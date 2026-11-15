El Senado quedó atravesado por internas y las PASO: qué está en juego y el respaldo de los aliados a Bullrich

Legisladores del oficialismo y la oposición durante la última sesión que realizó la Cámara alta, a fines del mes pasado (Prensa Senado)

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El Congreso ingresa mañana en la quincena final de sesiones ordinarias, con un Gobierno mileísta que agitó al Senado en las últimas 72 horas no sólo por la agenda pendiente, sino por la -algo- sorpresiva incorporación de una eventual suspensión de las PASO y una interna agobiante para el Ejecutivo libertario, pero no para su jefa en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal), quien sostiene un amplio respaldo de aliados que prefieren su palabra y no la de Casa Rosada. El recinto se convierte en un botín de guerra en el momento más delicado del cronograma legislativo, con el Presupuesto 2027 en juego y en busca de un dictamen en Diputados.

La liviandad con la que desde Balcarce 50 se mencionan las Primarias dista mucho de la ambiciosa reforma presentada meses atrás por la administración central. La iniciativa sumó un ramillete de frustradas operaciones, repletas de curvas de bajo nivel, que anunciaron durante largas semanas una ley sancionada y con votos de sobra -requiere 37, por modificar cuestiones electorales- antes que terminara octubre. Nunca se oyeron los mensajes más que claros desde el Senado y adhesiones que, en el mejor de los casos, llegaban a 31 o 32. No es imposible alcanzar lo que se precisa, aunque todo “costará” y el “primero quiero la mía” -sin la connotación negativa, claro está- retumbará. Así es la política.

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En dicho proyecto hay ítems sensibles sobre la Boleta Única de Papel -como la lista completa-; la potencial incorporación de colectoras que el propio Gobierno tiró como globo de ensayo -si es una, ¿acuerdan con el PRO, la UCR o fuerzas locales para legisladores nacionales?-; el financiamiento privado; un eventual adiós al debate presidencial; y nada menos que Ficha Limpia. ¿El Ejecutivo sabe que el martes próximo, cuando se reúna la comisión de Asuntos Constitucionales, habrá aliados que impulsarán un dictamen para el último punto, se avance o no con las PASO? Si bien es cierto que el articulado está hace meses en la Cámara alta, no hubo un intercambio real sobre lo técnico del texto.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli

Bajo este escenario, la pregunta es si los dialoguistas, que parecen encontrar en Bullrich a la única interlocutora con sentido común -y que respeta la palabra empeñada, según reconocieron la mayoría de bancadas a Infobae-, le regalarán a los libertarios, en un abrir y cerrar de ojos, la suspensión de las Primarias y nada más. Parece no cerrar esta cuenta en varios despachos, aunque la gestión actual sí supo diferenciarse de los gobiernos anteriores, en todo sentido. En pocas horas se corroborará esto o si, de nuevo, se llena de humo el Palacio Legislativo.

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¿Cómo son las negociaciones? Al igual que ocurrió con zonas frías y, ante la insistencia del poder central, la porteña delegó la meta en el jefe de Gabinete, Diego Santilli. No le salió mal al funcionario, ya que la ley flotó cuando nadie lo pensaba posible. Sin embargo, con la iniciativa electoral hay mucho más en juego. Ahí, de nuevo, ingresan los gobernadores. Pero no son suficientes y por eso se precisa a la ex ministra de Seguridad, que está dispuesta a cerrar los votos sueltos que falten. Buen momento para recordar la importancia de haber podido sumar la ayuda extra de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

Al escanear los adelantamientos de elecciones provinciales, uno supone una semilla incipiente de consenso entre Nación y mandatarios aliados -dos, en especial, que ya tienen borrador en mano-, quienes no tienen candidato presidencial ni por asomo. Resta lo que queda del peronismo, que aún piensa si le conviene subsumirse al kirchnerismo, tan sólo a tres años de haber dejado el poder. Al consumar los comicios antes, el sendero indicaría al mileísmo sin postulantes de peso -o ninguno- en los distritos “amigos”, pese a la desconfianza que aterriza desde distintos puntos del país. La prueba será en Neuquén, que se anticipó a todas y define en febrero.

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Patricia Bullrich y Javier Milei, con un vínculo cada vez más tenso

En caso de conflicto, el año sería largo para los libertarios en el Congreso. Si ocurriese lo contrario, la sintonía continuará. Y, a partir de ahí, vendrá la pregunta trascendental: ¿cómo se armarán las listas a diputados y en donde se elijan senadores nacionales? Un histórico cabalgador de peripecias legislativas lo resumió de esta manera: “Si los libertarios se quedan con la mayoría de las nóminas, los gobernadores se quedarán sin nada. Si ahora los llaman poco, después será nunca más. Ahí está la clave y nadie sabe cómo se arreglará eso”.

Una ventana final. A Bullrich no le interesa ni es su intención romper. La mayoría mira las “disidencias”, pero pocos reparan las veces que salió primera a respaldar a Javier Milei en situaciones necesarias. Lo más increíble y gracioso de todo: querer “correr” a la ex ministra a los chancletazos. Como si no supieran de dónde salió y qué vivió en más de 50 años de hacer política.

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En los próximos días, el pleno del Senado estaría en condiciones de sancionar la ley de discapacidad que la propia Casa Rosada acordó con la oposición amiga y con los kirchneristas -es decir, cedió-, con el objetivo de no dañar la imagen del titular de la Cámara baja, Martín Menem. Ahora, se le viene el Presupuesto 2027, salvo que el Ejecutivo prefiera bajar la discusión y prorrogar el vigente, como creen algunos dialoguistas. Serán interesantes las próximas dos semanas; también, las miseras que quedarán a la vista de todos, incluido el mercado. Las ramas justicialistas, en tanto, se mantienen ahogadas en rencillas de matiné, en vez de ir por el poder.