Masacre de los jesuitas en El Salvador: Un recorrido en imágenes a 37 años de un crimen sin resolución judicial

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Cánticos para Bukele y banderas de El Salvador en el partido de Haití en Miami La diáspora haitiana aprovechó el partido frente a Estados Unidos en Miami para expresar su respaldo a las acciones del presidente salvadoreño contra las pandillas en su país

“¿Estaré capacitado? ¿Podré hacerlo?”: la revancha del recluso salvadoreño que cursó la universidad desde la cárcel Rafael Tula pasó 16 años sin tocar un libro escolar hasta que una universidad abrió sus puertas en el penal de La Esperanza. En un pabellón sin internet ni atajos digitales, se convirtió en uno de los mejores promedios del país y diseñó un plan de negocios para cuando cruce el portón hacia la libertad

La primera universidad carcelaria de Centroamérica: 40 reos en El Salvador a punto de licenciarse en Administración de Empresas Cerca de 40 internos por delitos comunes culminan sus estudios superiores en un penal salvadoreño marcado por la estricta segregación de bandas criminales. Apoyado por organismos internacionales y la UCAD, el proyecto combina formación ejecutiva y alfabetización comunitaria como vía para romper el ciclo delictivo

El Salvador confirmó la quinta muerte por dengue y acumula 6,908 casos sospechosos Las autoridades sanitarias informaron que el país suma cinco decesos y 72 egresos hospitalarios por la infección transmitida por el mosquito Aedes aegypti