El Salvador

Masacre de los jesuitas en El Salvador: Un recorrido en imágenes a 37 años de un crimen sin resolución judicial

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un batallón militar asesinó a 6 sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, en la última masacre de la guerra civil salvadoreña entre 1980-1992.

Imágenes de los cuerpos de los sacerdotes jesuitas asesinados en el jardin de su residencia en la UCA de El Salvador
La mañana del 16 de noviembre de 1989, los cuerpos de 6 sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras fueron encontrados en el jardín de su residencia en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, una de las últimas masacres perpetradas por el ejército salvadoreño durante la guerra civil. (Infobae Centroamérica/Cortesía Diario 1/UCA)
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Las víctimas esa madrugada fueron: De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, Julia Elba Ramos y su hija, Celina Mariceth Ramos. (Infobae Centroamérica/ Cortesía Centros Judiciales de El Salvador)
Las víctimas esa madrugada fueron: De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, Julia Elba Ramos y su hija, Celina Mariceth Ramos. (Infobae Centroamérica/ Cortesía Centros Judiciales de El Salvador)
Imágenes de los cuerpos de los sacerdotes jesuitas asesinados en el jardin de su residencia en la UCA de El Salvador
Los jesuitas de la UCA eran críticos de la desigualdad social, de las violaciones de derechos humanos y de la estrategia militar del Estado. Desde sectores militares y de extrema derecha se los acusaba de simpatizar con el FMLN, aunque su posición pública apuntaba a una salida negociada al conflicto. (Infobae Centroamérica/Cortesía El Confidencial)
Imágenes de los cuerpos de los sacerdotes jesuitas asesinados en el jardin de su residencia en la UCA de El Salvador
La relevancia de la masacre de estas víctimas cobró fuerza internacional debido al perfil de cada uno de ellos: dos religiosas, cinco sacerdotes españoles jesuitas y académicos. (Infobae Centroamérica/Cortesía Plaza Pública)
Detalle de una de las biblias de los sacerdotes que fue dañada por los efectivos militares. Ignacio Ellacuría sostenía que la universidad no podía permanecer al margen de la realidad social. Su idea de que la UCA debía “cargar con la realidad” sintetizaba una concepción de la educación superior ligada a la justicia social, los derechos humanos y el análisis de las causas estructurales de la pobreza. EFE/ Rodrigo Sura
Detalle de una de las biblias de los sacerdotes que fue dañada por los efectivos militares. Ignacio Ellacuría sostenía que la universidad no podía permanecer al margen de la realidad social. Su idea de que la UCA debía “cargar con la realidad” sintetizaba una concepción de la educación superior ligada a la justicia social, los derechos humanos y el análisis de las causas estructurales de la pobreza. EFE/ Rodrigo Sura
Desde entonces, la UCA realiza una serie de actividades religiosas, memoria colectiva y culturales en honor a la figura de los líderes jesuitas. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Jose Cabezas)
Desde entonces, la UCA realiza una serie de actividades religiosas, memoria colectiva y culturales en honor a la figura de los líderes jesuitas. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Jose Cabezas)
La masacre no causó por sí sola el final de la guerra, pero se convirtió en un símbolo del agotamiento del conflicto y de la necesidad de una negociación. Los Acuerdos de Paz de Chapultepec se firmaron en enero de 1992. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Jose Cabezas)
La masacre no causó por sí sola el final de la guerra, pero se convirtió en un símbolo del agotamiento del conflicto y de la necesidad de una negociación. Los Acuerdos de Paz de Chapultepec se firmaron en enero de 1992. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Jose Cabezas)
La UCA mantiene un museo donde yacen fotografías de las víctimas, así como pertenencias. (Infobae Centroamérica/ EFE/Roberto Escobar/Archivo)
La UCA mantiene un museo donde yacen fotografías de las víctimas, así como pertenencias. (Infobae Centroamérica/ EFE/Roberto Escobar/Archivo)
En el proceso judicial, el caso aún no posee una resolución definitiva. El ex ministro de defensa Rafael Humberto Larios es uno de los once acusados de la masacre, el caso fue reaperturado en 2022, y en 2024 enviado a juicio. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
En el proceso judicial, el caso aún no posee una resolución definitiva. El ex ministro de defensa Rafael Humberto Larios es uno de los once acusados de la masacre, el caso fue reaperturado en 2022, y en 2024 enviado a juicio. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
Nelson Lopez y Oscar Alberto Leon también forma parte de este proceso judicial. Desde 2024, no se puede efectuar el juicio por distintas razones. La última suspensión fue en octubre de 2026, por incomparecencia de dos imputados y fue reprogramado para el 5 de abril de 2027. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
Nelson Lopez y Oscar Alberto Leon también forma parte de este proceso judicial. Desde 2024, no se puede efectuar el juicio por distintas razones. La última suspensión fue en octubre de 2026, por incomparecencia de dos imputados y fue reprogramado para el 5 de abril de 2027. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)
Carlos Camilo Hernández fue uno de los encargados de organizar el ataque, junto al teniente José Ricardo Espinoza, quien estaba a cargo del Batallón Atlacatl. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Jose Cabezas)
Carlos Camilo Hernández fue uno de los encargados de organizar el ataque, junto al teniente José Ricardo Espinoza, quien estaba a cargo del Batallón Atlacatl. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Jose Cabezas)
Inocente Montano, quien enfrentó juicio ante las autoridades españolas, es el único militar que ha sido condenado por este caso. El tribunal lo declaró culpable de cinco asesinatos de carácter terrorista: los de los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno. La justicia española pudo juzgar esos cinco homicidios porque las víctimas tenían nacionalidad española. La sentencia estableció una pena de 133 años de prisión, equivalentes a 26 años y ocho meses por cada víctima. (Infobae Centroamérica/EFE/ Kiko Huesca/Archivo)
Inocente Montano, quien enfrentó juicio ante las autoridades españolas, es el único militar que ha sido condenado por este caso. El tribunal lo declaró culpable de cinco asesinatos de carácter terrorista: los de los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno. La justicia española pudo juzgar esos cinco homicidios porque las víctimas tenían nacionalidad española. La sentencia estableció una pena de 133 años de prisión, equivalentes a 26 años y ocho meses por cada víctima. (Infobae Centroamérica/EFE/ Kiko Huesca/Archivo)

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