos de ley local. Mantenemos una postura neutral en globales, pero dentro de la curva preferimos el GD41”.

Desde Balanz añadieron que “las tasas en pesos y el tipo de cambio mantienen su desacople respecto del riesgo país. Las dinámicas de las tasas en pesos y del tipo de cambio parecen reflejar expectativas distintas de las de los bonos en dólares. En el último mes, el riesgo país aumentó 300 puntos básicos, mientras que las tasas del tramo largo de la curva CER se mantuvieron relativamente estables. En el mismo período, el tipo de cambio oficial se depreció 1,8%, mientras que el CCL se depreció 3,5 por ciento”.

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