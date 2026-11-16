Economía

Día, Burger King, Tía Maruca: ola de fusiones de último momento, antes de que entre en vigor un cambio regulatorio en materia de competencia

La argentinización del mercado local se intensificó en las últimas semanas. Grupos empresarios apuraron el cierre de operaciones millonarias debido al inminente cambio regulatorio en defensa de la competencia

Tia maruca, burguer king, dia
Tres de las marcas más reconocidas del consumo cotidiano argentino cambiaron de manos en una misma semana
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Hay una tendencia que se viene dando hace, por lo menos, tres años: luego de la salida de empresas multinacionales de la Argentina, las marcas quedan en manos de empresarios locales. El fenómeno, que muchos analistas explican por la dificultad de las grandes corporaciones globales para entender el mercado interno argentino, se aceleró aún más en las últimas semanas ante la inminencia de un cambio regulatorio en materia de competencia que podría dificultar la concreción de estos negocios.

De hecho, la semana pasada, José Luis Manzano -accionista de grandes firmas como Edenor y Metrogas- cerró su ingreso como socio en la cadena de supermercados Dia junto a Francisco de Narváez, mientras que a través de su vehículo de inversión, Integra Capital, también se confirmó su adquisición de los 107 restaurantes de Burger King en el país, anteriormente en manos de Alsea, el holding mexicano que también opera la marca Starbucks en el país.

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Horas más tarde, Molinos Río de la Plata anunció la compra de la emblemática marca de galletitas Tía Maruca. Estas tres operaciones se cerraron en un solo día y, aunque los actores son distintos, todos comparten un denominador común: las transacciones se anunciaron o cerraron antes del 17 de noviembre, la fecha en que entrará en vigor un cambio regulatorio que alterará las reglas del juego para las fusiones y adquisiciones en la Argentina.

Qué cambia el 17 de noviembre y por qué los empresarios lo miraron con atención

Desde este martes, la Ley de Defensa de la Competencia 27.442 empezará a incluir un régimen de control previo de concentraciones económicas. El mecanismo implica que determinadas fusiones y adquisiciones —las que superan ciertos umbrales de facturación— deberán obtener la autorización de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) antes de concretarse.

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Con la compra de Dia, el grupo liderado por Francisco de Narváez suma más de 900 sucursales y supera las 1.000 tiendas en 22 provincias
Con la compra de Dia, el grupo liderado por Francisco de Narváez suma más de 900 sucursales y supera las 1.000 tiendas en 22 provincias

Hasta ahora, las empresas podían cerrar el negocio y notificar después. La entrada en vigencia del nuevo esquema opera un año después de la constitución formal del organismo de competencia, plazo que se cumple precisamente este 17 de noviembre.

La diferencia no es menor. “Al final del camino, las autoridades tendrán más poder si opinan antes de que se cierre la transacción que si lo hacen después. Este contexto apuró negocios en los últimos meses, sin dudas”, explicó un especialista en el sector a Infobae.

En tanto, para aquellas operaciones en las que el impacto sobre la competencia es más debatible —los casos más “opinables”, en la jerga del sector—, la obligación de conseguir el visto bueno previo introduce una capa adicional de incertidumbre que puede condicionar el precio, el diseño de la operación e incluso su viabilidad.

El caso Telecom-Telefónica, el ejemplo de lo que puede ocurrir

El antecedente más elocuente de lo que implica que el regulador opine antes es la fusión entre Telecom y Telefónica Móviles Argentina. Anunciada en febrero de 2025, la operación fue suspendida preventivamente en marzo de ese año por la Secretaría de Industria y Comercio y, recién en junio de 2026, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) dio su autorización, pero con condiciones severas.

El organismo exigió a Telecom la transferencia de 6 millones de clientes móviles activos a un competidor independiente —4 millones en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 2 millones en el interior—, junto con la cesión del espectro radioeléctrico necesario para prestar el servicio. Además, ordenó la desinversión de la cartera de abonados de Movistar en 28 localidades de cinco distritos, que comprenden 211.400 abonados en telefonía fija, servicios corporativos y mayoristas.

La fusión entre Telecom y Telefónica Móviles Argentina fue el antecedente más elocuente del nuevo esquema
La fusión entre Telecom y Telefónica Móviles Argentina fue el antecedente más elocuente del nuevo esquema

Desde Telecom —operador de la red móvil Personal— cuestionaron la resolución. “Es un encuadre competitivo antiguo que no refleja el mercado de telecomunicaciones actual. Tenemos a Starlink operando en banda ancha satelital y siguen contando los abonados uno por uno en las distintas regiones del país”, señalaron entonces desde la empresa en declaraciones a Infobae. “Nos obligan a una desinversión que es complicada y no tiene antecedentes”, agregaron en aquella oportunidad. El caso dejó en claro que, cuando el regulador opina antes, puede imponer condiciones que reconfiguran el negocio de manera sustancial.

Día cerró cinco días antes del cambio normativo

Una de las operaciones que llamó la atención en los últimos días fue la venta de Supermercados Dia Argentina al grupo GDN, la firma controlada por Francisco De Narváez, propietario de ChangoMás. El acuerdo, por USD 53,8 millones, se anunció el 5 de noviembre y cerró el 12 de noviembre, exactamente cinco días antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen.

La cadena española, previamente controlada por el fondo de inversión LetterOne del empresario ruso Mijail Fridman, decidió abandonar el mercado local tras acumular pérdidas contables por 54 millones de euros y un consumo de caja de 14 millones de euros en los 12 meses finalizados en junio de 2026. Con la incorporación de las más de 900 sucursales de Dia, GDN alcanza una red de más de 1.000 tiendas distribuidas en 22 provincias. El grupo español venía buscando hace tiempo desprenderse de su negocio en Argentina.

La novedad trascendió el 14 de noviembre, cuando se confirmó que también Manzano había ingresado como socio en GDN a través de Integra Capital, bajo la sociedad Dorinka. Según informó la propia compañía, el grupo inversor de Manzano se incorpora para “fortalecer el plan de crecimiento, la capacidad de inversión y la expansión en el mercado”. De Narváez, sin embargo, seguirá siendo socio mayoritario, mientras que Dia y ChangoMás continuarán funcionando como empresas separadas hasta que la ANC apruebe la integración.

Manzano también se quedó con Burger King y sumó las estaciones Shell

El mismo 14 de noviembre, Alsea, la firma mexicana que operaba Burger King en la Argentina, confirmó la firma de un acuerdo vinculante para vender los 107 restaurantes de la cadena. En el mercado identificaron a Integra Food & Hospitality —controlada por Integra Capital— como la compradora. La operación todavía está pendiente de autorizaciones regulatorias.

Integra Capital, el vehículo de inversión de José Luis Manzano, se quedó con los 107 restaurantes de Burger King en la Argentina (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo)
Integra Capital, el vehículo de inversión de José Luis Manzano, se quedó con los 107 restaurantes de Burger King en la Argentina (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo)

La adquisición cobra dimensión cuando se la conecta con otra operación anterior. En junio pasado, Mercuria Energy Group, el fondo suizo que es socio mayoritario de Manzano en Integra Capital dentro la petrolera Phoenix Global Resources, adquirió los activos de downstream de Raízen Argentina por USD 1.420 millones. Esa transacción incluyó la refinería de Dock Sud —rebautizada Signar Energy— y una red de 894 estaciones de servicio de la marca Shell en todo el país.

La hipótesis de negocios es sumar los restaurantes de Burger King a esa red de estaciones, tal como hizo YPF en su alianza con McDonald’s.

La trama del ecosistema Manzano tiene un eslabón adicional. Edenor, la distribuidora eléctrica en la que Integra Capital también tiene participación, informó, también la semana pasada, a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que su subsidiaria Edenor Inversiones S.A.U. suscribió acciones representativas del 20% del capital social de Latam Downstream Holdings Ltd. (LTDH), la sociedad controlante de las empresas del negocio de refinería de hidrocarburos que incluye a Signar Energy y la red de surtidores Shell. Edenor justificó la inversión como parte de su estrategia de crecimiento y la alineó con su propósito de contribuir a la transición energética, en particular el creciente rol de la electricidad en la movilidad.

Molinos aceleró dos operaciones en octubre y noviembre

Molinos Río de la Plata, la empresa insignia del Grupo Pérez Companc, también concentró operaciones en las semanas previas al cambio regulatorio. El 28 de octubre, la compañía presidida por Luis Pérez Companc anunció la adquisición del 100% de Grupo Ayudín en Argentina, Uruguay y Paraguay, que comprende las marcas Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer y Selton, además de dos fábricas, un centro de distribución y oficinas comerciales en la región. La operación, cuya implementación fue declarada como sujeta al cumplimiento de autorizaciones habituales, se acordó con Apex Capital y Superior Brands.

El 14 de noviembre, además, Molinos anunció la compra de Tía Maruca, la histórica marca de galletitas fundada en 1998. La operación abarca la marca en la Argentina y determinados países de la región, y también está condicionada a la obtención de la autorización correspondiente.

Con estas dos incorporaciones, Molinos avanza en su objetivo de convertirse en una de las empresas de consumo masivo más importantes de la región, en un portfolio que ya incluye marcas como Matarazzo, Lucchetti, La Salteña, Don Vicente, Granja del Sol y NotCo, entre otras.

Un mercado en máximos históricos, con compradores locales al frente

Estas operaciones se inscriben en un año de actividad récord para el mercado de fusiones y adquisiciones en la Argentina. Según un informe de la consultora Aon, el capital movilizado en M&A creció 38% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, con USD 4.672 millones en 129 operaciones. El dato de PwC Argentina coincide en la tendencia: 56 transacciones por USD 5.700 millones en el primer semestre, lo que posiciona al período como el tercer semestre más activo por valor desde 2010.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
A partir del 17 de noviembre, toda fusión o adquisición que supere los umbrales de facturación establecidos por la ley deberá contar con la aprobación de la ANC antes de cerrarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los compradores locales lideraron el proceso: según PwC, el 59% de las operaciones del semestre tuvo a inversores argentinos como adquirentes. “Resulta evidente que casi todos los compradores fueron locales. Ya no se trata de oportunidades de comprar barato, sino de entender la lógica argentina para armar planes de largo plazo, maximizar sinergias con sus negocios existentes y potenciar el crecimiento”, dijo Patricio Rotman, director de F&G Advisors.

La explicación del fenómeno tiene varias capas. Para Eugenio Aramburu, del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Pagbam), los inversores locales suelen liderar los procesos de M&A al inicio de un nuevo ciclo macroeconómico por su mayor capacidad de adaptación y flexibilidad en la evaluación del riesgo. “Pasó en la época de Menem y está pasando en el ciclo de Milei”, señaló.

Valeriano Guevara Lynch, Chairman de Allende & Brea, sintetizó la dinámica con una frase que circula entre los operadores del sector: “Donde la multinacional ve volatilidad, el empresario argentino ve precio”. Para Guevara Lynch, el año que viene tendrá dos mitades bien diferenciadas: “una carrera por firmar antes de las elecciones y una pausa para ver qué dicen las urnas”.

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